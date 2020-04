Tecnología, información, solidaridad y compromiso, las claves de haceloporTI

Mathías Lehrer, director ejecutivo de haceloporTI

En tiempos en que muchas personas han perdido su puesto de trabajo o deben reinventarse fue que surgió haceloporTI, un emprendimiento que tiene el objetivo de ayudar a personas con o sin trabajo a capacitarse en áreas de TI (Tecnologías de la Información), y que puedan conseguir un trabajo de calidad. La capacitación es gratuita y 100% online. Luego de cada fase, quienes hagan el curso tienen una evaluación para avanzar, ya que se prioriza que cada vez más personas puedan capacitarse y acceder a un empleo de calidad.

¿Cómo y cuándo surgió la posibilidad de crear a la firma?

Junto con socios estábamos por lanzar un emprendimiento justo antes de la llegada del Covid-19. Pero ese emprendimiento lo dejamos pausado, porque entendimos que no valía la pena pivotear la idea y adaptarla.

Por la llegada de la pandemia, hace aproximadamente un mes, se nos ocurrió crear el proyecto haceloporTI para poder ayudar a que muchas personas que hoy no tienen trabajo, estén en seguro de paro, o bien quieran cambiar de rumbo laboral, tengan la posibilidad de acceder a un trabajo de calidad.

¿Cuál es el papel y responsabilidad en haceloporTI?

Mi rol es ser el Director Ejecutivo del emprendimiento. Lidero la empresa en todos sus ámbitos para afianzarnos y poder pasar al siguiente nivel.

¿Cuáles son los principales objetivos de la empresa?

Los principales objetivos de haceloporTI son ayudar a personas a capacitarse en áreas de tecnologías de la información (TI) y conseguir un trabajo de calidad. Buscamos personas que quieran cambiar de profesión y conseguir un nuevo trabajo. En estos tiempos cada vez más gente queda desempleada y no tiene los conocimientos necesarios para reinsertarse en el mercado laboral. Por otro lado, buscamos satisfacer las necesidades de las empresas que buscan personas para determinados puestos. Ofrecemos la capacitación y reclutamiento a empresas que necesiten un colaborador comprometido y capacitado.

¿Qué cosas son las que distinguen a la empresa dentro del rubro?

La pasión que tenemos de ver a personas progresar, adquirir nuevas capacidades, siguiendo paso a paso su proceso y que es 100% online. Sabemos que aportamos un granito de arena en la sociedad.

Además, nos encanta la solución que brindamos a las empresas, donde proporcionamos colaboradores capacitados y comprometidos.

¿Qué servicios ofrecen?

Formamos personas de distintas industrias que quieran ingresar al mercado laboral del mundo de las tecnologías de la información. De esta manera, una vez que la persona pasa por esta instancia, la que desee, tendrá nuevas aptitudes para aplicar hoy en día. Damos oportunidades de inserción laboral para que puedan llevar a cabo los nuevos conocimientos adquiridos. La página web del proyecto es haceloporTI.com.

¿Cuántas personas integran el equipo y cómo se distribuyen?

Somos cuatro socios que estamos al frente de haceloporTI. Si bien estoy liderando este proyecto, mis socios tienen roles bien definidos, y somos complementarios. Nos dividimos en diferentes actividades, como comercial, sistemas, encargado de producto y operaciones.

¿Ha influido de alguna manera el hecho de la llegada del Covid-19 al país para el trabajo que se realiza desde la firma?

Totalmente. Atentamente seguimos todo lo que venía sucediendo no sólo en nuestro país, sino también en el mundo y las consecuencias que está causando a nivel sanitario y económico. Es por esto que brindamos soluciones en un momento de tanta incertidumbre para mucha gente que está perdiendo su fuente laboral. De todos modos, haceloporTI va a seguir colaborando con la sociedad una vez que el Covid-19 termine, ya que es una solución que llega ahora y lo hace para quedarse.

¿Cuánto hace que se asociaron a AJE y cuáles fueron los motivos para hacerlo?

Estoy en contacto con AJE desde el año 2015 y me asocié en el 2016. El motivo principal en ese momento fue que Pablo Buela, presidente en ese entonces, me recomendó sumarme y confié en lo que me dijo y probé.

¿De qué manera ha colaborado AJE al desarrollo del proyecto?

AJE ofrece una red de empresarios dispuestos a apoyar en lo que esté a su alcance. Es una red que tiene socios de diversas industrias y complementarias que al proyecto lo enriquece.

Nos ayudó, ya que este proyecto es nuevo y lo estaremos lanzando a la brevedad. Si la persona es empresario, inversor o está buscando un nuevo trabajo en áreas de tecnologías de la información, los animamos a que ingreses a nuestro sitio: haceloporTI.com

¿Cómo es ser empresario en Uruguay? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender?

Ser empresario en Uruguay es un lindo desafío. El joven empresario en Uruguay es colaborativo cuando necesita serlo y competitivo cuando la situación lo amerita. Es una mezcla que entiendo productiva, ya que permite que uno crezca, aunque también que los demás lo hagan. Ser empresario en el país, desde mi concepción, implica mirar hacia afuera y orientar productos y servicios más allá de donde nos encontremos viviendo.

Uruguay ofrece estabilidad política, que es algo por lo que tenemos que ser muy agradecidos. Si miramos la región o el mundo, esto es algo que no es lo más común, por lo que es una ventaja considerable. A su vez, tenemos buena conectividad a internet, que para el rubro en el que estoy, es muy necesaria.

Una de las desventajas, son los costos de vida del Uruguay, que nos muestra que hay algo que podemos mejorar. Esto lo podemos lograr en conjunto, entre gobierno, empresarios y sociedad. Entiendo que para que un cambio efectivamente se logre y trascienda, tenemos que estar unidas todas las partes.

Señas de identidad

Mathías tiene 34 años, nació en Montevideo y es Magister en Administración de Empresas así como Licenciado en Sistemas, aunque de niño soñaba con ser contador. Antes de tener su trabajo actual, se empleó como desarrollador de software, cofundó CineAzul, un proyecto pensado para que niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y sus familias puedan disfrutar del cine como los demás. Además, cofundó siempreencasa.com y Yo Calculo.

Vive con su compañera de hace varios años, Vanessa de Souza. Se define como una persona creativa, resiliente y confiable. Su libro favorito es Nuevos líderes para un nuevo mundo, de Julio Decaro. Si se trata de cine, opta por En busca de la felicidad. “Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo”, es su frase de cabecera. El lugar que prefiere en el mundo es Naples, Estados Unidos.

En sus tiempos libres, Mathías gusta de resolver necesidades que están a su alcance a través de proyectos. Se declara admirador de aquellos que logran ver lo positivo del mundo en el que viven y ayudan a los demás a lograrlo. “Quizás no te resuene lo que estás leyendo, aunque si te resuena, seguramente también te admire a ti”, expresa.