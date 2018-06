“La demanda hotelera crece un 13% cada año y creemos que absorberá la sobreoferta”

Jimena Faena, Directora senior de Marketing, Loyalty, Digital y Communication para Latinoamérica de Wyndham Hotel Group

La directora del grupo hotelero más grande de Uruguay dialogó con Crónicas Mujer acerca de los principales desafíos que le representa la sobreoferta en el sector hotelero local. En este sentido, Faena aseguró confiar en el constante crecimiento de la demanda local -que ronda el 12% anual-, y afirmó que la compañía piensa en más proyectos hoteleros que potencien la oferta con diversas opciones amparadas en estándares internacionales. El foco de estas propuestas estará en fortalecer el turismo en ciudades secundarias y terciarias del Interior del país.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

En mayo fue el primer aniversario de la apertura de Esplendor by Wyndham, el buque insignia del grupo en Uruguay. Desde entonces, el crecimiento fue vertiginoso. ¿Cuál fue la estrategia de Wyndham Group en Uruguay a partir de ese momento?

La apertura fue el desembarco de la marca más importante de Wyndham y en co-branding con una firma muy bien posicionada en Uruguay y la región como es Esplendor.

La estrategia es seguir creciendo y que el producto sea totalmente consistente con lo que cada marca promete. Seguimos teniendo proyectos en Uruguay, y algunos en Punta del Este, que no podemos especificar por temas legales.

¿Cómo analiza la actualidad del sector hotelero en Uruguay? ¿Hay riesgo de saturación?

Sí, hay una sobreoferta. Hubo un momento, quizás hace cuatro años, que si venías a Montevideo no tenías en dónde quedarte, no había lugar. Creo que así como Wyndham, varias cadenas vieron esa situación y abrimos muchos hoteles. Nosotros abrimos el Dazzler en Montevideo y Colonia, y Esplendor; le aportamos a Montevideo unas 600 habitaciones. Además, tenemos lo mismo en otras cadenas y la demanda no acompañó de la misma forma porque fue un crecimiento muy abrupto de la oferta.

La demanda continúa creciendo. Todos los años crece un 12% o 13%, es decir, que esa demanda va a absorber la sobreoferta que existe hoy por eso no es algo que nos preocupe. De hecho, pensamos en más proyectos en Montevideo, Punta del Este y Colonia, pero estamos en un momento en el que la ocupación no es la más alta.

¿Es necesario que se afiancen las propuestas hoteleras en el Interior del país?

Es muy necesario. Aparte, Wyndham es un grupo que tiene marcas económicas como Days Inn y Super 8, hasta marcas como Wyndham Grand, y en el medio hay 20 marcas que muchas veces están en ciudades secundarias o terciarias, pero cumplen con estándares internacionales de hotelería americana; eso hoy todavía Uruguay no lo tiene. Hay muchas oportunidades, tanto en Uruguay como en Argentina. Poder tener un hotel que cumpla con estas características internacionales realmente mejora mucho el turismo en esa ciudad.

El Ministerio de Turismo en Uruguay hace particular énfasis en que Uruguay no sea solo un destino de sol y playa y que se rompa la estacionalidad con una propuesta turística para todo el año, por ejemplo, de la mano del turismo corporativo. Desde la perspectiva hotelera, ¿se está logrando este objetivo?

Yo creo que hay un trabajo y se nota. No es algo que se pueda conseguir de un día para el otro, pero se siente que el Ministerio de Turismo apoya para que esto suceda. Nosotros tenemos el mismo desafío en Colonia porque es un punto extremadamente turístico, pero de lunes a jueves hay que trabajar para que haya más ocupación, así como sucede en la temporada baja de Montevideo. El desafío es que haya más actividades corporativas, pero no es algo que se logre de un año para el otro, sino que son proyectos a largo plazo de una ciudad.

Igualmente, Montevideo tiene un gran movimiento corporativo, no tiene un mal crecimiento. Lo único que podemos decir es que la oferta creció más y los hoteles se lo tienen que bancar.

Wyndham es uno de los principales actores hoteleros a nivel mundial y la compañía más grande que opera en Uruguay. ¿Por dónde vienen los planes de expansión a nivel local?

Más hoteles en Punta del Este, desarrollar ciudades secundarias y terciarias en el Interior del país con marcas económicas, y en Colonia también nos gustaría tener algo más.

Una apuesta fuerte del grupo es el programa de fidelización. ¿Cómo ve su performance?

Hay varios puntos de vista por donde analizarlo. Desde el lado del dueño del hotel, le sirve porque hay 54 millones de personas que buscan hacer reservas directas a través de Wyndahm Rewards. Desde la perspectiva del usuario, es saber que el esfuerzo en un viaje de trabajo, por ejemplo, puede recompensar al cliente en un hotel de primer nivel en Cancún o en Disney con su familia. Va muy de la mano con la misión de Wyndham de democratizar el viaje y hacerlo posible para todo el mundo; que viajar no sea solo para la gente de alto nivel económico. Un hotel con una tarifa de US$ 40 suma los mismos puntos y se puede ir a hoteles “5 estrellas” porque salen lo mismo en cantidad de puntos. Es la única compañía que hace que salga lo mismo un Dazzler Montevideo que el Wyndham de Dubai, es decir, permite acceder a hoteles que quizás la persona con su presupuesto no hubiera podido.

El grupo tomó la decisión de amparar a todas sus marcas bajo el sufijo By Wyndham. ¿El objetivo es unificar la misión?

Sí, exactamente. Es dejar bien claro que todos tenemos la misma misión y que formamos parte del mismo programa de fidelidad. Además, cualquier huésped se dará cuenta de que el hotel cuenta con los estándares internacionales que conforman esta gran familia. En definitiva, es hacérsela más fácil al huésped.

¿Es un desafío posicionar la marca?

Sí es un desafío. En Estados Unidos está muy posicionada la marca Wyndham, lo mismo que en el Caribe, pero en la región las marcas de Wyndham son más reconocidas. Igualmente, de un año atrás a esta parte el reconocimiento se ha incrementado mucho y son tantas las aperturas y la comunicación que creo que en poco tiempo nos acercaremos a Estados Unidos.

¿Qué expectativa tiene para la marca en Uruguay y en América Latina?

En Uruguay esperamos continuar creciendo y que aparezcan más proyectos, como dije, en ciudades secundarias y terciarias. Y para la región, que seamos cada vez más consistentes en el producto que damos en relación con lo que ofrecemos. Trabajamos para que los huéspedes tengan la mejor experiencia; esa es nuestra razón de ser.