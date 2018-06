Uruguay analizado a través de sus 19 departamentos

En sus más de 176.215 kilómetros cuadrados, Uruguay se posiciona como un país agroexportador gracias a que la capacidad productiva del sector agroindustrial se muestra firme. El 78% de la canasta exportable uruguaya la constituyen bienes primarios o productos procesados de origen agropecuario producidos en el Interior del país.

Por Anahí Acevedo

A través de los 19 departamentos, Uruguay presenta morfologías únicas. Mientras que en el este se pueden encontrar grandes zonas de cultivo de arroz, el centro del país se distingue por la ganadería, por ejemplo. El norte, por su parte, entre múltiples actividades, aparece con cierto destaque las exportaciones de minerales, como lo es el oro. Estos factores influyen en la configuración de la estructura exportadora del país.

El reciente informe “Exportaciones uruguayas de bienes por departamento”, elaborado por el área de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI, cuantificó las exportaciones de bienes de Uruguay desagregadas por departamentos para el año 2016, fecha en la cual estos datos en conjunto totalizaron los US$ 8.301 millones.

Esta cifra se compone de US$ 1.432 por carne bovina -con la participación de 23 empresas exportadoras-; US$ 1.242 millones por celulosa –por dos empresas exportadoras-; US$ 873 por soja –por 23 empresas exportadoras-; y US$ 566 millones por productos lácteos –por 15 empresas exportadoras-. A este número se le suman US$ 563 millones por concentrados de bebidas –por una empresa exportadora- y US$ 432 millones por arroz –a través de nueve empresas exportadoras-.

Además, tienen su participación en esta cifra las exportaciones de los sectores de cuero y sus manufacturas, los productos farmacéuticos, la madera y sus subproductos, los despojos y subproductos cárnicos, la lana y los tejidos, el ganado en pie y las autopartes.

En 2016, Uruguay exportó a China US$ 1.834 millones (22%), a Brasil US$ 1.320 millones (16%), a Países Bajos US$ 578 millones (7%) y a Estados Unidos US$ 502 millones (6%). Argentina, por su parte, recibió bienes uruguayos por un total de US$ 447 millones (5%) Alemania por US$ 338 millones (4%), México por US$ 293 (4%), Turquía por US$ 252 millones (3%), Italia por US$ 231 millones (3%) y Perú por US$ 150 millones (2%).

Dentro de todos estos datos, Colonia y Montevideo se muestran como los departamentos más exportadores, seguido por Canelones y Río Negro. A continuación analizamos el comportamiento de los 19 departamentos de Uruguay, ubicados según su desempeño dentro del PBI de la economía, en base al informe citado anteriormente. Si bien los datos que se muestran corresponden a 2016, el instituto les incorporó información más actualizada provenida directamente de las cadenas productivas, intendencias y demás actores económicos para generar una visión global de la situación.

Colonia

Este departamento representa casi el 20% de las exportaciones de bienes debido, fundamentalmente, a la producción industrial dentro de las zonas francas. Sus exportaciones de productos totalizaron US$ 1.649 millones. Según datos de 2011, el sector industrial comprendió el 45% del valor agregado bruto (VAB) departamental, pero este número comenzó a aumentar en 2015 desde el comienzo de la actividad de la planta celulósica Montes del Plata. Además, la planta de concentrado de bebidas de Pepsico hace su aporte a la economía departamental y, obviamente, también nacional.

De las exportaciones totales de Uruguay de 2016, Colonia tuvo una participación del 100% del concentrado de bebidas, del 49% de la celulosa y del 21% de la soja.

