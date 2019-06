Carolina Cosse: Es “muy apresurado” analizar la necesidad de un ajuste fiscal

Carolina Cosse, precandidata por el Frente Amplio

Generar trabajo y aumentar los ingresos. Ese es el énfasis que quiere poner la precandidata, y por eso prefiere no considerar, por ahora, la necesidad de un ajuste o el margen para aumentar impuestos. También destaca la importancia de ahorrar, mejorar el gasto e incentivar la obra pública.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

¿Cómo analiza la situación fiscal del país?

Lo primero es entender el contexto. El déficit fiscal que tenemos en el marco de una economía fluctuante, que va y viene, sería una cosa; en el marco de una economía que tiene un crecimiento sostenido desde hace 14-15 años, es otra. Lo segundo, es que el déficit se compone de un resultado primario del sector público, y a eso se le suma el del sector financiero, que básicamente es el resultado del Banco Central, y que son los intereses del pago de la deuda, entonces a veces es bueno separar ambas cosas. Lo que muestra el resultado primario es cómo está funcionando la realidad independientemente del pago de los intereses de la deuda; es un tema que sin duda hay que monitorear y cuidar. Yo, por lo menos, trabajaría mucho en dinamizar la economía y generar más ingresos con esa dinamización, y por eso las propuestas de trabajo, de apalancar inversión privada para obra pública.

Justamente, ¿cuáles son esas medidas para mejorar la economía y el empleo?

Tenemos que mirar todo el panorama. Hay gente muy joven que está preparada para los trabajos del futuro, y gente que no, entonces, a los que están preparados debemos darles las oportunidades de despegar, y a los que no, capacitarlos para que se puedan integrar a ese nuevo mundo. Para eso tenemos que impulsar la obra pública, y como no podemos hacerlo con fondos del Estado porque afectaríamos el déficit fiscal, tenemos que recurrir a herramientas para apalancar inversión privada para obra pública, como las PPP. Hoy son muy lentas, pero se pueden hacer modificaciones para que no lo sean. No me parece que sea lo mejor que lo maneje un solo ministerio, creo que lo tiene que manejar un equipo multidisciplinario. También hay que recurrir al mercado minorista de capitales, como hizo UTE con el proyecto del parque eólico, que las acciones desaparecieron en 24 horas. Con obra pública generamos trabajo y movemos la economía de manera bastante rápida y sin mucha calificación. Al mismo tiempo, a los sectores intensivos en conocimiento hay que darles las herramientas para que se desarrollen mucho más. En resumen, sectores dinámicos y de futuro para los que están preparados para eso, obra pública para mantener el tejido social, y en el medio una ofensiva de capacitación, con Inefop y la UTU, y empezar a encarar estrategias de formación dual.

¿Está de acuerdo con la importancia de acceder a nuevos mercados? ¿De qué forma?

Sí, creo que los gobiernos del Frente Amplio (FA) hicieron mucho por eso, porque se aumentaron una gran cantidad de mercados. También cambió el destino, apareció China con un papel muy importante, y se pasó a alrededor de 140 mercados donde estamos colocando nuestros productos. Eso es muy relevante y va a haber que seguir avanzando y tener una buena inteligencia comercial para mejorar la penetración en cada mercado.

Algunos analistas han planteado la necesidad de hacer un ajuste fiscal para el próximo gobierno. ¿Está de acuerdo? ¿Cree que no será necesario?

Me parece muy apresurado que se pongan a analizar eso porque en realidad el énfasis yo lo estoy poniendo en generar trabajo, en aumentar los ingresos, en darles oportunidades a los sectores más intensivos, que además son los de más alta rentabilidad, con mejores salarios; yo voy a trabajar por ahí.

¿Hay margen para aumentar impuestos? En el FA incluso hay un debate al respecto: el equipo económico dice que no, pero desde algunos sectores se pide gravar a las grandes ganancias.

No es el énfasis que estoy poniendo, por ahora no considero eso. Tenemos que estudiar mecanismos de promoción para las pymes, hacer mucho hincapié en la innovación, en la incorporación de tecnología. Todo el énfasis lo voy a poner en el trabajo, en la adecuación para el trabajo del futuro, en la capacitación, en la obra pública, en los sectores más nuevos, para ir cambiando la forma de la matriz productiva, que es más o menos la misma desde hace muchos años, y eso hay que cambiarlo.

¿Cree importante mejorar el gasto público?

Sí, creo que es importante mejorarlo, me parece que hay que entenderlo también.

¿Lo dice porque hoy se cuestiona?

Claro, porque más de la mitad del gasto público es educación, seguridad y salud, ¿y entonces qué hacemos? Pero sin duda se puede mejorar, no es lo único que hay que hacer, y no hay una receta para mejorarlo; caso a caso hay que ver en qué se puede ahorrar. Lo hemos hecho con Ancap, que bajó US$ 25 millones estructuralmente el año pasado, y este año va a bajar US$ 15 millones. En cada rincón hay que ver dónde se puede ahorrar, y también mejorar el gasto, por ejemplo, uniendo todos los programas de la infancia en uno solo y haciendo un único fondo.

En el mundo, ni el socialismo ni el capitalismo han sabido resolver el problema de la redistribución de la riqueza. ¿Qué piensa al respecto?

El mundo es cada vez más desigual. Nosotros, en este pequeño país, pero que es grande porque es tierra de derechos, porque consolidamos una democracia, porque todos estamos preocupados por cosas importantes –como que la educación pública vuelva a ser el paradigma de calidad que fue-, tenemos que seguir trabajando para lograr que sea un rincón de la esperanza. Es a eso a lo que tenemos que aspirar. Capaz que no podemos cambiar el mundo, pero en nuestro hogar, que se respire un aire fresco.

¿Cómo ve el mundo del trabajo, donde surgen nuevos cambios constantemente? ¿Propone medidas particulares para eso?

Es así. Eso ha pasado en el mundo del trabajo desde siempre, y lo que hay que hacer es tomar medidas para que no nos pase por arriba. Uruguay está en condiciones de hacerlo. Pasó con los cajeros automáticos también. Por eso yo creo que además de obra pública y de los sectores intensivos en conocimiento, hay que capacitar a un montón de gente muy intensamente, no en un curso de seis meses, sino en cuestiones permanentes. El papel de la UTU es muy importante, así como el Inefop, el sector productivo, la educación dual, o sea, que estudiando algo, lo que hagas en tu trabajo forme parte de tus créditos; ese tipo de cosas tienen que estar a la orden del día.

PERFIL

Edad: 57 años.

Profesión: Ingeniera.

¿Con quién vive? Vivo sola, porque mis dos hijos tienen ya pareja.

¿Cuáles son sus hobbies? Me gusta mucho nadar, leer, el cine –hace tiempo que no voy pero me gustan las películas-, ir al ballet, los conciertos, y estudio piano.

En el 2019 espera… lo mejor para la democracia del Uruguay.