Sistema financiero de Uruguay resistiría ante “un escenario de recesión importante”

El sistema bancario de Uruguay “soportaría en promedio un escenario de recesión importante manteniendo un nivel patrimonial razonablemente adecuado”, de acuerdo al reporte del Sistema Financiero publicado por el Banco Central del Uruguay (BCU). El crédito registró una caída en el primer trimestre del año aunque crece en el año móvil cerrado a marzo, mientras que los depósitos aumentaron en ambas comparaciones. La morosidad se ubicó en 3% y el endeudamiento de las familias se encuentra estable en el 27,3% de los ingresos anuales.

La solvencia de las instituciones de intermediación financiera radicadas en Uruguay contaban al cierre del primer trimestre del año con un excedente de capital que supera en más de un 90% el requerimiento mínimo regulatorio ajustado a riesgos, el que incluye requisitos por riesgo de crédito, de mercado, operacional y sistémico.

El reporte agrega las pruebas de estrés elaboradas por la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU muestran que “el sistema bancario soportaría en promedio un escenario de recesión importante manteniendo un nivel patrimonial razonablemente adecuado”.

La rentabilidad de los bancos mostró un retorno sobre activos de 2,5% y un retorno sobre patrimonio de 22,1% en el año móvil cerrado a marzo.

En el primer trimestre, el crédito al sector privado residente registró un incremento de $ 1.485 millones (+0,6%) en moneda nacional, mientras que en el caso de los préstamos otorgados en moneda extranjera se registró un descenso de U$S 74 millones (-0,9%). En el año móvil cerrado a marzo los créditos al sector privado residente en moneda nacional crecieron 11,6% mientras que en moneda extranjera presentaron un aumento de 0,8%. Si se corrige dichas cifras por los efectos del castigo de créditos, de la variación de préstamos autoliquidables y del tipo de cambio, la variación total del crédito al sector no financiero privado residente medida en dólares resultó positiva (+3,7%) en el año móvil cerrado a marzo de 2019 mientras que al considerar solo el primer trimestre de 2019 el crédito se redujo 1,3%.

La morosidad se situó en 3% al finalizar el primer trimestre del año 2019, pautando una leve reducción respecto al cierre de 2018, con la morosidad de crédito al consumo ubicándose en 4,2%, la del crédito para compra de vivienda en 1,3% y la de la deuda empresarial en 3,2%. El endeudamiento de las familias con el sistema bancario y las empresas administradoras de créditos se mantiene en niveles reducidos (27,3% del ingreso anual).

Por su parte, los depósitos del sector no financiero privado mostraron en el año móvil un aumento de $ 27.771 millones en moneda nacional (+13,1%) al tiempo que presentaron un descenso de U$S 159 millones en moneda extranjera (-0,7%).

En el trimestre los depósitos en moneda nacional presentaron un descenso de $ 1.816 millones (-0,7%), por el contrario los depósitos en moneda extranjera se incrementaron en U$S 562 millones (+2,7%). Depurando las variaciones del efecto del tipo de cambio, el total de depósitos medido en dólares creció 2,4% en el año móvil cerrado a marzo de 2019 mientras que al considerar solo el primer trimestre de 2019 el aumento es de 1,8%.

A marzo de 2019, la participación de los depósitos a la vista en moneda nacional se redujo marginalmente para alcanzar un 69% del total en dicha moneda, mientras que para el caso de depósitos en moneda extranjera los depósitos pactados a la vista representan el 91%.

Ahorro previsional, valores y seguros

El sistema de ahorro previsional acumula fondos por $ 521.422 millones (aproximadamente un 29% del PIB) al tiempo que muestra un número que supera 1,4 millones de afiliados al 30 de marzo. El sistema presenta una rentabilidad bruta medida en UR que asciende en términos del promedio móvil de los últimos 3 años a 3,95% anual en el caso del Subfondo de Acumulación y a 3,52% anual para el Subfondo de Retiro.

El mercado de valores operó en el primer trimestre por unos U$S 13.792 millones, representando la emisión primaria de valores el 72% del total. Dicha emisión primaria se explica en un 53% por emisiones de certificados de depósitos bancarios y en un 44% por las colocaciones de LRM que realiza el BCU. En el trimestre el fondeo del mercado de valores para financiación empresarial fue modesto, registrándose una emisión de obligaciones negociables con destino minorista por un total de U$S 4 millones al tiempo que se integraron fideicomisos emitidos previamente por U$S 39 millones.

Por último, las empresas de seguros emitieron primas que en términos reales acumulan una caída de 5% en los últimos 12 meses. Las principales ramas en cuanto a volumen de primas en los últimos doce meses fueron la rama de vida previsional (26% de primas), vehículos (23%), accidentes de trabajo (20%), y vida no previsional (14%). La rama de vida previsional continuó con una fuerte disminución real de 19% en el año cerrado a marzo de 2019 (luego de crecer en años anteriores a tasas superiores al 20%) como consecuencia de la flexibilización del régimen que implicó la denominada ley de “cincuentones”.