Instituto CPE brinda capacitación en pos de la transformación

Daniela Jaureguiberry, fundadora de Instituto CPE

El Instituto CPE brinda capacitación en el área económica y contable. Cuenta con dos áreas: CPE Universitaria, la cual brinda cursos regulares y preparación de exámenes para estudiantes de Ciencias Económicas; y el área de CPE Corporativo, creada específicamente para capacitar a profesionales y empresas en el área de Análisis de Datos y todo lo que ello abarca.

¿Cómo y cuándo surgió la posibilidad de crear Instituto CPE?

Instituto CPE nació formalmente en febrero de 2011. Fue un emprendimiento en conjunto con mi esposo, Mauricio Giacometti. En los inicios del instituto el objetivo fue el dictado de cursos particulares para dar apoyo a los estudiantes universitarios de Ciencias Económicas. Sabíamos y conocíamos muy bien el sistema y modelo de enseñanza, dado que ambos somos egresados de la Facultad de Ciencias Económicas.

Vinimos desde Salto, por lo que conocíamos muy bien las dificultades con las que se encontraba un chico a los 18 años en la universidad. Siempre fuimos inquietos e innovadores, incorporando tecnología a la gestión y a nuestras propuestas educativas. Tanto así, que en 2014 abrimos otra unidad de negocio orientada a la capacitación en Análisis de Datos, siendo pioneros en el tema.

¿Cuál es el papel y responsabilidad de la firma?

Siempre tuvimos claro que nuestro objetivo era acortar la brecha que existía entre el nivel educativo del estudiante de secundaria -sobre todo del Interior- y el nivel exigido en la universidad. Además, darle apoyo en aquellas materias llamadas filtros, que hacen muchas veces que las personas dejen la carrera.

Siempre trabajamos con el firme objetivo de enseñar para que el alumno aprenda y sean agentes de cambio y no simplemente para que salven unexamen.Nuestro slogan es “Conocer para transformar”; es por ello que todas nuestras propuestas educativas tienen ese objetivo. Formamos agentes de cambio en las organizaciones, queremos que lo que aprendan genere impacto y valor en las mismas.

¿Qué cosas son las que distinguen a Instituto CPE dentro del rubro?

Por un lado,CPE, desde el inicio, fue un instituto que incorporó tecnología a sus procesos y servicios. Un ejemplo de ello es que desde 2014 permite que los alumnos puedan acceder a las clases a través de videoconferencia. Otro ejemplo es que desde sus inicios CPE cuenta con CRM y sistema de gestión desarrollado a medida.Esto permite tenerhoy un sistema de análisis de sus propios datos que facilita la toma de decisiones, como por ejemplo qué cursos ofrecer, qué precios definir y a qué personas contactar a la hora de ofrecer sus servicios.

Estas decisiones tomadas hace muchos años son una de las razones por las que esta crisis nos haya encontrado muy bien posicionados.Creo que lo más importante es la flexibilidadque tiene la empresa para incorporar nuevas tecnologías, nuevos procedimientos y el nivel de profesionalismo que tiene el staff. La calidad humana que poseemos se evidenció especialmente en este período, ya que el equipo se mantuvo unido a pesar de la distancia que implicó el trabajo desde el hogar.

¿Qué servicios ofrecen?

En estos momentos ofrecemos capacitación en dos grandes áreas.Por un lado, está la unidad de negocio de análisis de datos, en donde se brindan cursos tanto para empresas como para profesionales y estudiantes avanzados de ciencias empresariales.Por otro lado, brindamos apoyo a estudiantes universitarios, principalmente de Facultad de Economía, que aprenden en nuestras aulas y se certifican en la universidad.

¿Ha influido de alguna manera el hecho de la llegada del Covid-19 al país para el trabajo que se realiza desde la firma?

El Covid-19 nos ayudó a poner el acelerador en ciertos proyectos que teníamos pensado sacar para el segundo semestre y tuvieron que salir en 15 días. En cuanto al pasaje de las clases a formato online fue fácil, dado que nosotros ya ofrecíamos clases a distancia desde 2014. A diferencia de las principales universidades nacionales, CPE continuó con el calendario académico sin pérdida de clases.

¿Cuánto hace que se asociaron a AJE y cuáles fueron los motivos para hacerlo?

Va a hacer un año. Siempre me pareció bueno poder tener un espacio común donde compartir experiencias y conocer a otros empresarios. Siendo socia de OMEU conocí a Alejandra Tarrech, quien me invitó a que asistiera a un evento organizado por AJE. Fui y me convencí de que era una muy buena opción para realizar networking y mantenerse actualizado, ya que siempre están realizando talleres y charlas de interés para quien dirige una empresa.

¿De qué manera ha colaborado AJE al desarrollo del proyecto?

El networking es lo que más valoro, y me ha permitido encontrar nuevos clientes y proveedores.

¿Cómo es ser empresario en Uruguay? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender?

La verdad que ser empresario es todo un desafío, económico y emocional. Implica estar preparado para todo y no importa el resultado;hay que estar siempre listo para levantarse y reinvertarse. Creo que esa es la característica más importante que tienen en común los emprendedores. No aceptamos un “no” por respuesta y siempre buscamos la manera de seguir. En Uruguay, por suerte, desde hace ya un par de años se viene apostando fuerte al mundo emprendedor, con subsidios, capitales semillas, mentoreos y capacitaciones.

La principal ventaja de emprender es que no lo vas a sentir como un trabajo ya que vas a hacer lo que te gusta, pero eso a su vez es un problema, porque vas a dedicarle muchas más horas de las que le dedicarías a un trabajo como dependiente. El emprendedor es, además, el empleado residual, ya que todos los colaboradores de la empresa tienen definido su horario y sus tareas, pero el emprendedor debe cumplir con todo lo que no está definido en ningún lado y en el momento que sea necesario.

Señas de identidad

Daniela nació hace 38 años en Salto, Uruguay. Cuando era niña quería ser muchas cosas y muy diferentes. Le gustaba jugar con la idea de ser astronauta, paleontóloga, maestra… pero hoy es licenciada en Administración – Contador Públicopor la UdelaR. Fue empleada en varias empresas antes de tener su propia empresa en conjunto con su esposo Mauricio Giacometti. Ellos tienen dos hijos: Valentino, de siete años; y Matteo, de cuatro meses.

El libro favorito de Daniela es‘El Principito’. La película que más le gusta es ‘El Guardaespaldas’ y la frase que la guía en su vida es “nunca es tarde para intentarlo”. El lugar en el mundo que elige es el campo y en su tiempo libre prefiere hacer jardinería. Se declara admiradora de sus padres“por su espíritu de lucha y trabajo incansable”, afirma.