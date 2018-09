Brechner: “Los que dicen que la educación está en crisis son los que les pagaban cinco mil pesos a los maestros”

Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal

Fue muy cuestionado en los últimos meses por su vínculo con una offshore, pero entiende que la gente debería juzgarlo por su trabajo en la actividad pública. El presidente del Plan Ceibal destaca el logro de la institución en la inclusión digital y, al mismo tiempo, considera que la deserción y el rezago siguen siendo problemas importantes a resolver. “La educación se politiza y se simplifica”, lamenta, y asegura que de esa manera no se va a solucionar.

El menú El ingeniero degustó raviolón relleno de salmón con crema de echalotte y caviar, que acompañó con agua mineral. Finalizado el almuerzo, bebió una taza de agua caliente, tal como acostumbra desde que dejó el café.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-La tecnología avanza en todos los ámbitos, pero en la educación da la sensación de que cuesta un poco esa adaptación. ¿Cómo lo ve usted?

-La gente tiene una especie de imaginación de que la tecnología habría que usarla todo el día en clase, pero no es necesariamente así. Para todo el mundo hoy acceder a Google y buscar información es natural y nadie piensa que eso es tecnología. Actualmente, 80 mil chiquilines aprenden inglés [a través de videoconferencias], los libros están disponibles para su lectura, y la plataforma de matemáticas es usada masivamente. Podrían usarse más herramientas tecnológicas, sí, pero también en otras actividades de nuestro día. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué queremos que haga la tecnología.

-¿Qué piensa usted?

-Yo creo que tiene que ser un impulsor para resolver problemas que sin ella no podríamos resolver, y por otro lado tiene que ser un acelerador de pedagogías, además de democratizar el acceso, ya que todos los sectores sociales están en igualdad de condiciones. No existe brecha entre niños humildes y niños ricos. Esa fue la preocupación principal del Plan Ceibal al inicio con estudiantes, y hoy con Ibirapitá con jubilados.

-¿Qué problemas ha resuelto el Plan Ceibal?

-Además de la equidad, hemos ayudado a resolver muchos pendientes. Por ejemplo, hoy todos los libros están en los dispositivos del Plan Ceibal. Y eso, para mucha gente que vivía de los apuntes, de las fotocopias, es un logro de equidad brutal; resolvió un problema de acceso a los libros. Además, en la escuela no había suficientes maestros de inglés, y hoy, a través del Plan Ceibal, el 95% de los niños de cuarto, quinto y sexto aprende inglés. También la plataforma de matemáticas permitió mejorar la performance a aquellos jóvenes que la usan. En estos momentos estamos activamente desarrollando la mejor forma de desplegar el programa de Pensamiento Computacional en todos los subsistemas. Podría seguir pero haría muy larga la entrevista.

-Pese a estos importantes avances, los estudiantes siguen desertando.

-La dificultad que tenemos con los estudiantes de enseñanza media de 15 años que se aburren en clase, le pasa a Uruguay pero le pasa a todo el mundo. Lo que hizo el Plan Ceibal desde el punto de vista de generar equidad fue brutal, no existe en el mundo. Los jóvenes programan mucho más, sacan premios en las olimpíadas de robótica, en Google. Te puedo contar muchas historias que no habrían pasado si no hubiera existido el Plan Ceibal.

-Justamente, nació como una herramienta de inclusión digital y logró la equidad en el acceso a la tecnología. Hoy es también un instrumento de enseñanza, pero está lejos de superar el rezago educativo. ¿Se plantea ese objetivo?

-Cuando vos analizás al estudiantado uruguayo que está en el año que le corresponde, la performance de ese 60% de la población es buena o muy buena. Nosotros tenemos un problema social muy grande, que hace que una cantidad de niños estén rezagados, repitan, entren tarde o no continúen. Entonces, acá hay un problema para resolver que es mucho más amplio que el educativo, es de exclusión social.

-Pero gracias al Plan Ceibal, la tecnología llega a todos lados por igual.

-Sí, por suerte le llega a toda la población, porque de lo contrario estaría peor. Cuando un niño de clase muy humilde gana un premio en Google o va a las olimpíadas de robótica, nunca lo hubiera podido hacer sin el Plan Ceibal. Pero yo lo que quiero enmarcar es que el problema principal que tiene Uruguay es el rezago, que hay una cantidad de niños que con la edad que tienen no están en el grado que deberían, y eso impacta en toda la sociedad y hay que trabajarlo.

