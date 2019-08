TuPase coloca a la tecnología al servicio de la rutina

Sebastián Fernández, socio y fundador de TuPase

TuPase se trata de una membresía para acceder a 200 gimnasios. Si bien, por el momento, solo está disponible para que empresas contraten el servicio para sus empleados, se ampliará para personas en general. Esta app apuesta a facilitar la fusión entre las responsabilidades y el tiempo para hacer ejercicio, de manera que los usuarios puedan elegir el momento y el lugar que se adapte a sus necesidades.

¿Cómo y cuándo surgió la posibilidad de crear a la empresa?

La idea que hoy se ha transformado en TuPase, surgió hace seis años cuando con mi amigo y actual socio, Ignacio Álvarez, notamos la dificultad que teníamos para equilibrar el deporte con nuestros trabajos y estilos de vida. Sentíamos que las modalidades de membresías a clubes y gimnasios que existían, no se adaptaban a nuestro estilo de vida.

Esta idea quedó pausada durante un tiempo pero siempre encontrábamos razones que volvían a acercarnos a ella, siendo una de estas el auge del Crossfit. En este momento yo contaba con una membresía a un club que no incorporaba este entrenamiento a su agenda, y probarlo significaba que además de ser socio de este club, tendría que hacerme socio en un gimnasio de Crossfit.

Habiendo identificado estas dos falencias en el mercado deportivo de gimnasios y clubes, y combinándolo con nuestra pasión a la tecnología fue que surgió TuPase. Identificamos esta necesidad del mercado y utilizamos la tecnología para generar un valor agregado en la industria.

¿Cuál es el papel y responsabilidad de la firma?

TuPase tiene dos ejes principales en la actualidad, siendo el primero la relación con los distintos centros deportivos y las empresas y, por otro lado, la parte tecnológica que busca facilitar el acceso a la información y los beneficios de TuPase a sus usuarios, además de generar un valor agregado para los mismos.

¿Cuáles son los principales objetivos de la empresa?

Nuestra visión está en ayudar a las personas a identificar qué ejercicio o tipo de entrenamiento les gusta y desean llevar adelante y facilitarle el acceso al mismo. Somos una empresa que se centra en la experiencia del usuario.

¿Cuál es el diferencial de esta firma respecto a otras del mismo rubro?

Creo que el diferencial radica, en parte, a que TuPase es una suscripción que beneficia tanto a los dueños de los gimnasios como a los usuarios. Los gimnasios se ven beneficiados porque nuevos usuarios comenzarán a ir y los usuarios se ven beneficiados por la comodidad y variedad que se ofrece con todos los más de 300 gimnasios registrados.

Además, esta relación se ve facilitada por la tecnología en forma de aplicación que pueden descargarse los usuarios, donde encuentran toda la información relacionada a los centros deportivos. Por último, creo que hay que destacar el hecho de que TuPase se encuentra en todo el país. Actualmente contamos con más de 50 gimnasios en el interior y con negociaciones con mucho más. Consideramos que es importante que la empresa tenga una presencia a nivel nacional y es algo que buscamos continuar mejorando.

¿De qué manera funciona TuPase?

TuPase funciona como una suscripción en la que, con el pago de un abono mensual, se puede acceder a cualquiera de los 200 gimnasios y centros deportivos asociados. Esto permite al usuario encontrar cuál de estos se adapta más a su rutina o a su día a día.

Actualmente solo se está operando con empresas que contraten TuPase como un beneficio para sus empleados, pero estamos trabajando para que próximamente se encuentre disponible para el consumidor final.

¿Cuántas personas lo utilizan?

TuPase aún no se encuentra disponible para el consumidor final, por lo que no se pude hablar de personas en particular, pero sí se puede medir a través de la cantidad de empresas que han contratado TuPase como un beneficio para sus empleados. Entre estas se encuentran reconocidas empresas del rubro tecnológico, químico y bancario.

¿Cuántas personas integran el equipo y cómo se distribuyen?

En la actualidad el equipo está formado por mi socio, Ignacio Álvarez, en el área tecnología -producto- y yo en al área comercial y relacionamiento con los centros deportivos. Adicionalmente contamos con un excelente equipo de desarrollo liderado por Diego Mazzone de la empresa Houlak. A su vez, también contamos con el apoyo de la Incubadora IthaKa de la Universidad Católica del Uruguay y nuestros mentores: Diego Mazzone y Juan Franco.

¿Cuánto hace que se asociaron a AJE? ¿Cuáles fueron los motivos para hacerlo?

Nos asociamos a AJE a comienzos del 2019 con el fin de entrar en esta red de jóvenes empresarios y adentrarnos más en lo que es el mundo de los emprendedores. Muchas veces, uno al momento de emprender se encuentra con barreras contra las cuales otros emprendedores ya se han encontrado. En estos casos sus historias y experiencias son invaluables.

¿De qué manera ha colaborado AJE al desarrollo del proyecto?

En lo que más ha contribuido AJE al desarrollo de este emprendimiento, ha sido en la oportunidad que nos ha brindado para contactarnos con otros emprendedores uruguayos. El networking es muy importante al momento de emprender.

¿Cómo es ser empresario en Uruguay?

Creo que ser empresario es difícil en cualquier lugar del mundo. En Uruguay, creo, que aunque se encuentren muchas dificultades, tenemos muchas incubadoras que son fundamentales para que los emprendimientos salgan adelante.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender?

Las ventajas y las desventajas son las mismas dependiendo desde qué punto se la mire. Emprendiendo, uno es su propio jefe, pero a la vez todos los riesgos los corre uno. Más allá de las ventajas y desventajas, es fundamental que te guste “el camino” para emprender. Por más de que aprendas y sientas que sabes mucho sobre todo, cuando se emprende te das cuenta de lo mucho que queda por aprender y que es un constante aprendizaje, “un camino” que nunca termina porque siempre habrán nuevos aprendizajes, nuevos mercados, nuevos objetivos, entre muchas otras cosas.

Señas de identidad

Sebastián tiene 42 años, nació en Montevideo y es Ingeniero de profesión, aunque de niño su idea era ser astronauta. Hoy socio fundador de Tu Pase, pero anteriormente fue gerente regional de varias empresas en el sector tecnología, financiero, salud y automotriz.

Vive con su esposa María Noel y sus dos hijas Paz y Paulina. Se define como una persona inquieta, persistente y que le gusta tomar riesgos. Si tiene que elegir un libro favorito, opta por “Cuentos Chinos” de Andrés Oppenheimer. Si se trata de cine, prefiere la película “Los Goonies” de Steven Spielberg.

La frase que lo acompaña en su vida es “si no puedes explicarlo, quiere decir que no lo entiendes completamente”. Dice que su lugar en el mundo es Nueva York, y que si tiene tiempo libre gusta de hacer deportes en general. Se declara admirador de su padre, ya que lo define como “mi ejemplo a seguir”.