Líderes empresariales muestran mayor pesimismo para la economía en 2019

A partir de una encuesta realizada entre directores ejecutivos (CEOs) de empresas a nivel mundial, la consultora PwC concluye que existe una elevada incertidumbre sobre el crecimiento económico global y una prevalencia de la precaución. Un 29% de los CEOs encuestados creen que el crecimiento económico mundial decaerá este año.

Entre setiembre y octubre del pasado año, la consultora PwC realizó más de 1.300 entrevistas con directores ejecutivos de 91 países, con motivo de su tradicional encuesta mundial que analiza cómo los líderes de empresas perciben la evolución de la economía y el mercado comercial del que forman parte.

Para los resultados específicos de Uruguay, la muestra se compone de un 63% de líderes que trabajan en firmas con ingresos menores a US$ 100 millones, el 17% lo hace en empresas de entre US$ 101 millones y US$ 999 millones, y el 7% en aquellas de más de US$ 1.000 millones de ingresos. Asimismo, se detalla que el 89% de las empresas encuestadas son privadas.

Puede y debe rendir más

De acuerdo con el informe, un 29% de los CEO del mundo creen que el crecimiento económico mundial decaerá en los próximos doce meses. En Uruguay, no solo se mantiene esta tendencia, sino que se dieron los peores valores de la región: 37%, frente a un 19% de empresarios en Argentina y 15% en Brasil.

Al comparar estos resultados con los de 2017 -último año en que se obtuvieron resultados de Uruguay en la encuesta-, las cifras aumentaron “considerablemente” tanto para el país como para la región.

Hace dos años, tan solo 6% de los líderes uruguayos tenían una visión negativa del crecimiento económico mundial; hoy, ese número aumentó casi seis veces. Para Argentina, en 2017 solo un 2% de los empresarios creían que el crecimiento iba a decaer, mientras que Brasil fue el que menos aumentó, al pasar del 5% (2017) al 15% (2019).

Sin embargo, no todo es pesimismo. A nivel mundial los empresarios que esperan un crecimiento de la economía son más que los que esperan una caída, siendo un 42% del total. De todas formas, este porcentaje está por debajo del 57% de empresarios que esperaban crecimiento en el informe de 2017. “En general, la visión de los CEOs sobre el crecimiento económico mundial está más polarizada este año, pero con tendencia a la baja”, explica el informe de PwC.

En contraste, las respuestas que esperan un crecimiento de la economía fueron de 32% en las respuestas de Uruguay, un 39% en Argentina y un 50% en Brasil.

Las inquietudes

Las principales preocupaciones de cara a este 2019 entre los directores ejecutivos son a nivel internacional los riesgos asociados a los conflictos comerciales, la incertidumbre sobre las políticas del país y la disponibilidad de talento.

El sondeo también concluye que frente a los indicadores que predicen una inminente desaceleración económica mundial, los CEOs se muestran preocupados por el aumento de los populismos en los mercados donde operan. Es esta problemática la que también preocupa tanto a empresarios uruguayos (57%) como brasileros (54%), argentinos (50%) y españoles (46%). En Latinoamérica se agrega la sobrerregulación (53%) y la incertidumbre sobre políticas país (50%). En Uruguay, además de estos aspectos, hay una marcada preocupación por la volatilidad del tipo de cambio y el aumento de la carga tributaria.

“A nivel mundial, los conflictos comerciales, la incertidumbre sobre políticas país y la disponibilidad de habilidades clave han remplazado al terrorismo, cambio climático y al aumento de la carga tributaria como las principales amenazas para el crecimiento”, señala el informe.

Además, un 55% de los CEOs a nivel mundial considera que la falta de habilidades clave no les ha permitido innovar efectivamente, lo cual refleja el impacto directo entre uno y otro factor; en Uruguay, un 47% se mostró preocupado por esto

Por último, de los empresarios “extremadamente preocupados” acerca de los conflictos comerciales, el 88% está “específicamente intranquilo” acerca de la disputa comercial entre China y Estados Unidos. Tanto los empresarios estadounidenses y chinos como los uruguayos, argentinos y brasileños han expresado estas preocupaciones.

Brasil, el favorito por empresas uruguayas

Al ser consultados sobre los principales mercados para el crecimiento, la respuesta de un 60% de los empresarios uruguayos fue: Brasil. Un 50% respondió Argentina, y Estados Unidos fue nombrado por un 39% de los directores ejecutivos, ocupando el tercer lugar.

A nivel mundial, el top 5 de los mercados quedó conformado por Estados Unidos (46%), China (24%), Alemania (13%), India (8%) y Reino Unido (8%).

Si bien la potencia norteamericana mantiene su liderazgo como principal mercado para el crecimiento, la caída en el optimismo de los ejecutivos ha impactado los planes de crecimiento de las compañías en el exterior, por lo que muchas empresas están mirando a otros mercados, impactando así en una “dramática” caída en Estados Unidos.