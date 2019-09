Inflación anualizada se aceleró por incrementos en rubros transables y volátiles

Precios > “Alimentos y bebidas” no alcohólicas fue la división con mayor incidencia al alza

El nivel de precios en la economía volvió a acelerarse en el mes de agosto y se ubicó en 7,76% en el año móvil, según la información del Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento registrado, se explica fundamentalmente de la evolución de precios de los rubros más volátiles, en particular frutas y verduras, y de los bienes transables comercialmente con el exterior.

El nivel de precios en la economía registró un crecimiento de 0,88% en el mes de agosto, lo que implicó una aceleración del dato interanual que se ubicó en 7,76%, según la información del Índice de Precios al Consumo (IPC) difundida por el INE. En el acumulado del año, la inflación se ubicó en el 7%, lo que implica que a falta de cuatro meses para cerrar el año, el IPC ya se ubica en el techo del rango objetivo fijado por el equipo económico (de entre 3% y 7%). No obstante, cabe destacar que en términos anualizados, la inflación se ubica más de medio punto porcentual por debajo del registro que tenía en agosto de 2018 (8,31%).

En el análisis mensual de los datos del INE que realiza el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), se observa que la aceleración de la inflación en agosto fue de la mano de los rubros más volátiles. Según detalla, la inflación tendencial o subyacente (que excluye los rubros de precios más volátiles y algunos administrados por el Estado, por lo que muestra una señal más estable del fondo del sistema de precios) aumentó 0,74% en agosto, lo que implicó un aumento de 0,11 puntos porcentuales (pp.) del dato interanual. Por su parte, la inflación residual (los rubros excluidos) aumentaron 1,3% lo que implica un aumento interanual de 0,56 pp.

En otro orden, se observó que la inflación transable, calculada a partir de precios de bienes y servicios que pueden ser comercializados con el exterior, y la inflación no transable tuvieron incrementos similares (0,26 pp. y 0,20 pp. respectivamente) en términos interanuales durante el mes de agosto. No obstante, el Cinve interpreta que estos datos podrían estar incididos por los efectos “potencialmente espurios” de los rubros más volátiles. “Si estos precios son excluidos, se encuentra una variación similar en la inflación transable, mientras que la inflación no transable se mantuvo en niveles similares a los de julio”, detalla el informe.

Divisiones

A nivel de divisiones el crecimiento de los precios durante agosto estuvo impulsado mayormente por “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (la de mayor peso en el IPC) que tuvo un encarecimiento de 1,83% que incidieron al alza del indicador general en 0,49 puntos porcentuales (pp.). Este comportamiento se explicó mayormente por los aumentos registrados en las Legumbres y hortalizas (+7,42%), Frutas (+4,99%), ·Leche, queso y huevos (+2,09%), Bebidas no alcohólicas (+1,36%) y Carne (+0,81%).

Otra división que pesó en la variación del mes pasado fue “Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar” cuyos precios crecieron 1,69% e incidieron en 0,1 pp. sobre el IPC, que se explica por aumentos en servicio doméstico (+3,75%).

“Educación” tuvo un aumento de 1,55% por aumentos en enseñanza preescolar (+1,84%), enseñanza primaria (+2,21%) y enseñanza secundaria (+2,31%), mientras que “Restaurantes y hoteles” tuvo un aumento de 0,78%, que se explica por aumentos en bebidas fuera del hogar (+0,71%), comida a base de carnes y pescados (+0,84%), comida a base de harinas (+0,88%) y otras comidas fuera del hogar (+0,64%). Estas divisiones incidieron en 0,06 pp. y 0,07 pp., respectivamente.