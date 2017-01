Desaprobación de Vázquez pasó del 15% en 2015 a 36% en el 2016

La consultora Equipos elaboró, a través de su Monitor de Opinión Pública, un relevamiento para determinar el nivel de aprobación del gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Los datos arrojaron que es mayoría la desaprobación de su gestión con un 36%, frente a un 35% de aprobación. El 28% no aprueba ni desaprueba y el 1% no sabe o no contesta.

En abril de 2015, a un mes de que Vázquez asumiera su mandato, la aprobación era del 50%, y en febrero de 2016 había bajado al 35%. La desaprobación pasó del 15% en abril de 2015 a 34% en febrero de este año, hasta llegar al máximo actual del 36%.

Asimismo, la consultora realizó un relevamiento durante el presente mes de diciembre consultando a los encuestados acerca de qué partido político votaría si las elecciones fueran hoy.

En este sentido, el 32% de los consultados respondió que elegiría al Frente Amplio (FA), el 31% al Partido Nacional (PN), al Partido Colorado el 9%, al nuevo Partido de la Gente liderado por Edgardo Novick el 3%, mientras que el 2% optaría por el Partido Independiente (PI) y el 1% por Unidad Popular (UP) y otros partidos. En cambio, el 3% dijo que votaría en blanco o nulo mientras que un 18% se mantiene indeciso.

Si los datos se comparan con los resultados obtenidos en la misma encuesta del mes de octubre, se obtiene que el FA disminuyó un punto, al tiempo que el PC bajó dos. Por otra parte, el PN subió tres puntos y el Partido de la Gente dos. Igualmente, disminuyó dos puntos porcentuales el voto nulo o en blanco.

Para los nacionalistas estos datos figuran como los mejores del año. Por otra parte, el FA ya obtuvo 32% en los pasados meses de febrero y agosto. No obstante, la consultora señala que todos los movimientos son pequeños y que están dentro del margen de error de la encuesta.

En otro orden, respecto a popularidad y contemplando el saldo neto entre simpatía y antipatía, solo cuatro líderes políticos presentan números positivos. Quien tiene el saldo más alto es Tabaré Vázquez, con 16 puntos. Le sigue Daniel Martínez con 11, José Mujica con 8 y Luis Lacalle Pou con 2 puntos.

Por el contrario, Raúl Sendic, con -46 puntos, tiene el saldo negativo más bajo. Continúan Jorge Larrañaga con -25, Novick con -23, Pedro Bordaberry con -22, Danilo Astori con -20 y Pablo Mieres con -18.30