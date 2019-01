Financiamiento de partidos políticos: “Lo que molesta son los registros y prohibiciones”

Alfredo Asti > FUE CRÍTICO CON LA OPOSICIÓN AL NO LOGRAR UN ACUERDO CON EL PROYECTO DE LEY

El Frente Amplio (FA) no consiguió discutir en la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre financiación de partidos políticos, luego de que fuera aprobado por casi unanimidad en el Senado. La oposición no quiso tratar el proyecto, argumentando que el FA no tomó en cuenta modificaciones que habían planteado en la comisión. Sin embargo, para el diputado frenteamplista Alfredo Asti, la razón se centra en el desacuerdo con algunas prohibiciones que plantea la iniciativa en cuanto al registro de aportes.

En julio de 2017 se creó una comisión especial del Senado para analizar el proyecto presentado por el FA referido a la financiación de los partidos políticos. Se discutió en la Cámara Alta durante cuatro meses y se aprobó en noviembre. Recientemente se trasladó para ser discutido en Diputados pero ni la oposición, ni el diputado Darío Pérez, quisieron plantear sus diferencias con el documento.

Para Alfredo Asti –quien en conversación con CRÓNICAS expresó su sorpresa por la decisión de los legisladores que se llamaron al silencio-, se trata de una molestia por el hecho de que el proyecto indica que las empresas privadas tendrán prohibido hacer aportes a los partidos sin registrarlos, y además, cada movimiento de dinero deberá hacerse de manera electrónica, con la correspondiente identificación de quien transfiere.

“Públicamente han manifestado que se negaron a discutir por la falta de tiempo para aprobarlo ya que hay recaudaciones en curso debido a la actual campaña, y que eso dificulta la aplicación. Pero, de todas maneras, eso tiene solución a través de una norma transitoria en la ley vigente. Es por esto que sostengo que se trata de otro tema”, indicó el diputado del FA.

El proyecto exige la presentación de balances anuales con visado del Tribunal de Cuentas y auditorías de la Corte Electoral; la presentación de balances de todo el período electoral con auditorías de dicho organismo; que las transferencias se hagan por medios de pago electrónicos; prohíbe el financiamiento anónimo o de empresas; topea los montos que el propio candidato puede poner en su campaña; regula las contribuciones y plantea publicidad electoral gratuita.

“Dentro de las modificaciones que teníamos previstas en sala, estaba la de que aquellos pequeños aportes que se hacen en clubes o comités a través de ventas de rifas, por ejemplo, no tengan que ser realizados con operaciones electrónicas. Así como cuando se donan alimentos; con identificar a la persona y el precio de lo que donó sería suficiente”, subrayó el representante.

Asti aseguró que “eso de que los quisimos llevar con el poncho es absolutamente falso. Si no querían aprobar este proyecto se perdieron la oportunidad de votarlo, porque no teníamos los votos para aprobarlo tampoco”. Añadió que quizás la oposición temió que alguno de sus legisladores, “sabiendo lo que se estaba jugando ante la opinión pública, votara lo mismo que su partido en el Senado”, dado que en ese ámbito, la iniciativa había sido aprobada con los votos de todos los partidos.