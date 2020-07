Rustic Resto-Bar: la firma que se reinventó en Punta del Este

Sebastián López, socio fundador de Rustic Resto-Bar

Rustic pasó por dos transformaciones muy importantes desde su apertura en 2014. Una significó transitar de un formato “pub” y nocturno a una propuesta de almuerzos para toda la familia. La segunda transformación de la firma no fue planificada, sino que se dio a consecuencia de la llegada del Covid-19 al país. Un espacio dedicado netamente a su salón tuvo que reinventarse a un servicio de envíos, take away y con presencia en redes sociales. En el desconcierto y la incertidumbre, Rustic encontró la oportunidad.

¿Cómo y cuándo surgió la posibilidad de crear a la empresa?

El negocio comenzó en el 2014, junto a dos amigos. Vimos que en Punta no había ningún lugar para salir (en ese entonces),que apuntara a los jóvenes.

Era una propuesta mucho más simple, y con un formato más de pub nocturno que restaurante. Luego, en una segunda etapa, junto a mi pareja Luciana, hicimos un cambio radical en la propuesta, desarrollando el “Almuerzo Rustic” y dejando atrás la noche.

¿Cuál es el papel y responsabilidad en la firma?

En la empresa una de las tareas principales es la planificación y gestión del correcto funcionamiento, de la manera más eficiente posible, acorde a las diferentes fechas del año, ya que Punta del Este es muy cambiante. Se trata de que el funcionamiento nos dé estabilidad y seguridad laboral a todos, ya que es un rubro que muy complejo.

¿Qué cosas son las que distinguen a la empresa dentro del rubro?

Se pudo lograr una muy buena relación precio- calidad, que hace que la experiencia final sea positiva. Transformamos a cada cliente en un nuevo promotor de nuestro negocio.

También el funcionamiento del lugar tiene una forma de trabajo única, ya que hay un equipo de trabajo y no un grupo de trabajadores.

El 70% del personal somos jugadores de rugby, por lo que llevamos el trabajo en equipo bien arraigado. El buen o mal ambiente laboral siempre lo perciben los clientes y esto es clave al momento de elegir volver a cualquier lugar.

¿Qué productos y servicios ofrece Rustic?

Rustic ofrece servicios de almuerzos y cenas, dependiendo la época del año. En temporada baja nos dedicamos a los almuerzos de promoción, donde invitamos a que la gente no cocine y venga a nuestro local. Tanto turistas, empresarios o familias, eligen almorzar en Rustic por su gastronomía, ambiente relajado y buena onda.

Hoy en día ya es un lugar de encuentro, donde todas los que almuerzan a diario se conocen.

Hay más de 15 opciones diferentes de almuerzos de promoción, que van desde minutas, platos bajos en calorías,pastas,carnes, opciones vegetarianas, entre otras.

¿Cómo ha afectado la llegada del Covid-19 al país a la firma? ¿Cómo debieron adaptarse?

Nos afectó mucho como a todos. No había gente en las calles, no entraba ni una persona al restaurante, la península se había convertido en un desierto. Al principio cerramos un mes por licencia, pensando que esto pasaría rápido. Cuando terminó la licencia seguía todo igual y la gente no salía de sus casas. Mandamos al personal a seguro de paro y comenzamos a desarrollar el Delivey y TakeAway de Rustic. Viendo ahí la única posibilidad de hacer funcionar nuestra cocina.

Fue un concepto que no lo trabajábamos anteriormente, por no dar abasto con la demanda del local. Cocinaba Luciana, yo la ayudaba y salía a repartir. Tuvimos que reinventarnos, salí a repartir folletos por todos los edificios de la península.

Invertimos en un community manager para que comenzara a manejar las redes sociales, algo que no hacíamos anteriormente. Nos asociamos a una app de pedidos para llegar a más gente. Todo esto tuvo sus frutos y a los 15 días estábamos incorporando al primero de los empleados. Para junio ya habíamos incorporado al resto y abrimos nuevamente las puertas del local.

Mucha gente que no se animaba a almorzar en el local pedía la comida y la iba a buscar, algo nuevo también para nosotros. Hoy en día, funcionamos casi con normalidad, en una nueva normalidad.

¿Cuánto hace que se asociaron a AJE y cuáles fueron los motivos para hacerlo?

Me asocié hace un año a través de un amigo que pertenece a la directiva. Me contó de qué se trataba y qué cosas hacían. El motivo fue interactuar con gente emprendedora,con la que tenemoslos mismos desafíos y problemas. En AJE tratamos de ayudarnos y apoyarnos entre todos los de la comunidad, qué hay de los más diversos rubros y profesiones.

¿De qué manera ha colaborado AJE al desarrollo del proyecto?

Con AJE tenemos la oportunidad de capacitarnos en diferentes aspectos de lo empresarial, aspectos que uno no tiene en las carreras universitarias. Nadie te enseña a ser empresario, uno lo va adquiriendo con el correr de los años y es fundamental ir capacitándose para seguir creciendo. En todo este crecimiento está presente AJE y las diferentes comisiones que están trabajando en que ocurran las cosas.

¿Cómo es ser empresario en Uruguay? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender?

Ser empresario en Uruguay es muy difícil, ya que los inicios son inciertos y costosos.

Muchos siguen los negocios familiares o le agregan otra pata al mismo negocio.

Otros tratan de arrancar de cero, lo cual es complejo para todos los emprendedores, ya que requiere de mucho tiempo y dinero, pero no siempre serán éxitos y habrá un retorno positivo.

El secreto está en no rendirse. Los emprendedores nos adaptamos y no nos conformamos con lo que nos ofrece el sistema, buscamos algo más, somos inquietos y muchas veces fracasamos. Pero cómo dice el dicho:“No se equivoca el que no hace”.

Pero también tiene la ventaja de cuando las cosas van bien uno se siente más cómodo, más libre para seguir emprendiendo en lo mismo o en algo nuevo. Comienza la inquietud de querer ayudar a otros, que son menos privilegiados, que están pasando por un mal momento o simplemente en el inicio de algo por el cual ya pasamos nosotros y podemos guiarlos. Cuando a alguien le va bien, en parte es gracias a la sociedad y por eso tiene que haber una devolución a la misma.

Señas de identidad

Sebastián nació hace 35 años en Montevideo, pero fue criado en el departamento de Tacuarembó. Cuando era niño soñaba con ser deportista, no le importaba la disciplina porque todas le gustaban. Luego su vida lo llevó por el camino de la educación física y por eso es licenciado en la materia. Trabajó años vinculado al turismo estudiantil, hasta que se recibió y trabajó como profesor en diferentes colegios.

Su vinculación con el deporte fue más allá de su título de licenciado, ya que se perfeccionó como entrenador de rugby y durante 10 años estuvo en Lobos Rugby Club de Punta del Este y, al mismo tiempo, coordinaba el área deportiva del Cantegril Country Club.

Sebastián vive con su pareja, Luciana Viñote. Se define como una persona positiva, honesta y que no se rinde nunca. Su libro favorito es ‘La sociedad de la nieve’. Si se trata de cine elige ‘Nueve Reinas’. Una frase que lo rige en su vida es “Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”.

Los lugares en el mundo del entrevistado son su casa y su club, y en su tiempo libre gusta de hacer carpintería. “Admiro a todas las personas que salieron desde abajo, sin nada y hoy en día son exitosas. No importa en qué,lo que importa es no olvidar de donde vinieron”, reflexionó al final.