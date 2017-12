Kechichian:“No hay ni va a haber turismo cannábico en Uruguay”

Liliam Kechichian, ministra de Turismo

La ministra de Turismo aseguró que el 2017 fue un año de crecimiento y que en el 2018 continuará la curva ascendente. Además, aseguró que los beneficios impositivos para los turistas extranjeros cambiarán en 2018 y reafirmó que no se apuesta a un turismo vinculado con el cannabis.

¿Qué balance hace del 2017 en materia turística?

En el interior del Ministerio, fue un año de grandes transformaciones, en la medida en que empezamos a consolidar la descentralización del trabajo en regiones como el litoral o el corredor de los pájaros pintados, la región norte, la centro-sur y el área metropolitana y, obviamente, la región este. Ese ha sido un cambio muy grande en la forma de trabajo. Es un balance altamente positivo en el sentido de que todo el año hemos mantenido un crecimiento en la llegada de visitantes de más de un 20% y de más de un 35% en el ingreso de divisas con respecto al mismo periodo del 2016.

Veníamos muy estancados con el turismo chileno y vamos a cerrar el año con casi un 41% de crecimiento en esta línea. También hemos ido a trabajar fuera, más precisamente en la zona del Pacífico -en Perú, Colombia y México-, y si bien las cifras aún son menores, hay que seguir haciendo énfasis en esta región.

Creo que el Uruguay turístico ha ganado en institucionalidad, en respeto, no solo como una actividad económica, sino cultural y, fundamentalmente, generadora de trabajo. El BPS tiene registrados 113.000 trabajadores que directa o indirectamente están vinculados a acciones relacionadas al turismo. Se trata de una actividad que impacta 7 puntos del PIB, así que el balance es altamente positivo.

¿Se evalúa el hecho de extender el beneficio de los turistas extranjeros a los uruguayos?

Seguramente me expresé mal y estoy tratando de aclarar esa noticia. Los uruguayos ya tienen un descuento de 9 puntos en el IVA. Nosotros no estamos todavía analizando ni retirar ni extender. Estamos viendo una batería de temas. Sí la decisión de extender los beneficios fiscales hasta abril de 2018 con estas características es la última vez; esto no quiere decir que se extiendan a los uruguayos ni que se quiten.

¿Hay posibilidades de que haya un turismo vinculado al cannabis en Uruguay?

No es una ley pensada para turismo cannábico, es para los residentes y es una manera nueva de luchar contra un flagelo muy fuerte que es el narcotráfico. No hay ni va a haber turismo cannábico en el Uruguay.

¿Qué expectativas tiene de cara al 2018?

Estamos haciendo estudios de factibilidad para ver qué recepción podrían tener parques temáticos o centros de diversiones techados en Uruguay. Ese trabajo va a estar pronto en febrero. Tenemos el desafío de generar nuevos productos y de consolidar el trabajo del país, que hoy no es solo las bellezas naturales, sino que es el Plan Ceibal, la trazabilidad de la carne, el fútbol… El año que viene tendremos un Mundial y el Ministerio tiene el desafío de llegar con la promoción a ese destino que es tan lejano.

¿Un deseo para el 2018?

Como ministra, deseo seguir creciendo y ganando en institucionalidad, porque es una actividad muy importante. También seguir interactuando muy bien con el resto del Estado, que eso a veces costaba.

Como persona, no pudo más que desear la paz, entre las personas, los países; y aceptar que un mundo diverso, todos tenemos cabida.