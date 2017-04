“En nuestro mercado, el público sigue escuchando y valorando a los medios tradicionales”

Paula Espasandín, fundadora de Anphibia

Luego de haber acumulado suficiente expertise en comunicación corporativa tanto en Uruguay como fuera de fronteras, Paula Espasandín decidió dar su gran salto y fundar Anphibia, una agencia de comunicación que se dedica a establecer lazos estratégicos y generar experiencias creativas que beneficien a sus clientes.

Entregada al universo de la comunicación, Espasandín reconoce que los temas culturales “le salen del alma” y que echar mano de la creatividad le resulta esencial en su trabajo. Esta cualidad la refleja también en la fotografía- otra de sus pasiones- en la que busca retratar el día a día a través de la cámara de su iPhone, una idea simple pero tan exitosa que la llevará a exponer próximamente en Buenos Aires.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

– ¿Cómo surgió su vinculación con la comunicación?

Desde pequeña ya era clarísima mi vinculación con la comunicación.

Siempre se dio, ya sea a través de la hotelería, agencias de publicidad, comunicación o relaciones públicas, producciones cultuales; en todos los rubros en los que estuve presente, lo hice desde el lado de la comunicación.

– ¿Qué pasos recorrió en la comunicación antes de crear Anphibia?

-Trabajé siete años en el Victoria Plaza Hotel (hoy Radisson Hotel) como Guest Service Manager, luego viajé a Nueva York y trabajé por dos años también como Guest Service Manager para la cadena Doral y, posteriormente, en el Roosevelt Hotel. De vuelta en Montevideo -luego de un año sabático por Europa-, trabajé en la agencia de comunicación y relaciones públicas Porter Novelli durante 11 años, como ejecutiva de cuentas y luego directora de cuentas. Después viví un año en Punta del Este y estuve al frente de las relaciones públicas en el Hotel Cipriani. A mi regreso a Montevideo gestioné la prensa del proyecto Viví Cultura de la Dirección de Cultura del MEC y Dinapyme del MIEM. Esta tarea me permitió establecer un contacto cotidiano con las distintas agencias de las Naciones Unidas en Uruguay, como Unesco, PNUD, Unfpa, Onudi, ONU Mujeres. En este trabajo conocí a Cecilia Lucas, con quien creamos Anphibia en el año 2013.

“Siento que los temas culturales son mi fuerte, me salen del alma”

-¿Qué particularidades definen a Anphibia?

Anphibia es una agencia comunicación. Generamos estrategias para nuestros clientes y contenidos para los medios, los que, de alguna forma, también son nuestros aliados estratégicos.

Conectamos a las empresas con sus públicos, ayudamos a lanzar nuevos productos o marcas, construimos y cuidamos la reputación de nuestros clientes. Nos dedicamos a poner en marcha estrategias. Para esto usamos los medios tradicionales y los alternativos, movemos redes sociales, diseminamos mensajes convincentes, realizamos eventos y cuidamos las marcas corporativas, porque entendemos que la imagen de marca es un valor único que es necesario cuidar en todo momento. De esta forma, revalorizamos el valor estratégico de la comunicación.

Tantos años de trabajo en este mercado me permite tener la experiencia para saber lo que funciona, y lo que no. Anphibia se especializa en encontrar un equilibrio entre la creatividad radical y los caminos estratégicos, alineando la acción con los objetivos corporativos de los clientes. Sabemos que la publicidad no lo puede todo y por eso volcamos nuestra pasión por la comunicación para ayudar a ganar presencia mediática a nuestros clientes, creando eventos de impacto o generando noticias para consolidar la confianza y el prestigio. En Anphibia sabemos escuchar a nuestros clientes para saber bien cuáles son sus necesidades y a partir de éstas, dejamos volar nuestra creatividad para lograr un resultado de verdadera incidencia.

Nuestros eventos tienen personalidad e impactan a quienes participan de forma particular. Generalmente, se transforman en experiencias que se recuerdan por mucho tiempo y logramos los resultados esperados. La creatividad siempre rinde.

-¿Cuáles son las áreas de trabajo de la agencia?

-Nos enfocamos en el relacionamiento con los medios de comunicación como premisa principal. En segundo lugar, ideamos acciones de relaciones públicas y comunicación de marca; realizamos la producción integral de eventos, convocatorias para diferentes públicos y a todo le sumamos nuestro perfil creativo.

También brindamos servicios para las empresas y los ejecutivos, como media training, entrenamiento dentro y fuera de las empresas y seminarios para enfrentar posibles crisis.

-Anphibia se inclina mucho hacia temas culturales, vinculados al medio ambiente y que involucran a la mujer. ¿Hay un nicho importante en materia de comunicación en esos rubros en nuestro país?

-Sí, son áreas que se mueven muchísimo e involucran a diferentes públicos. Nos encanta trabajar en estos temas de carácter más social y cultural. Hay mucho para hacer aún, pero hay que reconocer que se avanzó sustancialmente en los últimos años. Siento que los temas culturales son mi fuerte, me salen del alma. Es donde puedo ser más creativa y generar buenas alianzas para lograr los mejores resultados para mis clientes y para los medios. Estos buenos resultados me dan la razón. Cuando el estreno de la película uruguaya El Bella Vista fue tapa de los cuatro principales diarios del país, vi que realmente habíamos logrado poner el tema sobre la mesa, y además la película fue un éxito.

