“Si Uruguay se mantiene trabajando en limpieza, buena comunicación y seguridad, siempre va a ser un destino interesante para los de al lado”

Carlos Decurnex, director de Toribio Achával Uruguay

Con dos décadas en el país, la firma Toribio Achával continúa en su afán de presentar proyectos, invertir e innovar, a pesar de la tendencia recesiva que caracteriza al mercado en la actualidad. En diálogo con Empresas & Negocios, Carlos Decurnex, director de Toribio Achával Uruguay, adelantó los detalles de sus próximos proyectos: la ampliación del “condo-hotel” Own Montevideo y la construcción del Edificio Parva.

Por Federica Chiarino | @FedeChiarino

¿Cuántos años hace que Toribio Achával opera en Uruguay?

Estamos desde hace unos 20 años, y yo estoy con la firma hace 15. Nos instalamos en Colonia a raíz de un posible proyecto que hubo hace muchos años. Después el proyecto no se llevó a cabo, la firma quedó instalada, y siempre operamos desde Colonia, no tenemos otras sucursales abiertas. Y operamos todo el país desde Colonia. Nuestra llegada a Uruguay no fue muy avasallante. Hace mucho tiempo que estamos y nos vamos proyectando hacia distintos puntos del país, como Montevideo.

¿Cuáles diría que han sido los proyectos más importantes de Toribio Achával en Uruguay?

En Uruguay hemos participado de muchos proyectos, sobre todo en la zona de Colonia. Colonia tuvo, en el año 2009, una inversión muy fuerte, en la que Toribio Achával participó en la venta de casi todos los proyectos ubicados en la rambla. Hicimos una venta en Montevideo, que fue la de Own, y hoy vamos a redoblar con la ampliación del hotel y con un edificio.

Ustedes definieron a Own Montevideo como un “condo-hotel”. ¿En qué consiste este concepto?

El concepto de condo-hotel es la posibilidad de que muchos inversores participen en la construcción de un complejo turístico y que no tengan que pertenecer a una sociedad anónima, donde hay mayorías o es muy engorroso operar entre muchos propietarios. La figura es que vos comprás una unidad en formato de PH, con lo que tenés un título a nombre tuyo. Esa propiedad se la entregás al hotelero para que la explote, este desarrolla un plan comercial y, obviamente, se le paga un monto al hotelero y la renta se reparte entre los propietarios. Es una forma de ser casi dueño del hotel porque, en realidad, participás en todo, hasta en alimentos y bebidas, no solamente en lo que respecta a tu habitación.

¿Cuáles son los beneficios de adquirir una unidad en un condo-hotel?

En un condo-hotel, la operativa hotelera tiene una exoneración fiscal en la renta, con lo cual hay casi un 30% de la ganancia de la renta que se queda adentro, para repartir con los propietarios. Si bien cuando el propietario recibe su renta tiene que pagar el 10.5% o el 15% -según como liquide-, la operativa hotelera tuvo una exoneración impositiva del 30%.

Según fue anunciado por Toribio Achával, próximamente comenzarán las obras de ampliación de Own Montevideo. ¿Cuáles serán los principales cambios y agregados?

El principal cambio es todo lo relacionado con el lobby y restorán. Los desarrolladores tienen intenciones de hacer un restorán de alta gama, bien posicionado, con comida fina. Hubo una idea de incorporar gastronomía francesa, pero todavía no está definido.

Y el lobby va a ser acondicionado a los tiempos que corren. Hoy en día, los lobbies no están al frente de los hoteles, entonces, va a estar un poco más resguardado. Le va a dar un upgrade en cuanto a la presencia del hotel, adecuado para 80 habitaciones, porque pasará a tener más de 80 habitaciones.

¿Eso quiere decir que va a haber nuevas unidades disponibles para rentar?

Sí. Va a haber entre 35 y 40 habitaciones nuevas para la venta.

Próximamente van a realizar el lanzamiento de las obras del Edificio Parva. ¿Qué características tendrá esta construcción?

Estamos definiendo el producto. Pero, respecto a los apartamentos, creemos que hay una falta de apartamentos chicos en la zona de Punta Carretas. Por ello vamos a salir con la opción de uno, dos y tres dormitorios. Obviamente, cuando se hace la preventa avanzada vamos a tener que definir exactamente. Capaz que hay algunos pisos de tres dormitorios y el resto de uno y dos. Pero, en principio, hay opción de elegir.

¿Se van a ofrecer apartamentos para alquiler, venta o ambas?

La idea es que sea también un edificio para-temporario. Para eso, todavía no está terminado de definir, pero seguramente, si vos sos propietario de una unidad ahí y querés que te la maneje el hotel, se la entregás al hotel y este la coloca dentro de su comunicación y su sistema de reservas, y te la renta. Te hace una liquidación, te cobra un monto por la administración, y vos recibís la renta. Eso es muy cómodo porque no te tenés que ocupar de nada, no tenés tiempos ociosos. Por lo general, en estos sistemas, se prevé una reserva que se quita de la facturación, que se retira y se reserva para recambio, pintura. Entonces, tampoco te encontrás un día con que tenés que pintar el apartamento, cambiar cosas. Está todo previsto.

¿Qué otros proyectos a futuro tiene Toribio Achával en Uruguay?

Al estar en Colonia, me dedico más a los proyectos de acá. Si bien hoy estamos derivando a Montevideo, en Colonia tenemos varios proyectos. Está en estudio un edificio de oficinas. Y somos participantes activos de todo lo que pasa en Colonia. Estamos en la Cámara Inmobiliaria, en la Asociación de Desarrolladores, y siempre estamos impulsando nuevas cosas.

Hoy no son tiempos de generar grandes proyectos porque el mercado está recesivo, y hay una oferta importante. Pero siempre hay un espacio para algún producto que te permite ir haciendo cosas. Nosotros no somos desarrolladores, nosotros somos inmobiliaria. Pero los desarrolladores vienen a nosotros para que les comercialicemos. Eso es algo importante porque, por lo general, cuando uno es inmobiliario, tiende a desarrollar. Después, el mercado no te trae los productos porque vos tenés los tuyos propios. Entonces, nosotros siempre destacamos que somos una inmobiliaria.

¿Cómo evalúa el mercado inmobiliario uruguayo en la actualidad? ¿Qué tendencias presenta?

El mercado uruguayo hoy está bastante más lento que hace unos años. Siempre hay argentinos entrando, porque Uruguay, para el argentino, como proyecto y estilo de vida es óptimo. Creo que se retiró un poco el inversor, pero si Uruguay se mantiene trabajando en limpieza, buena comunicación y seguridad, siempre va a ser un destino interesante para los de al lado.

Para el sur de Brasil somos interesantes, para el riograndense lo somos. No tenemos la misma conectividad y, a veces, el idioma hace que el argentino sea más como uno. Pero yo he ido mucho a Río Grande, y el riograndense es muy parecido a nosotros.

Señas de identidad

Carlos Decurnex tiene 57 años. En su niñez y adolescencia su familia tenía un vivero y se dedicaba a jardinería y paisajismo. Pero Decurnex siempre se inclinó por la vocación inmobiliaria y, con tan solo 19 años, se mudó a Punta del Este, detrás de un proyecto de ese rubro. Allí surgió su asociación con la firma Toribio Achával, que hoy pisa fuerte en Uruguay. No suele leer, a menos que sea necesario. Hace poco vio la serie televisiva Merlí, y la recomienda. Se muestra apasionado por el mercado inmobiliario, del que ha aprendido de mucha gente, pero no dice tener un referente en particular.