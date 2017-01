Se lanzó Bgood Smart Philanthropy, una nueva plataforma de donaciones para ONG uruguayas. Los donantes reciben informes sobre cómo se está invirtiendo su aporte y el impacto que ha tenido.

Por Federica Chiarino @FedeChiarino

Jorge Álvarez siempre estuvo muy vinculado al ámbito empresarial y corporativo. Dirigió varias empresas, e incluso tuvo la suya propia, dentro del rubro software. Como empresario, siempre fue reacio a donar. Tenía la posibilidad de hacerlo, pero desconfiaba sobre el destino final que tendrían sus aportes o el fin que le darían las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a ese dinero. Sin embargo, las ganas de ayudar estaban latentes. “Tenía muchas ganas de donar, y entonces pensé si yo podía crear algo para sacarle dudas a mucha gente que también tienen ganas de ayudar pero que no vencen sus miedos”, contó Álvarez, fundador de Bgood, a Empresas & Negocios. Así fue que surgió la idea de Bgood, que hoy logró materializarse junto a Álvarez y otros seis encargados de distintas áreas.

La plataforma alienta a las personas a donar -el monto que deseen- de forma mensual, asegurándoles la recepción de un informe semestral que detalle las acciones que han realizado las ONG a las que ha donado y el impacto que han generado. Otro de los objetivos de Bgood es ayudar a aquellas ONG que no tienen los recursos como para realizar campañas de donación. El equipo de Bgood selecciona de manera detallada las organizaciones que suscriben a su plataforma, pidiendo completar un formulario de 45 preguntas vinculadas a gestión, transparencia, impacto, voluntarios, entre otras cosas, para ver si son capaces de ser responsables y eficientes con la donación.

El siguiente paso es organizar las ONG en carteras temáticas. Esto resolvería la disyuntiva de aquellas personas o empresas que tienen interés en donar a un sector -por ejemplo, salud, educación, entre otros-, y no saben a qué ONG del rubro donar. El donante puede seleccionar un portfolio al que donar y, de esa forma, su aporte se reparte entre todas las ONG del rubro.

Hasta el momento, Bgood Smart Philanthropy cuenta con 13 ONGs suscriptas, y un único portfolio con ocho de ellas. Este portfolio se llama “Sumate Uruguay” y se caracteriza por ser variado: incluye naturaleza, inclusión social, deporte y desarrollo sostenible. Está compuesto por las ONGs Cáritas, Ceprodih, Cerema, Vida Silvestre, Karumbé, Forge, Fundación OportUnidad y El Abrojo.

Bgood sugiere tres valores en dólares para donar de forma mensual: 7,90; 14,90 y 29,90. También existe la opción de que la persona o empresa determine por sí misma el aporte que desea realizar, sin mínimos ni máximos. Incluso, otra opción es sumarse a la comunidad sin realizar aportes. “No nos parece mal que gente quiera estar cerca del proyecto, porque todavía no se siente segura para aportar o realmente no quiere aportar, no importa. Si te gusta la causa, unite”, dijo Álvarez.

La plataforma tiene como filosofía que las donaciones sean recurrentes, “para hacer una filantropía un poco constante, que no sea algo impulsivo de hoy porque apareció una propaganda en la tele o hubo un desastre natural, cosa que está bien”, explicó su fundador. Bgood prefiere que sus donantes aporten una cantidad menor de manera periódica a que donen una gran suma de dinero una sola vez.

La forma de pago para las donaciones es PayPal. Esta opción permite crear una cuenta en pocos minutos a cualquier usuario que disponga de una tarjeta de crédito para realizar sus aportes mensuales. Bgood es una empresa sin fines de lucro. “Lo que cobramos es para cubrir nuestros costos y, si llega a sobrar algo, que va a demorar para que sobre algo, lo reinvertimos en la plataforma”, afirmó Álvarez. Para cubrir los costos de mantenimiento de la plataforma y de las personas que se encargan de evaluar y seleccionar las ONG, Bgood cobra un 15% de la donación a las organizaciones por estar suscriptas y por el servicio de captar donantes.

Bgood Smart Philanthropy continúa abierto a recibir nuevas ONG. En su plan estratégico está incluida la participación en eventos como la Rural del Prado y algunas carreras 5k y 10k para atraer donantes. En un futuro más lejano, la plataforma tiene intenciones de expandirse hacia otros países.

Por más información ingresar a www.bgood.life o enviar correo electrónico a jorge@bgood.life