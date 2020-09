JP Seguridad Industrial es un socio estratégico de sus clientes

José Píriz, creador de JP Seguridad Industrial

JP Seguridad Industrial es una empresa dedicada a la consultoría en Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO). Se destaca por el compromiso con sus clientes para proteger a sus colaboradores a través de la correcta gestión de la SYSO, que permite mejorar la efectividad en las operaciones, así como implementar los cambios de un modo más ágil, mejorando la productividad de los equipos de trabajo.

¿Cómo y cuando surgió la posibilidad de crear la empresa?

JP Seguridad Industrial es un proyecto que venía gestionando en mi mente desde hace varios años; realicé asesoría y trabajos independientes, pero no era esta mi actividad principal, sino que me desempeñaba como jefe del área de SYSO en una compañía multinacional. Sin embargo, diferentes factores incidieron para que me desvincularan de la empresa en la que trabajé los últimos cinco años.

Ya hacía algún tiempo que conjugaba mis actividades dependientes e independientes, por lo que, al terminarse mi relación de dependencia, entendí que era el momento de enfocarme en mi desarrollo como emprendedor. Es así que JP Seguridad Industrial se materializó.

¿Cuál es el papel y responsabilidad en la firma?

Actualmente soy el único integrante de este proyecto, lo que implica ubicarme constantemente en diferentes posiciones, pero ello me impulsa a desarrollar nuevas habilidades. Esta es una tarea muy desafiante, y me refiero a la importancia de pensarse en un proceso de mejora continua.

¿Cuáles son los principales objetivos de la empresa?

JP tiene como objetivo convertirse en socio estratégico de sus clientes y acompañarlos en la correcta gestión de la seguridad y salud ocupacional. Para esto diseñamos planes de trabajo a medida junto con nuestros clientes y fijamos objetivos muy claros, que van desde el cumplimiento del marco normativo hasta el hecho de convertir a la seguridad laboral en un valor agregado para las compañías.

¿Qué cosas las distingue a la empresa dentro del rubro?

Nuestro diferencial es el servicio. No solo les decimos a nuestros clientes qué deben hacer, sino cómo hacerlo, qué se necesita para lograr el objetivo y los acompañamos en la implementación. Esto nos ha permitido convertirnos en proveedores confiables, donde no solo brindamos asesoría, sino también soluciones.

¿Qué servicios ofrecen?

Habitualmente el punto de partida de nuestros servicios está dado por el marco normativo de los diferentes sectores. Desde ahí comenzamos a trabajar con el cliente y llegamos hasta donde sus operaciones lo permiten. Cuando logramos que el cliente incorpore la seguridad laboral en su ADN, se abre un abanico de posibilidades.

¿Cómo se encuentra el país en cuanto a regulaciones de seguridad y salud ocupacional?

Tuve oportunidad de conocer, de primera mano, la realidad de los países de la región e, incluso, estuve trabajando en Paraguay. Por lo tanto, basado en mi experiencia, puedo afirmar que Uruguay cuenta con un marco normativo estable en materia de seguridad laboral. De todas maneras, entiendo también que es necesario realizar mejoras.

De manera personal, considero que los mecanismos de control son ineficientes y al momento de querer desarrollar una cultura positiva en seguridad y salud ocupacional, estos mecanismos enlentecen el proceso. Sin embargo, a nivel general, el balance es positivo.

¿Cuál es el ABC o los puntos esenciales de la empresa para trabajar y de qué manera lo hace?

Nuestro ABC es el compromiso, la responsabilidad y los resultados. Nos comprometemos con cada cliente a dar lo mejor de nosotros. Asumimos la tarea con absoluta responsabilidad y brindamos tranquilidad a nuestros clientes, a través de resultados tangibles.

¿Cuánto hace que se asoció a AJE y cuáles fueron los motivos?

Hace aproximadamente cinco meses que soy socio de AJE. Entendí que para emprender debía contar con una red de contención, con un grupo de emprendedores con experiencias positivas y de las otras. Necesitaba contactar con personas que ya hubieran transitado por este camino. En AJE encontré eso y más: un grupo humano con profesionales de diferentes áreas, generando una sinergia positiva que te acompaña en el desafío de emprender.

¿De qué manera ha colaborado AJE al desarrollo del proyecto?

Ha colaborado desde diferentes lugares. Lo primero es el sentido de pertenencia, pero también es importante saber que estás en un lugar con tus mismas inquietudes e intereses. Por otro lado, y a través de la comisión formativa de AJE, participé en programas de mentorías que han colaborado mucho con el desarrollo de este proyecto. También accedí a formación específica para emprendedores, lo cual aporta mucho valor.

¿Cómo es ser empresario en Uruguay? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender?

Considero que el rol de empresario no se adapta mucho a mí. Prefiero definirme como emprendedor y desde ese lugar he descubierto varios desafíos. Cuando decidís emprender te encontrás parado en un lugar de incertidumbre. No tenés la certeza de que tus decisiones son las correctas. Te tirás a la piscina sin saber si hay algo de agua y, en muchas oportunidades, el costo de los errores es muy alto.

De todas formas, más allá de los resultados, el emprendedor forja carácter, asume riesgos y se compromete, y, a mi juicio, considero que estas características te llevan a crecer personalmente. Por eso, más allá de los resultados, creo que todos deberíamos pasar por la experiencia de emprender.

Señas de identidad

José nació hace 36 años en Pando, Canelones. De niño se sentía atraído por dos profesiones: carpintero y abogado, pero hoy es administrador de empresas y técnico prevencionista. Es un profesional que ha tenido variadas experiencias laborales antes de fundar su propia firma. Trabajó desde muy joven en diversas industrias, desde el trabajo informal hasta cargos de responsabilidad en empresas nacionales e internacionales. En consecuencia, ha cosechado un knowhow que vuelca constantemente en JP Seguridad Industrial.

José se define como una persona pasional, empática y con buen sentido del humor. Confiesa que no es un gran lector,pero que disfruta mucho de las lecturas que lo encuentran y llegan en un momento determinado dejando una enseñanza.

En cuanto a cine, afirma que últimamente se ha convertido en un seguidor de todas las películas de los comics de Marvel. Una frase que le gusta y lo acompaña es “Uno es más que cero, siempre”. Disfruta de estar en cualquier lugar donde estén sus afectos. En su tiempo libre actúa y hace crossfit

“No tengo admiración por alguien en particular, sino por las características de las personas. Admiro que se arriesguen, que defiendan sus ideales y que sean fieles a sí mismas”, asegura.