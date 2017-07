“Los hábitos del consumidor han cambiado positivamente”

Verónica Méndez, Directora División Cosmética Activa de L´Oréal

“La salud es el futuro de la belleza”, asegura sin dudar la directora de la división Cosmética Activa de L´Oréal Uruguay, Verónica Méndez. Como representante de una de las principales marcas de cosmética del mundo asegura que el bienestar es la clave a la hora de pensar en el cuidado personal. A su vez, hace énfasis en que la tendencia a lo natural se ve reflejada en la industria, que va detrás de la preservación del medio ambiente. Desde el punto de vista comercial asegura que “el mayor diferencial está en el consejo en el punto de venta, en el conocimiento y en el servicio que se brinda” y que las redes sociales han exigido la creación de nuevos vínculos con los consumidores, fundamentalmente los más jóvenes.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

¿Cuál es su formación académica?

Toda mi primaria y hasta tercero de liceo lo recorrí en el Erwy Shcool de Carrasco, en esa época las clases eran de 12 alumnos y el mayor aprendizaje y activo fue el manejo fluido del inglés desde muy chica. El bachillerato lo realicé en Santa Rita, un nuevo mundo pasando a 45 compañeros y experiencias de exigencia, exámenes, responsabilidades pero recuerdo una época muy divertida también.

Luego realicé el primer año de abogacía motivada principalmente por la idea de preparar la investigaciones necesarias, el espíritu de justicia, análisis de los diferentes escenarios, en fin, bastante influenciada por lo que veía en películas y series respecto a esto, pero luego me di cuenta que ese no era mi destino y tomé la decisión de buscar otro camino.

Me recibí de Licenciada en Administración de Empresas en la Universidad ORT y luego realicé un postgrado en Marketing. Creo que hay igualmente algunos puntos en común entre ambas ya que parte de mi trabajo consta de un análisis del mercado, suponer diferentes escenarios con imponderables que pueden afectar el negocio, aplicar una estrategia en el corto-mediano y largo plazo para desarrollar las marcas ofreciendo lo mejor a los consumidores.

¿Cómo comenzó su relación con L´Oréal?

Comenzó un 15 de mayo del año 2000 ingresando en la División de Consumo Masivo para la categoría de coloración. Un dato curioso es que me había postulado para un puesto de marketing dos años antes y finalmente quedó una pasante que ya estaba en la organización y que actualmente sigue en la compañía. Regularmente cuando pasaba por la puerta de L´Oréal imaginaba donde estaría mi currículum y dos años más tarde me llamaron para sumarme a la compañía.

Todo llega en el momento que tiene que llegar, lo importante es siempre estar preparándose para cuando llegue la oportunidad.

L´Oréal ofrece una propuesta de valor muy grande partiendo de la base de que trabajamos en la empresa líder mundial de belleza con más de 30 marcas en su portafolio de productos como también oportunidades de formación, de movilidad vertical y horizontal, posibilidad de trabajar en otras regiones, mercados, culturas y nuevas políticas de RRHH alineadas a las tendencias actuales para la satisfacción y retención de todos los perfiles que componen la empresa. Tiene también como propuesta de valor la apertura al aprendizaje y participación donde se inspira en el manifiesto de la compañía el aprendizaje a través del ensayo y error.

Pasó por varias áreas dentro e la compañía, ¿cuáles fueron y qué le dejó esa experiencia?

La cultura de la empresa es una cultura de permanente aprendizaje en donde las oportunidades aparecen en diferentes divisiones comerciales que trabajan en diferentes canales de distribución. Tenemos una División de Consumo Masivo que es multicanal con marcas como L´Oréal Paris, Garnier, Maquillaje L´Oréal, Vogue, Maybelline, desodorantes Obao entre otras; luego está la División de Productos Profesionales quienes comercializan las marcas en los salones de belleza como L´Oréal Professionnel, Kérastase, Redken y Matrix; la División de Productos de Lujo que principalmente trabaja el canal de Perfumerías y Farmacias con marcas selectivas como Lancome, Biotherm, fragancias, etc; y la División de Cosmética Activa que comercializa sus productos exclusivamente en el canal de Farmacias actualmente con las marcas Vichy y La Roche Posay. Además de las divisiones comerciales hay oportunidades de desarrollo en las Divisiones Operacionales que existen en la organización como RRHH, Administración y Finanzas y Operaciones quienes tienen una incidencia fundamental para el logro de los objetivos comerciales. En una empresa de más de 150 colaboradores y con diferentes formatos de modelo de negocios siempre hay oportunidades de aprendizaje on the job y crecimiento. En mi experiencia profesional he trabajado en tres de las cuatro divisiones comerciales (Masivo, Profesional y Cosmética Activa), también tuve la oportunidad de trabajar cinco años en la filial de Argentina lo cual me permitió ampliar mi visión del grupo, incorporar nuevos formatos de trabajo que han ido complementando mi perfil y aportando nuevas perspectivas a mi gestión. Este desarrollo me ha permitido conocer de manera más integral la compañía en su totalidad, viviendo en cada etapa diferentes experiencias que son las que te ayudan a madurar y aprender para el futuro.

¿Cuáles son las características de la división Cosmética Activa en la que trabaja actualmente?

La División de Cosmética Activa a nivel internacional comercializa en su portafolio de productos las siguientes marcas: Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals, Roger & Gallet, Sanoflore y la más reciente adquisición del grupo CeraVe. En Uruguay actualmente se comercializan Vichy y La Roche Posay pero…¡nunca se sabe que puede venir en el futuro!

