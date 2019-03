San José y la problemática de la rentabilidad comercial

El Departamento de San José no es ajeno a la realidad comercial e industrial a la que se enfrentan otros del país, con los que CRÓNICAS ha venido dialogando últimamente, con la finalidad de obtener un panorama de lo que es la vida comercial e industrial en cada caso.

El diálogo en esta oportunidad con el presidente recién asumido del Centro Comercial e Industrial de ese departamento, Sr. William Thomson, quien hizo hincapié en primera instancia en que “está muy desacelerado el comercio”, en alusión directa a que “han cerrado muchas empresas, por una rentabilidad que es muy mala, tanto que no da lugar al crecimiento y la reinversión en la actualidad”, dijo.

Inversión en seguridad

El entrevistado mencionó luego que “conjuntamente con esa realidad económica, la preocupación muy grande que tiene el comercio y el empresariado en general de San José es la inseguridad, un problema muy delicado, no solamente por la vida de los comerciantes como tales sino que también hay que hablar de lo que influye en la rentabilidad”.

Explicó entonces que “para poder trabajar hay que instalar cámaras de seguridad, alarmas, rejas, contratar un monitoreo permanente y guardias de seguridad, siendo infinita la cantidad de inversiones que debe hacerse sin que se logre una solución total”.

Thompson hizo referencia a que “hay muchos asaltos a mano armada”, esperando “no tener que lamentar otra víctima como la que hubo hace poco en Ciudad del Plata. Es muy grave la situación y en el punto estamos trabajando en conjunto con Jefatura de Policía y con la Intendencia, a lo que se sumó la empresa Abitab donando cámaras para complementar el centro de monitoreo que tiene la Jefatura en el momento”.

El cierre de 80 comercios

Recordó el entrevistado, quien asumió el 18 de febrero la Presidencia, que “queremos apoyar esa iniciativa, porque cuando reclamamos más efectivos se nos dice que el tema hoy va por el lado del monitoreo. Entonces no queremos ser omisos a ese pedido por lo que colaboramos por esa línea”.

Por lo demás, más allá de reconocer que no cuentan con estadísticas, “hay que hablar de que se habría sobrepasado el número de 80 comercios que cerraron sus puertas en San José”.

En el punto destacó que “sin dudas la carga impositiva es lo que está haciendo una mella muy importante en la rentabilidad porque en definitiva ahoga al comerciante que en muchos casos no puede seguir adelante”.

¿Qué hace el Centro Comercial en procura de reactivar el movimiento?

“El año pasado lo hicimos como experiencia piloto durante 6 meses el Día de los Descuentos. En ese plano se trata de realizar promociones, publicidad en radio y televisión al tiempo que se llevan a cabo sorteos”.

“La idea es incentivar a la gente a que gaste en la ciudad y no se vaya a la capital a realizar muchas compras”.

Realidad del informalismo

Al mismo tiempo Thomson anunció que “además ofrecemos capacitaciones que tienen como objetivo que el comercio esté aggiornado sobre cómo manejarse en estos momentos de crisis por la que está pasando todo el país”.

¿Cómo ven al informalismo comercial en el departamento?

“Por el momento no hemos tenido quejas importantes. Siempre se ha podido comprobar la existencia de la problemática del informalismo, pero no es algo que se nos ha traído a la mesa como algo que se incrementa debido a las dificultades que afrontan las empresas para seguir adelante. Lo que ha pasado es que directamente los empresarios que no han podido salir adelante simplemente han cerrado sus puertas”.

Con la base del campo

Consultado Thomson respecto a los números que arroja el desempleo en San José manifestó que “en el Interior es difícil manejar las estadísticas porque se carece un poco de información. Cuando uno ve en la empresa la información de las encuestadoras, se manejan números que tienen que ver con emprendimientos de la capital fundamentalmente”.

No obstante hizo hincapié en que “han cerrado muchas empresas chicas y medianas, pero no tenemos números como para hacer un comparativo. Sí hay que hablar de la realidad planteada en el principio en cuanto a la cantidad de empresas que han cerrado y de ello se desprende la importancia que adquiere el desempleo”.

También surgió el destaque respecto a que “la base del movimiento de nuestras empresas es el campo, pero más allá de lo que implica la ganadería en general, hay que hablar de la incidencia sustancial de la lechería”.

El momento de la lechería

¿Y cuál es la realidad de ese rubro?

“En San José cuando se nota la baja en las ventas es porque el campo no funciona bien. Y en ese plano hay que hablar del muy mal momento que está viviendo la lechería y eso repercute en todos los rubros de la actividad comercial”.

“Cuando el tambero está pasando por un buen momento se nota en la ciudad, porque viene a la ciudad, gasta, invierte. Nosotros estuvimos hace poco en Florida, donde hay mucha lechería y están enfrentando la misma problemática que San José”.

¿Qué ideas lo impulsan como nuevo presidente del Centro Comercial e Industrial de San José?

“Si bien hace tiempo que los directivos trabajamos juntos, recién estamos arrancando en esta nueva función. Por eso estamos manejando ideas respecto a lo que podemos hacer para involucrarnos cada vez más en el tema de la seguridad”.

“Pero ocurre que en cuanto a la rentabilidad de los comercios estamos muy acotados. Se trata de soluciones que deben venir desde el gobierno”, concluyó señalando William Thomson.

