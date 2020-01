Inmove Logistics es la inteligencia en movimiento

Víctor Machín, director ejecutivo de Inmove Logistics

Inmove Logistics es un empresa de servicios de logística inteligente, basada en ingeniería de negocios y centrada en los requerimientos de los clientes. Desde sus inicios busca ofrecer oportunidades de desarrollo y convertirse en el principal socios de sus clientes. Esta es la visión de una firma que lleva casi una década de existencia en nuestro país, y que cuenta con la oportunidad de continuar creciendo.

¿Cómo y cuándo surgió la posibilidad de crear a la empresa?

Desde que tengo memoria mi idea y mi foco, era tener un emprendimiento propio. Esto no sólo era un sueño, sino también lo llevaba a la acción en cada oportunidad que tenía. A principios del año 2009 surgió la oportunidad de ingresar en una firma instalada en la Zona Franca de Colonia con casa matriz en Nueva Zelanda, como gerente de Administración y Finanzas. En abril del año 2010 nos avisaron que un depósito cercano a la empresa en la que trabajaba quedaba disponible tanto para alquilar como para comprar. En ese momento uno de los socios de la empresa que me empleaba, me consultó si en base a mi experiencia de haber trabajado desde el año 2004 en zonas francas, veía una oportunidad para formar una empresa de servicios logísticos, y que en principio le prestara servicios a su propia empresa. En base a esto, el 10 de junio de 2010 se firmó el acta societaria de la firma con nombre Inmove Logistics.

¿Cuál es su papel y responsabilidad en la firma?

Mi papel hoy es el de director Ejecutivo. En los inicios las tareas eran todas: ventas, administración, coordinación y operativa logística. Luego fue pasando el tiempo y la parte operativa se pudo absorber por personal contratado; hoy en día estoy 100% dedicado al desarrollo de la empresa y la venta de proyectos de mediano a gran porte.

¿Cuáles son los principales objetivos de la empresa?

El objetivo macro es ofrecer oportunidades de desarrollo para cada uno de nuestros clientes y convertirnos en socios estratégicos. Para ello buscamos seguir en expansión y crecimiento tanto en metros como en aplicación de tecnologías al servicio de la logística, con base en la plataforma de desarrollo país Zona Franca.

¿Qué cosas son las que distinguen a la empresa dentro del rubro?

Dentro del rubro no somos una empresa grande. Esto a veces es una ventaja; nuestros clientes destacan la capacidad de resolución y solución, con la responsabilidad y confianza que nos depositan. Por otro lado, se destaca que el contacto es directo y personalizado, con un tiempo de respuesta muy competitivo en el mercado.

¿Qué se les ofrece a los clientes?

Lo que más le ofrecemos a nuestros clientes es confianza, en base a brindar servicios de logística inteligente, basados en ingeniería de negocios centrada en los requerimientos de cada uno de nuestros clientes, a partir de experiencia y procesos probados. Entre las soluciones que ofrecemos se destacan: las operaciones de industrialización, almacenamiento, preparación de pedidos, valor agregado, packing y coordinación de la distribución física de la mercadería; así como servicios de despacho aduanero y facturación.

¿Cuántas personas integran el equipo y cómo se distribuyen?

El equipo Inmove se integra por 16 personas, de las cuales ocho son empleadas directamente, cinco personas contratadas temporariamente y tres técnicos contratados para asesoría en cada una de sus áreas respectivas. También dentro de nuestro equipo contamos con socios estratégicos de los diferentes eslabones de las cadenas logísticas que hemos desarrollado para poder cumplir con los servicios comprometidos a nuestros clientes.

¿De qué manera funciona Inmove Logistics que hace que se trate de un servicio de confianza para los usuarios?

El motivo de nuestra existencia desde nuestros inicios es el cliente, nosotros existimos porque ellos están. Por lo mismo, el enfoque es directo al cliente y la confianza se desarrolla en base a un servicio profesional y de responsabilidad enfocada a servir en el objetivo particular de cada uno de nuestros usuarios.

¿Cuánto hace que se asociaron a AJE y cuáles fueron los motivos para hacerlo?

Tengo dos años como miembro de AJE. Soy un convencido de que la experiencia de otros siempre ayuda a crecer, desarrollarse y mejorar. Juntos, los emprendedores, podemos hacer más y mejor.

¿De qué manera ha colaborado AJE al desarrollo del proyecto?

AJE nos ha ayudado a encontrar socios estratégicos y nuevos clientes, en base a su red de contactos y miembros.

¿Cómo es ser empresario en Uruguay?

Cada día está más aceptado el emprendedor/empresario en la sociedad uruguaya. En el 2010 era diferente, pero hoy mejoró mucho la percepción y, por lo mismo, también mejora la disposición de todos los diferentes sistemas sociales para disponer de apoyo a los emprendedores de este país.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender?

Las ventajas de ser emprendedor en Uruguay hoy es que ha mejorado sustancialmente las opciones de apoyo y la forma de poder llevar a delante tu idea de negocios, hasta probarla antes de realmente hacerla. Estos procesos de apoyo, creo, son muy positivos a la hora de salir. De la misma manera, existen bastante desventajas en ser emprendedor en el Interior, dado que la mayoría de las herramientas y sistemas de apoyo se encuentran centralizados en la capital, y los requisitos para ingresar a esos sistemas o procesos de apoyo a veces hace imposible que se hagan desde el Interior con una empresa en marcha.

Señas de identidad

Víctor nació en Montevideo hace 39 años. Si bien de niño quería ser astronauta, hoy es Analista Contable, un camino que lo comenzó a transitar desde sus comienzos como trabajador, hace 15 años, primero como auxiliar y luego como jefe de contabilidad en finanzas en empresas de Zona Franca.

Vive con su esposa Sheila Vique y seis perros llamados Pola, Mohana, Hanoi, Moro, Uma y Benito. Se define como una persona apasionada en lo que hace, tenaz y socialmente responsable. Su libro favorito es ‘El Caballero de la Armadura Oxidada’, de Robert Fisher. La frase que más usa en su vida es “Más cantidad de quiero y menos cantidad de tengo”. Si debe optar por un lugar en el mundo se queda con uno en el que haya arena, agua y viento. En su tiempo libre gusta de hacer kitesurf. No se declara admirador de alguna persona en particular, aunque aclara que sí lo hace por toda persona que se anima tomar riesgos, sale de su zona de confort y evoluciona.