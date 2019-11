Buquet: “Creo que lo que vamos a presenciar es una victoria de Lacalle Pou”

CRÓNICAS consultó a los politólogos Antonio Cardarello, Daniel Buquet y Eduardo Bottinelli, acerca de cómo evalúan esta campaña electoral, además de las estrategias de los candidatos. En este contexto, Buquet señalo: “lo que vamos a presenciar es que gana Lacalle Pou, porque un electorado fluctuante que había votado por el FA, esta vez lo está evaluando negativamente”.

Por Romina Peraza | @romiperaza

A nueve días de las elecciones nacionales, donde se definirá si el Frente Amplio logrará un cuarto gobierno consecutivo o si el Partido Nacional logra la presidencia después de tres décadas, CRÓNICAS dialogó con los politólogos Antonio Cardarello, Daniel Buquet y Eduardo Bottinelli.

Entre los principales temas a los que hicieron referencia los profesionales, se encuentran las fortalezas y debilidades del candidato del FA, Daniel Martínez, y del nacionalista, Luis Lacalle Pou.

En cuanto a las fortalezas de Martínez, Bottinelli expresó que “es una persona que recoge menos rechazo en términos generales en la población”; sin embargo, explicó que esto no significa que las personas lo elijan en las urnas. En este sentido, comparó al frenteamplista con Ernesto Talvi, quien también posee una imagen positiva aunque los votos no lo acompañaron en la elección pasada.

Sin embargo, los tres profesionales coincidieron en que el ex intendente de Montevideo no es un gran comunicador, característica que si ha mostrado su contrincante a lo largo de la campaña electoral, debido a su trayectoria legislativa.

“Martínez ha sido un poco más errático, parecería que no lograría llegar a más gente de la que el propio FA llega”, señalo Buquet.

A su vez, los politólogos destacaron que Lacalle Pou se ha mostrado más “maduro” que en la campaña del 2014 y que ha intentado no cometer los mismos errores que en aquella oportunidad.

Asimismo, Bottinelli expresó que el nacionalista ha trasmitido que logró articular bien la coalición que formó con los demás partidos de la oposición para el balotaje. Pero añadió que es una figura que polariza mucho y genera un “importante rechazo” en votantes del FA y también en la oposición. Esta antipatía no significa que no lo voten el 24 de noviembre.

A boca de urna

Consultados acerca de si el voto programático, es decir el que se sustenta en los contenidos del programa de gobierno del candidato- podría llegar a tener incidencia en esta elección, los profesionales contestaron que no.

El que si tendrá incidencia, según Buquet, es el voto retrospectivo que es aquel que opera según la visión que tiene el votante de la evolución de los gobiernos. La valoración positiva o negativa que el ciudadano hace del gobierno, se debe en muchas ocasiones a su economía, indicó.

Para Cardarello, los mensajes predominantes que se han enviado desde los candidatos a la población, son de cambio o continuidad.

El factor central de esta elección estaría en el electorado fluctuante porque, según los profesionales, el pensamiento central de la ciudadanía se centra en elegir si dar su apoyo al partido de gobierno o no.

“Creo que lo que vamos a presenciar es que gana Lacalle Pou, porque un electorado fluctuante que había votado por el FA, esta vez lo está evaluando negativamente”, señaló Buquet.

¿“Muerte” política?

El futuro de Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, parecen ser bastantes diferentes si pierden el próximo 24. Mientras que el blanco irá por una nueva etapa legislativa si no es elegido, el frenteamplista según declaró a los medios, se alejará de la actividad política, al menos por un tiempo.

En varias oportunidades, el expresidente colorado Julio María Sanguinetti supo decir que en política no hay muertos, sino heridos graves. Al igual que el ex mandatario, Cardarello cree que no habrá una “muerte” política de los candidatos, pero sí, en el caso de Lacalle Pou, podría verse cuestionado su liderazgo dentro de la fuerza política.

Al contrario de su colega, Buquet opina que en caso de perder el nacionalista seguirá siendo el líder de la oposición, mientras que el destino de Martínez lo considera “incierto”.