– ¿Cómo es la respuesta de los medios hacia estos temas? ¿Hay un espacio destacado para los mismos?

-Totalmente. Cada vez que tengo entre manos un tema vinculado a la cultura, ya sea el lanzamiento de una película, un concierto o una muestra de arte o teatro, puedo constatar que el interés está y es genuino, tanto desde el punto de vista del periodismo como del público en general; y por supuesto, los creadores.

En síntesis, cada vez hay más espacios y los medios se interesan muchísimo en estos temas y los apoyan desde su lugar.

“Nuestros eventos tienen personalidad e impactan a quienes participan de forma particular”

-El año pasado inauguró una exposición de fotos con escenas cotidianas de Montevideo y también del interior del país, retratadas desde la cámara de un iPhone. ¿Cómo fue el proceso que derivó en esa muestra?

-Igual que la comunicación, la fotografía siempre estuvo presente en mí, desde muy chica. Yo siempre pensaba que tendría que vivir con una cámara permanentemente a mano para no perderme todas las lindas imágenes que veía a diario en mi vida cotidiana.

Y ese sueño se cumplió al tener mi primer iPhone, en el 2011. Comencé a sacar fotos sin parar de imágenes que me atraían a diario, en las calles y barrios de Montevideo, en mi casa, en el campo.

En ese entonces, un amigo fotógrafo, Javier Cruzado, quedó encantado con las fotos y me dio mucho para adelante. Él se encargó de hacer una primera selección de fotos porque tenía casi 3.000 al poco tiempo de empezar a sacar. La idea de hacer una exposición surgió en 2012, pero en ese momento no se concretó y yo seguí sacando fotos sin parar. Finalmente, en 2016, otro fotógrafo muy amigo, Diego Nessi, me dijo que sí o sí tenía que exponerlas y me ayudo a terminar de seleccionar y ahí incluí nuevas fotos tomadas en los últimos años. Haber expuesto en la Fundación Engelman Ost fue un privilegio, un sueño cumplido, porque se trata de un lugar maravilloso que alberga a la colección de arte que personalmente entiendo es la mejor de todo Uruguay. También fue muy gratificante la respuesta del público: fueron a ver la muestra personas jóvenes y mayores, locales y extranjeros, grupos de liceos, estudiantes de arte y arquitectura, y artistas varios. Fue una experiencia genial.

–También expuso en Punta del Este. ¿Cómo fue?

-Fue otro éxito, otro sueño cumplido. Tuve la suerte de que me convocara ArtLounge, un concepto creado por Inés Etchebarne que lo que hace es buscar lugares alternativos -un garaje, el subte, una fábrica abandonada-, para exhibir obras de arte. Con esta premisa logró hacer exposiciones en Bruselas, Beirut, Nueva York, Buenos Aires y ahora en Punta del Este en el edificio Delamar, pegado al puente de la Barra. La muestra permaneció durante todo enero e incluía fotografías de Diego Nessi y Nicolás Luzardo, dos artistas uruguayos que además son amigos, con los que trabajamos juntos durante muchos años. Fue una experiencia muy linda y una gran alegría.

-¿Y cómo sigue su faceta artística de aquí en más?

-El siguiente paso es exponer en setiembre en la galería UV en Buenos Aires. Estoy copada con la idea.

“Nuestros eventos tienen personalidad e impactan a quienes participan de forma particular”

-Volviendo al tema empresarial, se ha dado una proliferación de agencias en los últimos años. ¿El mercado está saturado o hay lugar para más actores?

-Es verdad que hay una proliferación de agencias, pero igual creo que hay lugar para que todas trabajen. Es como el negocio hotelero: hay cada vez más hoteles, pero todos funcionan.

-¿Nota que cada vez más las marcas deban apelar a profesionales de la comunicación para perfeccionar el mensaje hacia los consumidores?

-Lo noto, lo valoro y lo apoyo. Datos como esos nos hablan de una empresa que trabaja en serio y valora a sus clientes y también a su personal. También es una forma de elevar los estándares de profesionalización en el mercado. Hoy sabemos que la comunicación es un factor clave en la vida, y hay profesionales capacitados para comunicar de la mejor forma, porque una marca está comunicando constantemente y es importante que pueda difundir el mensaje que quiera dar, de la mejor manera posible. Es la forma más eficaz de comunicar para obtener los resultados deseados.

-¿Cómo cambia el modelo de negocio de una agencia esta irrupción de la era digital y las redes sociales?

-Son un aliado más a la hora de comunicar. Requieren mucha atención para que los mensajes no se vayan de las manos. Salvo cosas muy puntuales, el ideal es hacer una estrategia que contemple a los medios tradicionales y a los medios digitales. En nuestro mercado el público sigue escuchando y valorando a los medios tradicionales.