A la vez, fue el principal departamento exportador a México (US$ 128 millones), Turquía (US$ 59 millones) e Italia (US$ 144 millones); el segundo a China (US$ 317 millones), Países Bajos (US$ 77 millones), Alemania (US$ 84 millones) y a Estados Unidos (US$ 92 millones). Además, fue el tercero que más exportó a Argentina (US$ 76 millones)

Dentro de sus exportaciones de bienes, la celulosa ocupa un 37%, el concentrado de bebidas un 34% y la soja un 11.3%. El resto de sus productos se divide en carne bovina, malta, trigo, papel y cartón, despojos y subproductos cárnicos, productos lácteos y ganado en pie. Los principales tres países a los que exporta son China (19%), Italia (9%) y México (8%)

Montevideo

La capital del país, por su parte, concentra gran parte del sector secundario y terciario de la actividad económica nacional. El 50.3% del PBI es producido en este departamento, así como también el 19% de los bienes destinados a la exportación. Tiene un importante rol como exportador de bienes industrializados.

Fue el principal departamento exportador a Brasil (US$ 368 millones), Estados Unidos (US$ 114 millones), Argentina (US$ 172 millones) y Alemania (US$ 87 millones); el segundo a México (US$ 31 millones) e Italia (US$ 23 millones); y el tercero a China (US$ 204 millones)

En 2016, las exportaciones de bienes alcanzaron los US$ 1.571 millones de dólares. Los principales productos exportados fueron cuero y sus manufacturas (9.4%), carne bovina (7.1%) y lana y tejidos (6.4%). El restante se dividió entre madera y productos de madera, soja, plásticos y sus manufacturas, margarina y aceites, productos farmacéuticos, pescados y productos de mar y artículos de limpieza. Los principales destinos exportados fueron Brasil (23.4%), China (13%) y Argentina (11%).

Canelones

El departamento canario es el tercero en cuanto a la participación de la exportación del país, y el segundo en cuanto a importancia de producción, con un aporte del VAB departamental significativo en el sector secundario y terciario. En 2016, sus exportaciones de bienes totalizaron US$ 1.065 millones, es decir, el 13% del total del país.

De todas formas, la producción primaria también es relevante. La mayoría de ellas está relacionada a la transformación de productos agropecuarios; aún así, tienen una importante participación los productos químicos y farmacéuticos, los vehículos y las autopartes. Del la exportación total de carne bovina de Uruguay, Canelones tuvo que ver con el 33%.

Fue el segundo departamento exportador a Argentina (US$ 100 millones) y el tercero a Brasil (US$ 135 millones), Países Bajos (US$ 67 millones), Estados Unidos (US$ 84 millones), y Alemania (US$ 42 millones).

Dentro de sus exportaciones, el 45% se compuso de carne bovina, el 15% de productos farmacéuticos y el 6% de plásticos y manufactura. Le continúan despojos y subproductos cárnicos, caucho, autopartes, carne ovina y caprina, productos lácteos, soja y sustancias químicas. El principal destino hacia donde se dirigieron estos bienes fue China (19%), seguido por Brasil (13%) y Argentina (9%).

Río Negro

Río Negro se caracteriza por poseer una importante participación del sector primario, volcado hacia la producción agrícola. Con más del 9% del total de lo exportado, es el cuarto departamento en cruzar fronteras. La compañía UPM, de Fray Bentos, tiene aquí una participación fundamental, con un 51% del total de la exportación de celulosa del país. Además, fue responsable del 11% de las exportaciones de soja.

Fue el principal departamento exportador a China (US$ 411 millones) y Países Bajos (US$ 268 millones). Sus exportaciones de bienes llegaron a los US$ 711 millones (un 9.3% del total del país). El principal producto exportado fue la celulosa (82%) seguido por la soja (12%). Le continúan, en menor medida, productos lácteos, ganado en pie, trigo, artículos de limpieza, avena, sorgo, maíz y caucho.

San José

Este departamento tiene un aporte del 2.5% del PIB y se caracteriza por una importante participación del sector primario, volcado a la producción agrícola. Constituye el 7% del total de los montos de las exportaciones y el 38% de los productos lácteos que exporta Uruguay.

Con US$ 247 millones de dólares, San José es el segundo departamento exportador hacia Brasil. En 2016 conformó el 7% del total de lo exportado del país, con US$ 583 millones. Los principales bienes exportados fueron productos lácteos (37%), carne bovina (12%) y autopartes (11%). El resto de la grifa se divide entre soja, cuero y sus manufacturas, plásticos y sus manufacturas, vehículos, lana y tejidos, trigo y frutas cítricas. Brasil fue el principal país hacia donde se dirigieron las exportaciones (42%); hacia China fue el 13%; y a Argentina, el 6%.