-¿En Ceibal se trabaja ese problema?

-Nosotros a fin de mes tenemos un evento donde vamos a mostrar cómo en conjunto con ANEP, Primaria, Secundaria y UTU estamos avanzando en la Red de Aprendizaje. Son 400 centros educativos que trabajan desarrollando trabajo colaborativo, ciudadanía, comunicación y aprendizaje profundo. Allí se trabaja en base a proyectos para resolver problemas de los propios estudiantes, y se nota la motivación que tienen de hacer las cosas. No es lo mismo solucionar problemas como la Leptospirosis que resolvió el liceo de Tala, que estudiar en abstracto todas las materias. Esa es una estrategia que se está usando en todo el mundo para incentivar a los estudiantes, pero si alguien piensa que la tecnología es la bala salvadora del Uruguay, no lo es.

-Para mitigar la exclusión, el economista Ernesto Talvi propone replicar el modelo de liceos como el Jubilar o Impulso, en todos los barrios vulnerables. ¿No debería considerarse esa idea, dado que la tasa de deserción en las instituciones de ese tipo es bajísima?

-Me parece muy importante dar la discusión de cómo atacar esas zonas. La idea del economista Talvi la he discutido con él y creo que tiene cosas que son importantes. Hay otros centros educativos públicos que también tienen muy baja deserción en lugares marginales. Hay experimentos nuevos, como los CEA (Centros Educativos Asociados), donde primaria y enseñanza media se juntaron y hay una continuidad. Hay que encontrar una solución sin lugar a dudas. Mi responsabilidad es hacer que las cosas pasen. En la teoría todo funciona.

-Pero ya hay liceos públicos de gestión privada que demuestran que funcionan.

-Si me preguntás si los liceos de gestión privada son la solución, te digo que no, porque el modelo no funciona en ningún lugar del mundo como solución global a escala, lo que sí creo es que pueden funcionar como solución parcial.

-¿Por qué no?

-Porque, por ejemplo, en el liceo Impulso hay una cantidad de gente que está todo el día ahí adentro que son voluntarios, empresarios que le dedican muchas horas, y eso lo tendrías que replicar a 300 liceos, pero ya se ha demostrado que no es escalable. Te recomiendo la película Waiting for ‘Superman’, financiada por Bill Gates entre otros, que muestra el panorama de la educación en Estados Unidos, los charter schools que andan bien y los que no. En el mundo entero la experiencia demuestra que la solución pasa por la educación pública, que es el único garante de la mejora.

-¿Y cree que el avance de la educación pública va bien en Uruguay?

-Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en mejorarla, pero no me cabe la menor duda de que la educación pública en Uruguay está mejor que hace 20 años, tiene mucha más gente cursándola y mucha más que termina los estudios.

“Si el sistema político estuviera preocupado por la educación, habría encontrado el camino”.

-¿Desde la política hay herramientas para avanzar en ese sentido?

-La política hizo un arreglo hace unos años que firmaron todos los partidos donde la palabra pedagogía no estaba en el documento. Si el sistema político estuviera preocupado, habría encontrado el camino, jerarquizando la importancia de terminar segundo ciclo. A título de ejemplo, para trabajar, así como para jugar fútbol en primera división, pocos exigen tener liceo terminado. En lugar de jerarquizar la función docente, los critican todos los días del año. La educación se politiza y se simplifica, y así no se va a resolver. Y los que dicen que la educación está en crisis, son los que les pagaban sueldos de cinco mil pesos a los maestros en 2004.

-¿El Plan Ceibal está mejorando la educación?

-Está generando herramientas, muchas de las cuales las toma la educación, se motiva y se hacen cosas. El Plan Ceibal es una parte más del sistema educativo y se están produciendo cambios.

-Sin embargo, según consignó El País, en una conferencia organizada por el diario el 7 de setiembre, el representante de EDUY21, Renato Opertti, dijo que “el Plan Ceibal es una excelente herramienta, pero no está inserto en una política de cambio educativo”.

-Yo no estoy de acuerdo y le dije a Renato que no me parecía que eso sumara, a lo cual me respondió: “Como sabés, siempre he sido y soy un entusiasta promotor y defensor del Plan Ceibal. No sé de dónde sea extraída esa expresión. Lo que dijimos fue que el Plan Ceibal es una excelente herramienta que debe ser inserta en el centro del sistema educativo (…)”. O sea que las charlas y cómo la prensa resume, a veces da lugar a diferencias que no hay. El Plan Ceibal está absolutamente inmerso en el sistema educativo, y no fue la intención de Opertti decir esa frase.