Casi todas estas marcas son parte de la categoría que se denomina Dermo Cosmética ya que tienen un desarrollo basado en investigación, estudios clínicos y desarrollo en colaboración con médicos dermatólgos y también tienen aspectos cosméticos para un uso placentero en sus texturas, aromas, y demás.

La Misión de la División Cosmética Activa es ayudar a todas las personas a mejorar la salud y calidad de su piel, incluso las pieles más sensibles o que sufren problemas dermatológicos.

Los consumidores esperan cada vez más de la belleza, cuando añadimos salud a la belleza ésta se vuelve sustentable, por eso creemos que la salud es el futuro de la belleza.

¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo?

Tengo la gran suerte de que disfruto de todo, trabajar en un métier hiper atractivo como consumidora, con marcas de tanta trayectoria e investigación para ofrecer las mejores soluciones a las necesidades de los consumidores, poder desarrollarme haciendo lo que disfruto en la empresa líder mundial de belleza, tener la oportunidad de seguir formándome y sobre todo trabajar en una empresa que busca superarse día a día, en un ambiente laboral muy lindo y donde se trabaja mucho para lograr implementar mecanismos que permitan un equilibrio entre la vida laboral y personal.

En relación a mi gestión de liderazgo el desafío más lindo es desarrollar verdaderos equipos de trabajo, identificando las fortalezas para potenciarlas y trabajar en conjunto para elaborar un plan concreto para obtener la mejor versión de cada integrante. Delegar sin invadir, asumiendo los riesgos y generando un compromiso que va más allá de las responsabilidades del puesto. Mi objetivo es aportar un valor adicional y que eso perdure en el tiempo.

L´Oréal está dedicada principalmente a la imagen femenina, ¿cómo analiza la importancia de la belleza en una época en la que la estética es prioridad?

Actualmente creo que el cuidado y la belleza abarca a toda la sociedad, si bien es cierto que tenemos la gran mayoría de los productos destinados al cuidado femenino tenemos también líneas específicas para el cuidado de los hombres que vienen ganando terreno en el cuidado y bienestar personal. Creo que el concepto de belleza es muy amplio y puede ligarse a lo anterior, una persona si se ve saludable se siente bien, se ve bien y quiere cuidarse utilizando productos que refuercen este sentir.

Últimamente se ha estado viendo una importante preocupación a nivel mundial por preservar lo natural y consumir productos orgánicos, ¿ve que se cumpla esto en la industria de la belleza y el cuidado personal?

También hay cierta tendencia a esto sobre todo en países más desarrollados y con hábitos ya instalados de conciencia respecto a este tema. Cada día más nos tratamos de alinear a esa tendencia empezando a trabajar con materiales específicos preservando el medio ambiente y con fórmulas naturales dirigidas a esta nueva preferencia de algunos consumidores.

Según su experiencia y teniendo en cuenta otros países de la región en los que están presentes, ¿cuánto diría que se preocupan las uruguayas por el cuidado personal?

¡Cada vez más por suerte! Es importante vernos y sentirnos bien tanto mujeres como hombres buscando ese cuidado, por ejemplo hace unos años atrás difícilmente salíamos de un mismo labial o de las uñas claritas, hoy salís a la calle y ves color, nos cambiamos a cada rato dependiendo la ocasión, el maquillaje viene teniendo un desarrollo increíble y eso demuestra que los hábitos del consumidor han cambiado positivamente.

¿Ha cambiado la relación con los consumidores gracias a la interacción que proponen las redes sociales?

Absolutamente, creo que hoy tenemos que adaptarnos a las realidades que se imponen y sobre todo si queremos también llegar a los más jovenes. Todo este desarrollo acelerado de las redes hizo que tuviéramos que aprender primero y ver cuál es la forma en la que quieren que nos comuniquemos con ellos. Es un vínculo diferente al tradicional, se construyen comunicaciones diferentes y se crea un vínculo que nos exige escuchar y entender lo que realmente quieren.

¿Cómo analiza la competencia en el rubro dentro de Uruguay?

La competencia nos ayuda a desarrollar la categoría, a llevar tráfico a nuestro canal de distribución y a desafiarnos a hacer las cosas cada día mejor. El mayor diferencial está en el consejo en el punto de venta, en el conocimiento y en el servicio que se brinda. En el mundo de hoy hay varias alternativas en todos los rubros como por ejemplo: restaurantes, hoteles, electrodomésticos, etcétera, pero de verdad estoy convencida que la diferencia está en la experiencia de compra que podamos brindar como diferencial de la mano de la excelente calidad y respaldo de nuestros productos.

¿Qué tipo de acciones de Responsabilidad Social realiza la empresa hoy en día? ¿Cuáles son los principales resultados del programa Share Beauty With All de Loreal Internacional?

Nuestros principios éticos (integridad, respeto, valor y transparencia) nos permiten seguir siendo una empresa que inspira confianza y que refleja nuestra forma de trabajar. Realizamos formaciones internas compartiendo estos valores e incorporándolos a nuestros negocios tanto localmente como a nivel internacional lo cual nos ha llevado a ser elegida la empresa más ética en los últimos años. Esto es un motivo de orgullo y credenciales más que valoradas en el mundo de hoy. Tenemos también programas de RSE que incluyen actividades diversas para contribuir al medio ambiente así como también realizamos actividades de colaboración a diferentes causas a través de nuestro programa Citizen Day. Por otra parte a través de un programa global llamado Share&Care el cual se enfoca a trabajar en el cuidado de nuestros colaboradores en el balance vida laboral-personal nos da el soporte para crear un ambiente de trabajo disfrutable.