Gandini: “A un político que renueva su banca cada cinco años no podés pedirle que no piense en 2019”

Tras el llamado que hizo el senador blanco y líder de Todos Hacia Adelante, Luis Lacalle Pou, a trabajar en 2017 para ese año y no para el 2019, el diputado nacionalista que pertenece a Alianza Nacional, Jorge Gandini, comentó que “a un político que renueva su banca cada cinco años no podés pedirle que no piense en las elecciones”. Por su parte, el diputado de Todos, Martín Lema, coincidió con Lacalle Pou en la necesidad de trabajar para hoy y no para dentro de tres años.

“El 2017 no puede ser un año trabajado para el 2019, no podemos en el 2017 hablar de lo que se debería hacer en el 2019, porque la gente no espera, sus problemas tampoco y Uruguay tiene una necesidad acuciante de transformaciones. Debemos trabajar para modificar la realidad de los uruguayos durante este año”, dijo Lacalle Pou en el marco de la reunión de su sector que se lleva adelante cada enero en La Paloma, Rocha.

Al respecto, el diputado Jorge Gandini, miembro del sector que lidera el senador Jorge Larrañaga, dijo a CRÓNICAS que si bien coincide con su colega en que es tiempo de generar respuestas a los problemas, “a un político que renueva su banca cada cinco años es imposible pedirle que no piense en las elecciones, eso siempre está presente, pero es cierto que el tiempo de juntar los votos no ha llegado”.

Martín Lema, diputado del sector Todos, afirmó en diálogo con CRÓNICAS que es fundamental hacer propuestas hoy y no estirarlas hacia la próxima campaña electoral.

El legislador contó que en diciembre pasado, en una reunión de legisladores e intendentes de su grupo político que se llevó a cabo en la casa de Lacalle Pou con motivo de despedir el año, éste hizo hincapié en que no se le puede pedir a la gente que espere unos años para concretar algunas transformaciones necesarias.

“Tenemos muchas ganas de ser gobierno y hacer las cosas bien, pero no podemos estar pensando solamente en la instancia del 2019”, afirmó Lema

Lema integra la Comisión de Salud, donde “permanentemente” presenta iniciativas para introducir mejoras en esa área. “Yo no puedo estar hablando de recorrer hospitales para el 2019, tengo que hacerlo ahora para tratar de modificar hoy, y en muchos casos esas recorridas me han permitido generar la advertencia para cambiar las cosas cuanto antes”, explicó.

Aunque aseguró que la realidad política impide que prosperen muchos proyectos presentados por la oposición, subrayó: “Eso no nos puede desmotivar, el espíritu de la propuesta permanente tiene que estar. Tenemos muchas ganas de ser gobierno y hacer las cosas bien, pero no podemos estar pensando solamente en la instancia del 2019”.

Pérdida del voto 50: ¿Oportunidad o no?

En el encuentro en La Paloma, Lacalle Pou también se refirió a la pérdida de la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados a raíz del alejamiento del diputado Gonzalo Mujica de la bancada del Frente Amplio (FA), como “una oportunidad parlamentaria”.

“En 2017 se abre una ventana. Por primera vez en 12 años el FA no tiene asegurada la mayoría en Diputados, y eso genera una responsabilidad extra para nosotros. Tenemos que avanzar sobre los otros partidos de la oposición presentando la voluntad de acompañar sus proyectos, no solo tratar de impulsar los nuestros. Si en partidos de la oposición hay proyectos de ley que nosotros creemos justos, necesarios, que cambian para bien la realidad de los uruguayos, vamos a apoyarlos”, expresó en esa instancia el líder nacionalista.

Sin embargo, para Gandini, esta nueva realidad política no necesariamente representa una oportunidad para la oposición. “Creo que hay que analizarlo de forma diferente. Nadie tiene mayorías, por lo cual todos tienen la necesidad de construirlas. La oposición puede bloquear al gobierno en Diputados y el gobierno puede bloquear a la oposición en el Senado, y por lo tanto es probable que sobre algunos temas haya más necesidad de dialogar”, argumentó el parlamentario.

“Que el FA haya perdido el voto 50 en Diputados no quiere decir que la oposición tenga mayoría, quiere decir que toda la oposición, que es un abanico amplio, tiene que ponerse de acuerdo para generar una mayoría en Diputados. Por lo tanto, lo que sí es seguro es que nadie tiene mayoría, y eso es bueno para un sistema en el que hay que acostumbrarse a dialogar con el que piensa diferente”, agregó.

En tanto, Lema opinó que lo importante es que se abre una oportunidad. “La realidad política actual es que como el FA no cuenta con esos 50 votos de forma automática, va a tener que buscar los votos que le falten en los otros partidos políticos, y eso necesariamente hace que tenga que negociar con la oposición”, concluyó.