Esto se debe a que el candidato no es un líder dentro de su partido y no tendría un gran apoyo para seguir en ese puesto. Ese lugar en caso de no llegar a un cuarto gobierno podría ser rápidamente ocupado por otros nombres como Mario Bergara u Oscar Andrade, señaló el experto.

“En caso de derrota, Daniel Martínez será fuertemente cuestionadopor las propias decisiones que tomó. Por más que no sea justo cargárselo todo a él, tomó decisiones arriesgadas”, reflexionó Bottinelli.

En lo referente a los partidos políticos, agregó que en caso de que el FA pierda tiene dos grandes tareas: la transición de gobierno y volver a funcionar como oposición.

En el caso del PN su rol no cambiaría demasiado, aunque tiene un elemento principal que es si va a dar gobernabilidad o no en el caso que gane el FA.

La gobernabilidad

Para el director de Factum, la gobernabilidad es el desafío más grande de esta elección porque ningún partido tiene mayoría parlamentaria propia. Si bien el PN tiene una posibilidad de alianza más firme que la del FA, ambos grupos tendrán que negociar en los próximos cinco años.

Si bien el PN tiene el apoyo de la coalición para la elección, no hay ningún documento firmado que haga al grupo una coalición de gobierno, explicó.

“Lo que ha quedado todo este tiempo en duda hasta dicho por los propios dirigentes es cuánto va a durar esa coalición”, subrayó.

Si se llega a romper esa alianza, el escenario más positivo sería para el actual partido de gobierno, porque mientras que los nacionalistas necesitan el apoyo del Partido Colorado y Cabildo Abierto, el FA necesita solamente a uno de los dos para tener mayoría.

Asimismo, Buquet expresó que Lacalle Pou exagera en la importancia de la coalición. “Comete un error al incorporar a Cabildo Abierto y pretender que ese partido adhiera explícitamente a su candidatura y a su gobierno”, puntualizó.

Según politólogos, Martínez mejoró su actitud en este debate

El pasado miércoles 13, se dio el primer debate obligatorio establecido por ley entre el candidato oficialista Daniel Martínez y el opositor Luis Lacalle Pou. CRÓNICAS dialogó con los politólogos Daniel Buquet y Eduardo Bottinelli, al respecto.

Según los profesionales, el debate no moverá la aguja de la elección, principalmente porque no hubo ningún suceso que pueda generar un impacto en la opinión.

A su vez, Bottinelli expresó que hubo un cambio positivo en la actitud del candidato frenteamplista, no en el contenido del mensaje sino en cómo se comunicó. Sin embargo, en Lacalle Pou se dio una situación a la inversa, según indicó el profesional, la flexibilidad de discurso que había mostrado en otras oportunidades, no se vio reflejada en esta oportunidad

En cuanto al formato, Buquet señaló que la nueva forma del debate lo hizo “más entretenido”, debido a que los bloques incluían un uso más libre del tiempo, en comparación con el debate que se dio previo a la primera vuelta. No obstante, indicó que los candidatos no aprovecharon la posibilidad de interrumpir o preguntar que tenían.

La foto de la coalición

El pasado domingo, en un acto conjunto en el Molino de Pérez los integrantes de la coalición compartieron escenario, – a excepción de Novick, que se encontraba en el exterior-.

Para el politólogo Antonio Cardarello, la foto que se sacaron en el acto fue una manera de contestarle a algunas figuras del Frente Amplio que habían expresado que eran tan distintos que no podían sacarse una foto juntos.

A su vez, Daniel Buquet opinó que la foto consolida que es una coalición que incluye a la ultraderecha. Ese mensaje para el elector de centro “no es un buen mensaje”, indicó.

Igualmente, señaló que el documento que firmaron los candidatos de la oposición está hecho “con todo cuidado el texto para los votantes de centro, no hay ningún elemento de Cabildo Abierto”, sentenció.

En cuanto a la campaña del miedo a perder derechos obtenidos durante los tres periodos donde gobernó el Frente Amplio, que ha llevado adelante Daniel Martínez, expresó que podría llegar a tener impacto. A pesar de esto, explicó que la mayoría de la población entiende que el triunfo del Partido Nacional no significaría una perdida sustantiva de derechos.