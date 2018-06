ESET realizó charlas sobre educación informática

La compañía ESET Latinoamérica realizó una serie de charlas en Uruguay acerca de las amenazas y ciberataques en los sistemas informáticos. Camilo Gutiérrez, representante de la firma, advirtió que el 90% de las problemáticas vinculadas a los virus en sistemas operativos son responsabilidad de los usuarios.

Por Jessica Vázquez | @jessvazquezl

Un ciberataque puede ser definido como cualquier acción ofensiva, realizada por individuos u organizaciones, a sistemas informáticos, ya sea de manera estructural, en redes o bases de datos. Generalmente, estos se hacen a través de actos maliciosos originados por fuentes anónimas que roban, alteran o destruyen un blanco específico, valiéndose de alguna vulnerabilidad del sistema o dispositivo.

Para ESET, es fundamental la educación y la toma de conciencia sobre riesgos en los sistemas informáticos y cualquier dispositivo al que se le pueda infiltrar un malware –programas o códigos que dañan un sistema- para evitar ciberataques, y es por esto que llegó a Uruguay Camilo Gutiérrez, head of Awareness & Research de ESET Latinoamérica.

Gutiérrez disertó en la Jornada de Informática de Actualización Profesional (JIAP), así como en universidades del país, enfocándose en cómo funcionan las amenazas informáticas y resaltando el tema del sistema de las criptomonedas que los cibercriminales comenzaron a utilizar de manera maliciosa.

El especialista sostuvo a Empresas & Negocios que ninguna plataforma es invulnerable, así esté protegida con el mejor y último sistema de seguridad. “Es como el juego del gato y el ratón. Aparecen nuevas soluciones y alternativas, pero los cibercriminales tratan de evadir esas protecciones y ponerse a buscar vulnerabilidades. Luego, la seguridad las emparcha y crea nuevos sistemas de protección”, explicó.

El trabajo de buscar amenazas por parte de los cibercriminales es constante; como el de la seguridad buscando la manera más adecuada para que este tipo de problemas no se propaguen. Es que muchas veces, las vulnerabilidades no se habían reportado antes, entonces el fabricante no las conocía al momento de elaborar su producto.

Además de los problemas propios de los sistemas, existe el descuido o desconocimiento humano que deja libre el camino para la malicia digital, es decir, la ingeniería social. Desde un clic hasta la falta de actualización de un programa, pueden ser causas de dejar una vulnerabilidad expuesta. “El ser humano puede ser engañado y hacer algo que crea que está bien, o no hacer algo porque no lo cree necesario”, dijo Gutiérrez.

La realidad, comentó el entrevistado, es que más del 90% de las amenazas empiezan por ingeniería social, y por eso es muy importante que el usuario reconozca las amenazas y las pueda evitar. “La tecnología es para apoyar esto y si el usuario cae en un error, los sistemas podrán evitar que la persona sea víctima del engaño”.

Además de sus sistemas de seguridad, ESET posee dos plataformas de apoyo a usuarios para colaborar con la seguridad de los sistemas. Una es We Live Security, donde se publica información al respecto. Y por otra parte, la Academia ESET, una plataforma en la que se ofrecen cursos de seguridad gratuitos.