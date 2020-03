El desafío de estar siempre innovando

Virginia Paternostro, contadora especialista en marketing – jaf arquitectura y GeneXus

La contaduría la terminó llevando por los caminos del marketing, casi que sin pensarlo, Virginia Paternostro pasó a ser una pieza fundamental de dos grandes firmas en el área de marketing. Aprender, experimentar y conocer, esas fueron las acciones con las que comenzó a forjar su perfil dentro del rubro. Hoy la especialista continúa en la ruta del markentig, adaptándose a las nuevas tecnologías, los nuevos públicos, las maneras de comunicar, vender y funcionar correctamente.

¿Cómo y cuándo surgió la posibilidad de ingresar al área?

Estudiando para ser contadora comienzo a trabajar en el grupo Hoyts Uruguay, lo que hoy es Life Cinemas, en el área contable. A los seis meses de mi ingreso queda vacante un puesto en Marketing, la gerenta de aquel entonces me propone cambiarme de equipo ya que me venían viendo un perfil más “marketinero” y sin pensarlo mucho dije que sí; y así empecé un camino de aprendizaje, experiencias y conocer gente genial.

¿Cuál es el papel y responsabilidad en las firmas para las que trabaja?

En jaf arquitectura mi objetivo principal es consolidarlo en el medio, así como colaborar en la captación de nuevos clientes, generando una fluida comunicación entre los colaboradores. Me encargo de la estrategia de comunicación de la empresa y su ejecución. En cuanto a marketing digital, si bien quedan muchas cosas por hacer, hoy somos referentes en el manejo de las redes sociales, y esto hace que cada día trabajemos más para seguir innovando.

En GeneXus, integro el equipo comercial siendo una de mis tareas principales apoyar al equipo de Marketing Digital en el armado de campañas de ventas digitales. Colaboro en el desarrollo de todo el material necesario en el proceso de ventas tradicional y online, en todas sus fases; y estoy encargada de alliance.genexus.com, web desarrollada como repositorio de materiales que necesitan los distribuidores y solution partners.

A su vez integro el equipo de GeneXus for Students, programa orientado a estudiantes de todo el mundo.

Realmente para mí es un placer formar parte de estas grandes empresas, cada una en su industria se destaca, y eso lo vivo con orgullo y responsabilidad, y feliz de convivir con compañeros realmente extraordinarios.

¿Cuáles son los principales objetivos que presenta su área?

Al estar en varias empresas y para unificar diría que el objetivo común a todos es el de posicionar a la marca en el mercado, el desafío de estar siempre innovando, de automatizar lo automatizable para poder poner foco en cosas que necesitan más pienso.

¿Qué cosas son las que distinguen a su trabajo dentro del rubro, tomando en cuenta que cada vez toma más relevancia el marketing?

El mix de conocimientos académicos sumado a toda la experiencia en diferentes rubros en los que he estado, hace que la cabeza esté más abierta, y pueda aplicar cosas de una a otra industria. Soy muy metódica y me gusta tener todo documentado en procesos. Esta organización contribuye a mejorar el relacionamiento con el equipo entre otras cosas.

¿Cuánto hace que se asociaron a AJE? ¿Cuáles fueron los motivos para hacerlo?

Soy socia de AJE desde setiembre de 2018, hacía un tiempo que los seguía en redes, me gustaba lo que hacían, la energía, el empuje de la gente que estaba allí, y a través de una amiga que estaba en mi misma situación fuimos a un After, y al instante las dudas que tenía desaparecieron y me hice socia en ese mismo momento.

¿De qué manera ha colaborado AJE al desarrollo del proyecto?

AJE es una organización que está compuesta por grandes personas, generosas y con garra, que quieren colaborar con el otro, que siempre están dispuestos ayudar, que tienen un empuje y unas ganas que a mí me encanta y motiva. Fui parte de la Comisión de Eventos durante dos años y participar desde adentro fue un orgullo en lo personal.

Lo que más destaco es el networking que ofrece, tenés un problema y charlando con los socios siempre llegas a una posible solución, necesitas un contacto y enseguida lo conseguís. En AJE pasan cosas… cosas muy buenas. Se aprende mucho y se ayuda mucho.

¿Cómo es ser empresario en Uruguay? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender?

No es fácil, requiere de muchas horas de trabajo, esfuerzo, y sacrificio. Sin embargo, cuando empiezan a salir las cosas es una sensación indescriptible, mezcla de placer con satisfacción. Hoy en día hay muchos programas donde pedir asesoramiento e incluso ayuda económica, que eso es siempre un punto de debilidad. Yo siempre digo que para todo empresario es fundamental conocer gente, hacer mucho networking. Formar equipos heterogéneos en capacidades, pero homogéneos en los valores compartidos.

Señas de identidad

Virginia nació hace 38 años en Montevideo, es contadora con especialización en marketing. Recuerda que de niña, al estar cursando la primaria, tuvo una materia sobre comunicación que le despertó el interés por la materia, y soñó con ser publicista. Los años la fueron guiando a su profesión actual, y hoy es responsable de marketing de la empresa jaf arquitectura y forma parte del área comercial de GeneXus; al tiempo que trabaja para otras pequeñas firmas.

La entrevistada vive con su esposo Diego y sus hijos Federico (7) y Nicolás (4). Se define como una persona empática, organizada y ejecutiva. Si tiene que optar por un libro, se queda con No + Pálidas, de Enrique Baliño. Su frase favorita es “La gente se compromete con lo que ayuda a construir”. Su lugar en el mundo es la playa San Francisco, en Maldonado. En su tiempo libre se dedica al cuidado de tunas y suculentas.

Se declara admiradora de las mujeres que trabajan todo el día y que llegan a sus casas a ocuparse de sus hijos y de todo lo que implica el hogar. “Porque el esfuerzo, cansancio y sacrificio diario que implica esta conjunción de tareas es descomunal”, asegura.