Maldonado

Maldonado es el tercer departamento de Uruguay en aportar al PBI, aunque posee una estructura productiva diferente dado que se basa en los servicios. Es que el sector terciario abarcó en 2011 el 72% del valor bruto interno. A la vez, las exportaciones de bienes totalizaron US$ 10 millones de dólares. Los principales productos exportados fueron despojos y subproductos cárnicos (45%), ganado en pie (24%) y vino (9%). El resto, plásticos y sus manufacturas, productos lácteos, margarina y aceites, soja, vestimenta, calzados y otros textiles, cueros y sus manufacturas y autopartes. Los principales destinos fueron Estados Unidos (48.3%), Turquía (22%) y Argentina (12%).

Soriano

Soriano se identifica por una importante participación del sector primario, volcado a la producción agrícola. Fue responsable del 28% del total de las exportaciones de soja y el segundo departamento de Uruguay cuyos bienes se dirigieron a Turquía, por un total de US$ 20 millones.

Las exportaciones de bienes de Soriano fueron en el año 2016 de US$ 335 millones, es decir, el 4% del total de Uruguay. Soja fue el principal bien de exportación (73%). En menor medida fueron los productos lácteos (12%) y el trigo (7.2%). El resto se encuentra dividido entre ganado en pie, papel y cartón, avena, vestimenta, calzados y otros textiles, cuero y sus manufacturas, sorgo y maíz. Con un poco más de la mitad del total, China fue el principal cliente (52.9%); Brasil el segundo (15.4%); y Turquía el tercero (6%).

Paysandú

Los sanduceros están volcados hacia la producción agrícola. Fue el tercer departamento en exportar a Turquía, con US$ 16 millones. Las exportaciones de bienes totalizaron en 2016 los US$ 325 millones (el 3.9% del total del país). Los principales productos exportados fueron cuero y sus manufacturas (28%), malta (22%) y soja (12%). Le continúan carne bovina, frutas cítricas, productos lácteos, ganado en pie, madera y productos de madera, preparación de frutas, hortalizas y frutos, despojos y subproductos cárnicos. Los tres principales destinos exportados fueron Brasil (28%), China (16%) y Tailandia (12%).

Salto

Durante el año 2016, las exportaciones de Salto treparon hasta alcanzar US$ 203 millones, una cifra que conforma el 2.4% del total de lo exportado del país.

El principal producto enviado al exterior fue la carne bovina (34%), seguido por las frutas cítricas (17%) y los productos lácteos (15%). El resto de la cifra se encuentra comprendida por arroz, ganado en pie, soja, frutos y frutas no cítricas, carne ovina y caprina, despojos y subproductos cárnicos y pescados y productos del mar. China, en tanto, fue el principal destino de estas exportaciones (16%); luego Brasil (21%); y Estados Unidos (11%).

Artigas

Las exportaciones de bienes de Artigas llegaron en 2016 a los US$ 82 millones. El principal producto exportado fue el arroz (65%), seguido por piedras preciosas (17%) y ganado en pie (11%). En menor medida, con un 2% le sigue la soja. El resto está comprendido por peletería y confecciones de peletería, pescados y productos del mar, trigo, vehículos, caucho, plásticos y sus manufacturas.

Los tres principales destinos de las exportaciones son: Brasil (20.1%), Perú (15.9%) y Turquía (10.3%).

Rivera

El departamento norteño tuvo una exportación total de US$ 124 millones. El 49% de las mismas se debieron a la madera y productos de madera, seguidos por un 32.8% de oro y un 8% de arroz. Ganado en pie, soja, cuero y sus manufacturas, sorgo, maíz, vestimenta, calzados y otros textiles y avena complementan la oferta. Los tres principales destinos hacia donde se dirigieron sus productos fueron Suiza (32.8%), China (11%), y Estados Unidos (9.5%).

