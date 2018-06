Rendición de Cuentas tendrá aumento de recursos por US$ 150 millones

El Poder Ejecutivo (PE) presentó los detalles de la Rendición de Cuentas que prevé un incremento de recursos de 4.700 millones de pesos. El presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Gabriel Murara, evaluó que se debería bajar el gasto y mejorar su eficiencia, y para promover el empleo se debe mejorar la competitividad.

Tras reunirse con representantes de las cámaras empresariales y del sector sindical, respecto a los lineamientos que seguirá la próxima Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo (PE) le presentó ayer a la bancada oficialista el texto de la misma.

De acuerdo a lo informado por el ministro de Economía, Danilo Astori, el proyecto de Rendición de Cuentas prevé un incremento de recursos por 4.700 millones de pesos (unos US$ 150 millones), de los que unos 1.700 millones de pesos (US$ 54 millones) son gastos comprometidos, y unos 3.000 millones (US$ 96 millones) están destinados a educación, salud, vivienda y seguridad pública.

Las cooperativas de vivienda, el acuerdo salarial con los funcionarios del Poder Judicial, los pagos por disponibilidad de las obras por participación público-privada que comenzarán en 2020 y el pago por nocturnidad en el Ministerio del Interior integran los rubros incrementales comprometidos. Por otra parte, los rubros educación, salud, vivienda y seguridad pública, son las que dispondrán de los recursos adicionales, según informó la página de Presidencia. Se completa con un refuerzo a las retribuciones de los funcionarios de los grados más bajos del Ministerio de Defensa Nacional.

Astori aseguró que la Rendición “procura articular y hacer compatibles las restricciones fiscales del país con la necesidad de cumplir compromisos asumidos y, por otra parte, avanzar en los temas programáticos del Frente Amplio”.

El titular de Economía estuvo acompañado por el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, y otros integrantes del equipo económico.

En educación, se dedicarán 1.942 millones de pesos para remuneración en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), mientras que la Universidad de la República recibirá 430 millones de pesos y la Universidad Tecnológica 80 millones.

Astori aseguró que estos incrementos se financian con recursos genuinos, porque “cada gasto tiene su correspondiente financiamiento, de modo que no haya una influencia negativa sobre el resultado fiscal, que se debe seguir mejorando”. Por un lado, estima un aumento en la recaudación por el crecimiento de la economía previsto para 2019 de 3,3% y de 3% en 2020, que significan 1.750 millones de pesos y 1.800 millones, respectivamente. La segunda fuente de ingresos provendrá de las utilidades del Banco de la República por 2.670 millones de pesos para el próximo año y por 2.920 millones para el siguiente.

Reuniones



Antes de presentar la Rendición de Cuentas a su bancada, el PE había mantenido encuentros por separado con representantes del PIT-CNT y las cámaras empresariales.

El lunes 4 de junio, se reunió con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, el secretario general del sindicato, Marcelo Abdala, y la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elbia Pereira. Allí, el gobierno descartó seguir las medidas propuestas por el sector sindical para incrementar la carga tributaria. Astori evaluó que es contradictorio con lo que necesita el país.

Dos días más tarde, se reunió con el presidente de la CIU, Gabriel Murara, y el vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Daniel Sapelli, quienes estuvieron de acuerdo en la necesidad de no incrementar la carga tributaria.

En diálogo con CRÓNICAS, Murara indicó que Astori realizó una presentación de la coyuntura económica y de los principales contenidos de la Rendición. Explicó que al referirse al déficit fiscal, el ministro reconoció que “pese al ajuste que hubo y al esfuerzo que hizo la población” no se ha logrado reducir. También indicó que se hizo énfasis en “no perder competitividad” y en no realizar nuevos aumentos de impuestos. Murara valoró que si bien el aumento del gasto será mínimo, esa suba debería “haber sido cero” o incluso negativa. “Tendríamos que ver de bajarlo y mejorar la calidad del gasto”, señaló el empresario.

“Desde el punto de vista del empleo, si no mejoramos la competitividad, esta ley de empleo juvenil no va a mover ninguna aguja, no va a tener ningún impacto”

Un tema de enorme relevancia tratado tanto en la reunión con empresarios como con los trabajadores fue el empleo, que se ha constituido como una de las principales prioridades para las autoridades. En ese sentido, la ministra de Industria, Carolina Cosse, y el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, explicaron los instrumentos que se van a estar promoviendo para fomentar la generación de puestos de trabajo.

Murara explicó que los mismos van por el lado de la promoción de inversiones, políticas específicas para pymes, mejora del clima de negocios, fomento de compras públicas a empresas nacionales, ley de empleo juvenil, entre otras. Sin embargo, evaluó que las medidas “van a demorar” y evaluó que “desde el punto de vista del empleo si no mejoramos la competitividad, esta ley de empleo juvenil no va a mover ninguna aguja, no va a tener ningún impacto”.

El presidente de la CIU también hizo mención a la próxima ronda de Consejos de Salarios, donde “la premisa” debería apuntar a “salvar el empleo”. “No se puede tener más crecimiento salarial en esta situación donde tenemos una pérdida de empleo enorme”, sostuvo. “La realidad es que no hay margen”, agregó.

Desempleo bajó a 8,2% en abril

La Tasa de Desempleo se ubicó en 8,2% para el total del país durante el mes de abril, lo que implica una caída de tres décimas de punto respecto al registro de marzo (8,5%), de acuerdo a la información publicada ayer jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La caída se explica exclusivamente por una recuperación del empleo, ya que en el mes de análisis hubo un incremento de la cantidad de personas que se volcaron al mercado laboral.

Esto último se refleja en la Tasa de Actividad, que en abril aumentó dos décimas de punto a 62,1%. Por su parte, la Tasa de Empleo se ubicó en 57%, cuatro décimas por encima del registro de marzo.

Al analizar las condiciones de la población ocupada, se observa que el subempleo se ubicó en 9,2% y el no registro a la seguridad social en 26,3%. El empleo sin restricciones se ubicó en 71,2% en abril.