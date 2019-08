Daniel Buquet: Martínez “debería saber que en campaña electoral los que están compitiendo no se sientan a acordar”

El Frente Amplio (FA) atraviesa su peor elección, y en ese contexto busca no quedar aislado del resto de los partidos. Así lo expresó a CRÓNICAS el politólogo Daniel Buquet, quien explicó que en momentos difíciles para la fuerza política, su candidato electo, Daniel Martínez, decidió acercarse a la oposición con una jugada que “embretó” a sus principales competidores.

Sucedió el pasado domingo, previo a la emisión del primer programa de “Séptimo día” en los estudios de Teledoce. Esa instancia sirvió para reunir a los tres candidatos favoritos: el frenteamplista Daniel Martínez, el nacionalista Luis Lacalle Pou, y el colorado Ernesto Talvi. Allí, el exintendente de Montevideo invitó a sus contrincantes a conformar “un espacio de diálogo”, con el objetivo de generar acuerdos en temas claves como la seguridad, la educación y el empleo. Lo mismo hizo el día después con el presidenciable del Partido Independiente, Pablo Mieres.

Con el pasar de los días llegaron las respuestas. El primero en contestar fue Mieres, pero se limitó a decir que solamente estaría dispuesto a acordar sobre educación. Por su parte, Talvi entiende que, más que acuerdos, “lo que se necesita es la voluntad política para definir prioridades”. El economista agradeció la invitación, y propuso un encuentro con los cuatro postulantes pero “fuera del alcance de las cámaras y los micrófonos”. Por el contrario, Lacalle Pou accedió al planteo de Martínez, siempre y cuando se pueda concretar en un debate público. De esa manera, “los uruguayos podrán evaluar proyectos, coincidencias y diferencias”, dijo a través de Twitter.

Acuerdos de difícil concreción

En palabras del analista político, Daniel Buquet, la intención de Martínez de buscar consensos con sus rivales “forma parte de su perfil, bastante moderado y dialoguista, que lo posiciona en un terreno que no es de confrontación con la oposición sino de apertura”, actitud que es apreciada por una parte del electorado, moderada y de centro. Igualmente, aseguró que esta línea discursiva no es novedosa ni extraña ya que, por parte del FA, asuntos como la seguridad y la educación ya habían sido motivo de conformación de grupos de trabajo y generación de coincidencias con otros partidos.

En la otra vereda se encuentran varios de los líderes de la oposición, que manejan la perspectiva de un gran acuerdo opositor para formar una coalición de gobierno. “Los blancos y los colorados, con algunos matices, coinciden en acordar aislando al FA”, afirmó Buquet, y agregó que el oficialismo reaccionó a eso expresando públicamente su intención de lograr consensos.

De todos modos, para el doctor en Ciencia Política no será posible la concreción de ningún acuerdo en tiempos de campaña. “Esto es discursivo. Cuando vos invitás a dialogar sobre la base de cierta credibilidad, al invitado lo embretás, es decir, ¿quién rechaza una propuesta de diálogo a priori? Hacerlo podría ser costoso”, señaló. Es por esto, justamente, que el tono de las distintas respuestas fue “sí, pero no es el momento, o no sobre estos temas, o no con estas características”, sostuvo. En la misma línea, remarcó que “no vamos a ver de acá al año que viene ninguna instancia formal de diálogo entre el FA y la oposición”, y añadió que Martínez “debería saber que en una campaña electoral, los que están compitiendo entre sí no se sientan a acordar”.

Proyecciones hacia octubre

Consultado acerca de las posibilidades que tienen los tres presidenciables favoritos de cara a la elección nacional, Buquet remarcó que “el que está más en problemas es el FA”, dado que “hoy se enfrenta a su peor elección”. Aunque el partido de gobierno lidera las encuestas, el politólogo opinó que, en realidad, “está primero, pero un escalón grande debajo de lo que había estado” en los comicios pasados. Por lo tanto, tiene “una probabilidad alta de perder y, si su expectativa es volver a ganar, la tiene muy difícil. Tampoco descarto que gane, pero la probabilidad es baja; es el que está peor”, puntualizó.

En tanto, según su visión, Lacalle Pou “viene haciendo todo bien, sin cometer errores, pero tal vez sin gran creatividad como para innovar y reposicionarse”. Dijo, además, que visualiza al líder blanco “un poco repetitivo, jugando a la defensiva, cuidadoso, tomando decisiones correctas, pero sin lograr un impacto que lo levante”.

Por último, indicó que Talvi “es la gran novedad” y agregó: “Tuvo un desempeño extraordinario en la interna y es el que está mejor con respecto a las expectativas que se podían tener, al punto de que el Partido Colorado sí estaría un escalón arriba”. Inclusive, subrayó que aunque siga en el tercer lugar está más cerca del Partido Nacional, y “tal vez se genere un escenario donde el segundo puesto ya no esté del todo seguro para los blancos”.