Tacuarembó

Con una participación del 10% del total de la carne bovina, Tacuarembó se constituyó como el tercer departamento exportador a México, con US$ 24 millones. Además, alcanzó en 2016 un total de US$ 283 millones con sus exportaciones. La carne bovina fue el principal bien exportado (51%), y le siguen madera y sus subproductos (21%), y despojos y subproductos cárnicos (8%). El resto se dividió entre arroz, ganado en pie, soja, carne equina, porcina y otras, miel, carne ovina y caprina y productos farmacéuticos. Estados Unidos ocupó el primer puesto en cuanto a destinos (23%), seguido por China (22%) y Países Bajos (10%).

El 32% de los bienes exportados tienen su origen desde 14 departamentos.

Durazno

Este departamento del centro del país participó del 15% de la exportación total de carne bovina de Uruguay y fue el tercero en el envío de bienes a Italia, con US$ 12 millones. Sus exportaciones alcanzaron un total de US$ 324 millones en 2016, es decir, el 3.9% del total del país. El principal producto exportado fue la carne bovina (66%), seguido por la soja (13%) y productos lácteos (7%). El resto se reparte entre despojos y subproductos cárnicos, ganado en pie, cuero y sus manufacturas, trigo, carne ovina y caprina, pescados y productos del mar y sorgo. Los tres principales países hacia donde se dirigieron sus exportaciones fueron China (35%), Estados Unidos (11%) y Países Bajos (8%).

Florida

Las exportaciones de bienes del departamento de Florida totalizaron en 2016 los US$ 222 millones. Dentro de ellos, el 78% estuvo compuesto por productos lácteos, el 13% por lana y tejidos, y el 5% por ganado en pie. Le siguen soja, trigo, cuero y sus manufacturas, grasas de lana, miel, madera y productos de madera, productos farmacéuticos. Los principales productos a los que estos bienes fueron dirigidos fueron Brasil (51%), Rusia (11%) y Turquía (7%).

Flores

Este departamento tuvo exportaciones por US$ 120 millones, dentro de los cuales el 47% estuvo compuesto por soja y el 43% por lana y tejidos. Con menor porcentaje se ubicaron ganado en pie, trigo, carne ovina y caprina, carne equina, porcina y otras, carne bovina, despojos y subproductos cárnicos, miel y grasas de lana. Los tres principales destinos fueron China (45%), Alemania (17%) y Turquía (7%)

Treinta y Tres

En 2016 exportó bienes por US$ 127 millones. Siendo el segundo departamento de Uruguay en dirigir sus exportaciones a Perú por un total de US$ 28 millones, Treinta y Tres produce el 27% del arroz que se comercializa hacia el exterior y dentro de sus exportaciones este producto trepa hasta alcanzar el 90.7%. El resto de su grifa de productos exportados está comprendido por ganado en pie, carne equina y porcina, preparación de frutas, hortalizas y frutos y soja; aunque estos últimos lo hacen con una participación mínima.

Lavalleja

Las exportaciones de bienes del departamento serrano fueron de US$ 88 millones. Dentro de ello, el 55% estuvo compuesto por carne bovina, el 27% por arroz y el 11% por ganado en pie. El resto fue integrado por despojos y subproductos cárnicos, plásticos y sus manufacturas, sorgo, margarina y aceites, trigo, maíz y avena. Los tres principales países hacia donde estos productos fueron dirigidos fueron China (21%), Turquía (10%) y Países Bajos (8%).

Cerro Largo

Este fue el primero de los 19 departamentos en cuanto a millones de dólares exportados a Perú (US$ 28 millones) en 2016, año en el cual exportó por un total de US$ 294 millones al mundo y participó con el 26% del total del arroz que Uruguay envió al exterior.

Dentro de su actividad, el 43.5% correspondió a carne bovina, el 39% a arroz y un 9% a la soja. Le sigue ganado en pie, despojos y subproductos cárnicos, productos farmacéuticos, vehículos, avena, sorgo y trigo. Los tres principales países a los que exportó fueron China (26%), Brasil (13%) y Perú (10%).

