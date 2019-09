Loidi: “Estamos frente a un cambio de paradigma, donde se tienen que desarrollar nuevos liderazgos que van a la esencia del ser humano”

Jonatan Loidi es especialista en marketing e innovación y conferencista internacional. Director de Gruposet, quien junto a Enjoy organiza Inspiring Summit 2019, es autor del libro ADN Pyme, Market-in & Qué es eso del Marketing.

Por Anahí Acevedo | @AnahiAcepov

¿De qué tratará la charla que brindará en el próximo evento Inspiring Summit Punta del Este 2019?

Hablaré sobre innovación, cultura de servicio y diferenciación, es decir, cómo lograr diferenciarse en un mundo donde cada vez pareciera que se brinda todo lo mismo y el cliente no nota la diferencia. De hecho, producto de esta no diferenciación que sucede, los empresarios se ven obligados a bajar el precio y eso hace que todas las industrias sean menos rentables.

Por otro lado, y teniendo en cuenta el contexto difícil que se está viviendo en Argentina, y por ende Uruguay, vamos a hablar sobre cómo lograr entrar en mercados que parecen difíciles o recesivos, cómo lograr innovar y señalar que, a pesar de todo, se puede. Hay muchos que lo hacen, por lo cual eso te marca que es posible y, por supuesto, difícil a la vez.

Una de las ideas que remarca en sus charlas es la innovación con simplicidad. ¿Podría contarnos un poco de qué trata?

Tiene que ver con la innovación no tanto como robótica o big data, sino más bien como algo posible o realizable sobre todo donde tiene que prevalecer la simpleza. A veces nos olvidamos de que somos innovadores o que podemos innovar con pequeñas cosas pero que para nuestro cliente son muy importantes y generan valor, y eso es lo que hay que hacer porque así nos diferenciamos y dejamos de competir por precio; ahí es donde se cierra el círculo.

También vamos a hablar de cómo el cambio mal administrado genera crisis en la empresa. Hay que aprender a gestionar el cambio, aprender cómo funciona y tratar de tener una empresa más proactiva y más adaptativa.

¿Cómo ve a los líderes de hoy?

Estamos frente a un cambio de paradigma importante, donde se tienen que desarrollar nuevos liderazgos que van a la esencia del ser humano, no autoritarios y conciliadores, con buena comunicación. Y hay tres dimensiones que toda organización debe mantener siempre en equilibrio. Una es la dimensión de la experiencia del cliente, es decir, que esté satisfecho y que haya obtenido un servicio de buena calidad. Por otro, está la dimensión del personal, colaboradores, que el equipo esté motivado y contento y disfrute de lo que hace, o del fruto de lo que su trabajo genera. Lo tercero son los resultados. Esos tres tienen que estar en equilibrio. No sirve satisfacer sólo al cliente si el equipo no está motivado y si no ganamos dinero, no sirve no ganar dinero si satisfacemos al cliente. Me parece que eso da una nueva perspectiva del tipo de liderazgo que hoy tenemos que tener: uno que mire a la empresa de adentro hacia afuera. Necesito tener empleados felices y comprometidos para poder generar una experiencia satisfactoria al cliente. En caso contrario, no es viable.

Por otro lado, hay un cambio generacional donde estamos trabajando casi cuatro generaciones en paralelo, porque todavía hay baby boomers trabajando junto a las generaciones X e Y, y todo eso genera grandes desafíos de entender concepciones distintas del mundo que a veces no son compatibles, entonces hay que liderar para todas ellas, no sólo para uno.

¿Las empresas regionales se están aggiornando en tiempo y forma?

Creo que los líderes se están dando cuenta de que hay que aggiornarse, porque muchos lo están haciendo. En general, el ser humano trabaja por necesidad. Cuando está en estado de confort, difícilmente se vuelva innovador. Creo que se está dando que la gente nota que no alcanza con ser eficiente o atender bien. Lo que a veces sucede enLatinoamérica es que tenemos claro el qué pero no el cómo, y eso cambia también la matriz de inversión.

Todo suena lógico cuando se dice que hay que cuidar al empleado y que hay que invertir, pero en la práctica se invierte poco en habilidades blandas, en capacitación y cultura. Ahí es por donde todavía no se ven los resultados. Sí se ven de manera esporádica y hay muchos que dicen entenderlo pero no saben cómo hacerlo.

¿Hacia quiénes está dirigida su charla?

Está dirigida a todo público porque es una conferencia que habla un poco de la dualidad de la pequeña y gran empresa, qué pueden aprender una de otra, pero también está dirigida al profesional, doctor, médico o abogado, que son una gran parte importante de la economía pyme, que a veces no se lo trata, pero que son personas que no estudiaron para ser empresarias pero que lo son, y que empiezan a sufrir.Todos llevan distintas herramientas y conclusiones pero valiosas para todos ellos. Esa es la búsqueda de la conferencia.

¿Qué expectativas tiene al respecto?

En las redes sociales hay mucha expectativa. Yo soy director de Gruposet que es uno de los organizadores, así que estamos nerviosos pero apostando mucho por eventos de calidad. Creo que hay muchos enfoques, y todos de alto nivel. Creemos que hemos cubierto todos los frentes para que se disfrute y la gente se vaya muy motivada. A Latinoamérica le falta gente que apueste al conocimiento y que el público también acompañe a este tipo de emprendimientos, que no son para nada fáciles, pero vale la pena hacer el esfuerzo.