-¿El prometido cambio de ADN se está haciendo?

-Eso preguntáselo al presidente, que fue el que lo prometió. Yo creo que hay muchos cambios fundamentales que se están haciendo. Si es el ADN o no, no lo sé porque la biología no es mi especialidad.

-Pero quienes lo impulsaban, Fernando Filgueira y Juan Pedro Mir, fueron dados de baja.

-Yo ese tema lo he hablado personalmente con ellos, discrepo con lo que hicieron, y creo que lo que pasó es muy usado por la oposición y por los medios.

“La Ley contra el Lavado de Activos yo la cumplo al 100%”

-Según informó Búsqueda, usted maneja una offshore con cientos de miles de dólares, mientras que mantiene una importante deuda con el Estado desde hace 12 años. ¿Es así?

-Me parece bien que se me haga todo el escrutinio que se me quiera hacer sobre mi actividad pública, pero esos son temas personales. Yo nunca le pedí un crédito al BROU, esto es un lío con el Banco de Montevideo del año 2002, que República Afisa compró en 2009, que está en la Justicia y voy a esperar a que se expida. Y todo el que estuvo en la actividad privada y quien vivió el 2002 sabe lo que eso impactó. Las razones por las que hice las cosas ya las expliqué en su momento (en 2016, Brechner dijo a Búsqueda que creó la sociedad como un Trust Fund “pensando en el futuro” de sus hijos) y no voy a entrar en eso.

-El secretario antilavado, Daniel Espinosa, compareció en la Comisión Especial sobre Lavado de Activos, donde indicó que los funcionarios públicos deben presentar una declaración jurada y cumplir con el artículo 9 de la Ley N° 19.574, que prohíbe la vinculación con sociedades offshore.

-La ley la cumplo al 100%, y las autoridades que tienen que estar informadas al respecto, ya lo están.

-¿Hoy se ejerce el control debido sobre el Plan Ceibal? Según afirmó a CRÓNICAS la diputada nacionalista Graciela Bianchi, la institución no se audita como correspondería por manejar dineros públicos y tampoco puede ser intervenida por el Tribunal de Cuentas. “Es notorio que el Ing. Brechner es quien maneja el Plan Ceibal en forma discrecional”, opinó.

-Eso lo viene diciendo hace 10 años, lo dice todos los días, cada vez que puede; lo dijo hasta en el homenaje al Plan Ceibal que hizo la Cámara de Diputados. En la página web está el informe del Tribunal de Cuentas sobre nuestra gestión, el de auditoría externa, todos los pedidos que se nos hacen por transparencia y las licitaciones. Todo aquel que quiera más información, la pide y la tiene. También tuve hasta un pedido de informes por haber ido al Mundial.

-A muchos les sorprendió verlo en primera fila.

-Yo saco fotos hace muchos años en partidos de fútbol, con el seudónimo Miguel Frey. Lo hago como hobby pero profesionalmente. Tengo fotos publicadas en diarios uruguayos, en Montevideo Portal, en El Observador, en medios de otros países.

Para el Mundial estaba acreditado, me pedí una licencia sin goce de sueldo. Lamentablemente, volvimos una semana antes, pero es mi rol y estaba en la cancha como fotógrafo. Publiqué todas mis fotos, las pueden ver en Montevideo Portal, y estoy terminando de armar un álbum para publicar.

Yo me dedico a esto, voy a los clásicos, al Capurro, al estadio de Defensor, al Campeón del Siglo, al Parque Central, a todos lados. Es algo que me gusta y voy a seguir haciendo, y me llama mucho la atención lo que el fútbol despierta, porque si yo cantara en un coro y hubiera cantado en el Vaticano, a nadie le preocuparía.

“Espero que no se repitan las candidaturas de Mujica y Astori”

-¿Qué piensa de la posibilidad de que se repitan, después de 10 años, las candidaturas de José Mujica y Danilo Astori?

-No creo que vaya a pasar eso, espero que no. Mucho se habla, pero yo personalmente, con el respeto y aprecio que les tengo a ambos, creo que no se va a dar; es hora de que haya una renovación. Si este país le tiene que estar agradecido a alguien es a los tres líderes que el Frente Amplio tuvo, que son Tabaré Vázquez, Mujica y Astori, y en particular a Astori, que no se le reconoce la brillantez del proceso de conducción económica de todos estos años.