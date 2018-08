PayPal y Prex apuestan a mejores soluciones para compras en el exterior

La empresa PayPal llega a Uruguay con una nueva alianza estratégica que permitirá hacer más fáciles las transacciones internacionales. Es posible tener el saldo hasta en 25 divisas y acreditar pagos al instante.

La penetración del internet en Uruguay alcanzó el 88% en 2017, cifra que rompió record ya que por primera vez ascendió a 2.9 millones de internautas en el país, de acuerdo con un estudio elaborado por Grupo Radar. Esto ha generado que cada vez más las personas realicen transacciones a través de la web y, por ende, necesiten facilidades y alternativas según la acción a realizar.

En ese sentido es que PayPal y Prex se unieron para impulsar el comercio electrónico transfronterizo en los negocios uruguayos. A través de PayPal, los comercios del país podrán ofrecer sus productos o servicios en más de 200 países, recibir dinero en más de 100 monedas, retirar su saldo PayPal en pesos uruguayos o dólares, así como mantener el saldo en su cuenta en 25 divisas.

Mauricio Sepulveda, jefe de Desarrollo de Negocios PayPal Latam, comentó a Empresas & Negocios que la organización apuesta a brindar mejores servicios en lo que refiere a compra y venta por internet. “El mercado uruguayo siempre ha sido muy atractivo, y hemos visto que ha crecido el nivel de talento en desarrollo y diseño en los últimos años”, indicó.

Para poder darles un servicio completo a los usuarios, establecieron una alianza que redoblara los esfuerzos. “No solamente incrementamos nuestra inversión en marketing sino que buscamos un partner que nos pudiera solucionar el mercado”, dijo el jefe representante.

Esta unión surgió a partir de la gran demanda del mercado que no contaba con una solución de retiro. Ambas empresas están confiadas en que generarán un impacto muy positivo al permitir a los emprendedores locales hacer ventas en el mercado global de manera confiable, y a su vez, retirar localmente los fondos de su cuenta de manera inmediata.

Beneficios

La idea se llevó a cabo pensando en los usuarios quienes utilizan el producto para recibir pagos en Uruguay, como personas que venden productos o servicios al exterior. La alianza permite a estos usuarios pode retirar su dinero de forma muy sencilla al vincularla con su cuenta Prex y con cualquier banco local.

Este es el primer componente, “pero lo más atractivo, es que la mayoría de los usuarios son freelancers y esta unión es la primera en Latinoamérica que permite retirar la plata a los usuarios el mismo día que se hace la transacción si es menor a US$ 2000”, comentó Sepulveda.

A futuro se espera que todos los uruguayos con una cuenta bancaria puedan recargar su cuenta PayPal directamente desde Prex. Si alguna persona no tiene una tarjeta de crédito porque no la quiere o no puede pero desea comprar en el exterior, lo podrá hacer recargando su cuenta PayPal desde cualquier cuenta bancaria.

“Los hemos hecho en muchos países en la región y ha tenido un éxito rotundo, así que de la misma manera lo haremos en Uruguay en los próximos dos o tres meses”, puntualizó el entrevistado.