Rocha

Rocha produce el 18% del total del arroz que exporta Uruguay. Las exportaciones de bienes en este departamento alcanzaron en 2016 los US$ 105 millones. El principal bien exportado fue el arroz (72%), continuado por ganado en pie (10%) y carne bovina (8 %). El resto se divide entre soja, despojos y subproductos cárnicos, margarina y aceites, trigo, plásticos y sus manufacturas, maíz y sorgo. Los tres principales destinos de estos productos fueron Brasil (19%), Perú (18%) y Turquía (9%).

Un mapa donde situarse

Si bien anteriormente Uruguay XXI había realizado informes sobre la actividad de algunas localidades del país, este estudio es el primero que elabora el instituto con información de los 19 departamentos.

A raíz del mismo, Álvaro Inchauspe, gerente general de Uruguay XXI, en diálogo con Empresas & Negocios, señaló que dentro de las prioridades del organismo está el atender de forma detallada al Interior. La diferencia de las actividades económicas de las distintas zonas y la desactivación de algunos sectores en diversos momentos de la economía, son algunos de los factores que impulsan la mirada de Uruguay XXI más allá del río Santa Lucía.

Desde el año 2009 el instituto lleva adelante una agenda de desarrollo específica donde se integran intendencias, empresas y cámaras comerciales y empresariales, explicó. El foco está puesto en las pequeñas y medianas empresas que producen pero que, en ocasiones, carecen de capacitaciones.

A través de estos programas, dijo, año a año visitan el Interior y realizan talleres de desarrollo y promoción. En esta labor, recopilan y realizan informes internos dirigidos a visualizar el potencial que tienen las compañías de acceder a nuevos mercados.

“A veces los empresarios no son conscientes de estos datos y piensan que están más adelantados de lo que indica la realidad. Nosotros les acercamos la verdadera situación de los mercados internos y los asistimos como usuarios para poder lograr ese acceso a la internacionalización”, comentó. Es así que este informe facilita el camino a las compañías que deseen acceder a nuevos mercados.

De igual forma, comentó que hay productores que realizan un manejo excelente de su producción pero que ven a la exportación como una meta muy lejana, cuando en realidad está más cerca de lo que ellos piensan. Allí es donde Uruguay XXI, como instituto de promoción, se une con agencias como la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) o la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), para llevar al mundo empresarial las posibilidades que hay más allá del mercado nacional.

La realización de talleres es otra de las actividades. “Muchas veces estos no llegan en la profundidad de lo que necesitan las empresas para poder ponerse a tiro de una cadena eventualmente exportadora”, confesó. Debido a esto, agregó que se está diseñando un programa de trabajo en conjunto con el Congreso de Intendentes y el Sistema Nacional de Transformación Productiva, integrado entre otras organizaciones por el Instituto de Investigación de Investigación Agropecuaria (INIA), la ANDE y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), entre otros.

Agregó que, en total, son 74 los proyectos definidos hasta el momento, cada uno con su particularidad y dirigidos hacia las pequeñas y medianas empresas, tanto para mercados internos como para mercados externos.

“Es un esfuerzo nacional”, definió. Agregó que también hay grandes aportes del sector privado para poder aggiornar y desarrollar todas las pequeñas y medianas empresas de productos y servicios que están funcionando. A su vez, explicó que más allá del mandato legal de Uruguay XXI vinculado a la internacionalización de las empresas con foco en micro, pequeñas y medianas, hay otras capacidades y competencias que hay que desarrollar en otras agencias.

La mirada extranjera

Pero de todas formas, la información del estudio no solamente es útil para los productores uruguayos, sino que también lo es para los inversores extranjeros que están interesados en conocer dónde se producen algunos bienes característicos del país, como lo puede ser el vino, la soja o el aceite de oliva.

En este sentido, Inchauspe manifestó: “Conocido es que Uruguay tiene ganadería en sus 14 millones de hectáreas, pero es necesario ir a los detalles porque hay nuevos productos que están ingresando a otros mercados, como lo puede ser el gourmet de alto valor, que está dispuesto a pagar más por el alimento dado a su valor agregado”.