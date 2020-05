Focus Marketing ayuda a las marcas a adaptarse al mundo de las redes sociales

Agustín Milán, co-fundador y director creativo de Focus

Focus Marketing es una empresa con énfasis en las redes sociales que busca adaptar los negocios a la era digital. Agustín es el encargo del área de diseño gráfico y, junto con su socio Christian, elaboran estrategias en el mediano plazo para realizar campañas publicitarias. Los dos socios se encargan de la creación de contenido, y este, posteriormente es administrado por Romina, la community manager de las distintas páginas.

¿Cómo y cuándo surgió la posibilidad de crear a la firma?

Antes de la nacer la idea de Focus tal como lo conocemos hoy en día, hubo una pre-etapa. Christian, mi socio, había hecho cursos en fotografía y sabía mucho del tema. Por mi parte, me gustaba filmar y editar pero en cuanto a fotos no tenía conocimientos, por lo cual le pedí si me podía enseñar. Meses después compré mi primera cámara y en abril de 2018 decidimos sacarle provecho monetario a este hobbie. Si bien ofrecíamos el servicio de fotografía en todos sus aspectos, por cuestiones de demanda en nuestros alrededores, comenzamos trabajando en el sector gastronómico y nocturno.

En febrero del 2019, ambos nos fuimos a Europa de intercambio universitario y al volver, impulsados por un amigo en común, surge la posibilidad de comenzar a operar en el sector del marketing digital. Conjuntamente, teníamos conocimientos en fotografía, video, diseño gráfico y redes sociales, así como equipos necesarios para comenzar a trabajar. Fue así como en septiembre del mismo año nació Focus Marketing Digital, transformándose en una agencia con énfasis en las redes sociales.

¿Cuáles son los principales objetivos de la empresa?

El principal objetivo de Focus es conectar a las empresas con sus clientes en el mundo de las redes sociales, trabajando al vigor de las últimas tendencias del Marketing Digital. No solo se busca satisfacer lo que el cliente demanda, sino superar sus expectativas.

¿Qué cosas son las que distinguen a la empresa dentro del rubro?

Un factor que distingue a Focus es la flexibilidad. Al insertarnos en el sector vimos que este se caracterizaba por ser estructurado en su mayoría. Sabemos que cada empresa es un mundo, por lo que buscamos meternos de lleno en ellas y conocer su personal, sus valores, sus clientes.

A su vez, al ser una empresa con espíritu juvenil estamos en contacto directo con las tendencias en redes sociales. De hecho, a la hora de afrontar una búsqueda de clientes, generalmente nos centramos en las que el consumidor final sean personas de nuestro rango etario.

¿Qué servicios ofrecen?

El servicio se divide en cuatro categorías: fotografía y video; diseño gráfico; campañas publicitarias y gestión de las redes sociales. Esta última es el core business de la empresa. Se trata de contratos mensuales, donde se realizan estrategias para llevar a cabo en los próximos meses. De esta forma, se da inicio a la fase de crear contenido en una multiplicidad de formatos, para posteriormente publicar en las distintas plataformas.

¿Ha influido de alguna manera el hecho de la llegada del Covid-19 al país para el trabajo que se realiza desde la firma?

Dada la aparición del Coronavirus (Covid-19) en Uruguay, se ha vivido una realidad muy incierta. En un mercado en constante crecimiento, todas aquellas ideas planificadas en un principio se han vuelto inasequibles. La realidad ante esta pandemia es de plena incertidumbre, lo que afecta directamente el sector del marketing. En el caso de Focus, significó un gran declive ya que al apuntar al sector gastronómico en su mayoría, este se vio obligado a cerrar sus puertas y por lo tanto dejar de actuar sobre sus redes sociales.

Por otra parte, indirectamente se están viviendo tiempos de crisis, donde muchas empresas envían a sus empleados al seguro de paro, lo que hace que el consumo disminuzca. Incoherentemente existe el paradigma del marketing como un costo, y en tiempos de crisis, las empresas que sobreviven son lo primero que deciden cortar, cuando debería ser todo lo contrario.

¿Cuánto hace que se asociaron a AJE? ¿Cuáles fueron los motivos para hacerlo?

Nos asociamos a AJE en febrero del presente año. Nos pareció una oportunidad para desarrollarse empresarialmente así como para generar nuevos contactos. Teníamos muy buenas referencias de la asociación y no defraudó.

¿De qué manera ha colaborado AJE al desarrollo del proyecto?

Sin duda lo que más valoro de AJE es el compromiso que se tiene, siempre se está tratando de ayudar e incentivar a participar en los eventos/charlas, incluso ante la realidad del Covid-19 han modificado su estructura, ofreciendo eventos constantemente. El poder hablar y compartir opiniones con personas que apuntan hacia la misma dirección que vos, lo hace mágico. Por lo que pude observar estos meses, hay un clima enérgico y positivo entre los socios, donde constantemente se están planteando nuevas oportunidades.

¿Cómo es ser empresario en Uruguay? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender?

En nuestro caso es todo muy reciente, creo que no podemos definir ventajas y desventajas aún. Lo que sí pudimos ver, es que el hecho de abrir la empresa fue muy accesible y a la hora de hacerlo se presentaban varias opciones. Emprender te da libertad a la hora de tomar decisiones. Como desventaja podría mencionar el riesgo, aunque es un factor necesario para afrontar el proyecto con más entusiasmo y profesionalismo.

Señas de identidad

Agustín nació hace 22 años en Montevideo. Si bien cuando era niño soñaba con tener una banda de rock, actualmente se encuentra cursando su último semestre para obtener el título en Licenciado en Gestión Logística. Ha realizado cursos en diseño gráfico, gestión redes sociales y hoy está capacitándose en Google Ads.

El entrevistado vive con sus padres Pablo y Marianela y su hermana Natalia. Se define como una persona creativa, apasionada e intensa. Su libro favorito es Four de Scott Galloway y su filme predilecto es Relatos Salvajes. El lugar que prefiere en el mundo es Mallorca, España. Agustín tiene varios hobbies, le gusta irlos cambiando con el tiempo y aprender cosas nuevas. “En este momento estoy con la pintura acrílica sobre lienzos”, relata.