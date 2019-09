El crédito al consumo registró un leve repunte pero se mantiene la prudencia

Pese al contexto de estancamiento general de la economía, e incluso de recesión en algunos sectores claves, algunas señales de mejoras en las expectativas futuras llevó a que se registrara un repunte en el mercado de créditos al consumo durante el tercer trimestre del año, según la encuesta de la financiera Pronto! De todas formas, se advierte que aún se observa mucha prudencia al momento de contraer nuevos créditos.

El crédito al consumo observa un repunte en la segunda mitad del año, aunque los usuarios del sistema siguen mostrando prudencia, según surge del Monitor de Mercado de Crédito al Consumo que elabora la empresa financiera Pronto! En particular, se destaca “cierta mejora” en las perspectivas sobre la economía en el corto plazo, aunque tampoco es una mejora generalizada. “Los consumidores tienen una expectativa de cierta mejora en su economía familiar y en la situación general del país, pero eso es acotado a un tercio de los tomadores de crédito”, señala el sondeo.

Los resultados obtenidos se dan en un contexto donde los datos de actividad económica muestran un estancamiento general, e incluso de contracción en algunos sectores clave como la industria manufacturera y la construcción, y una reducción en las ventas en comercios. Sin embargo, en la segunda mitad del año se han constatado “algunos datos de alivio” como el freno a la caída en el poder de compra de la familia y una suba puntual del ingreso real de los hogares.

De acuerdo a la encuesta, al opinar sobre las perspectivas sobre el bolsillo propio, los que temen que su situación empeore bajaron de un 8% a 5%, pero la mayoría (51%) aún cree que no tendrá cambios en los próximos meses.

Por su parte, en lo que refiere a la economía del país en general, se advierte que los optimistas siguen siendo minoría, alcanzando el 21%, pero son una porción que la registrada en el trimestre anterior, cuando eran un 14%. Los que consideran que la economía uruguaya seguirá igual son 39%, lo que implica una caída respecto al 45% que eran al cierre de junio, mientras que los que temen que empeore, cayeron del 31% a 26%.

No tan dispuesto

El porcentaje de personas mayores de 18 años que tienen algún tipo de endeudamiento se ubicó en 73% al cierre del tercer trimestre del año, prácticamente igual que al cierre del trimestre anterior (72%). En tanto, el porcentaje de personas que presentaron propensión a contraer créditos a futuro se mantuvo en el 34%, sin cambios relevantes respecto al segundo trimestre del año (33%). Entre quienes muestran propensión a contraer un nuevo crédito, un 44% respondió positivamente a la pregunta de si en caso de solicitar hoy un préstamo en efectivo cree que se lo otorgarían. Por otra parte, un 68% de los que mostraron propensión a contratar en los próximos 4 meses consideró que actualmente está endeudado.

En cuanto al destino de los préstamos a futuro, serían principalmente para: pagar otras cuentas (23%); refaccionar el hogar (21%); pagar otros préstamos o tarjetas (11%); comprar comestibles (7%); entre otros. Del otro lado, entre quienes dijeron que no contratarían en los próximos 4 meses argumentaron que: no lo necesitan (48%); no les gusta contraer deudas (8%); no le gustan los intereses y recargos que generan (6%); entre otros.

“El sector de crédito al consumo presenta una competencia relevante en materia de oferta de productos y los usuarios acompañan esa tendencia pero con prudencia. Eso está relacionado con problemas que un tercio de los tomadores de préstamos tiene para cumplir con sus obligaciones”, señala el informe. La cantidad de personas con esos problemas de pago se redujo desde un 42% de los encuestados que en junio reconocían que habían tenido “alguna dificultad” para el pago de sus créditos, a un 35% registrado en el presente sondeo de setiembre.

Por su parte, la morosidad no continuó al alza, aunque se advierte que ello no significa una mejora sustancial en el pago de los préstamos.