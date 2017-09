“La seguridad es el principal problema porque el uruguayo mejoró su perspectiva de vida”

Charles Carrera, senador del MPP – Frente Amplio

Desde hace varios años la mayoría de la población percibe que la seguridad pública es el peor problema del país, según las encuestas de opinión de las diferentes consultoras. La explicación del ex director general del Ministerio del Interior (MI), Charles Carrera, es que tras la llegada del Frente Amplio (FA) al gobierno, “las principales preocupaciones, que eran el empleo y la economía, comenzaron a mejorar, y la seguridad empezó a aparecer como uno de los principales problemas”. En entrevista con CRÓNICAS, el flamante senador que ocupa la banca que era de la vicepresidenta, Lucía Topolansky, contó a qué se va a dedicar en este nuevo rol.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-Desde hace un tiempo estaba previsto que usted ocupara el lugar de Topolansky en el Senado, al menos se escuchaba esa posibilidad. ¿Sentía que había cumplido un ciclo en el Ministerio?

-En realidad la definición de que pasara al Senado fue de mi organización política. Hace siete años y medio, cuando asumí la Dirección General del MI, yo no había solicitado ocupar ese cargo, ellos me lo propusieron. Me sentía cómodo allí. Se hizo un gran trabajo de transformación en seguridad y convivencia; el equipo liderado por el ministro [Eduardo] Bonomi logró hacer una verdadera revolución, que fue actualizar al siglo XXI una institución que tenía una doctrina del siglo XIX, una estructura administrativa de la década del 40 y una tecnología de la década del 60. Hoy tenemos una Policía que está preparada para enfrentar los desafíos de esta época que nos toca vivir.

-¿Cómo trasladar la experiencia adquirida en el MI, donde tenía un rol más vinculado a la ejecución, al Senado, que es un ámbito de debate?

-Como todos los cargos de función pública que asumí, lo asumo con compromiso y responsabilidad. Sin lugar a dudas son ámbitos bien diferentes, uno es la ejecutividad y el otro es más de debate, es una función legislativa, y es también apostar a discutir sobre los grandes temas nacionales. Es una nueva responsabilidad, y en poco tiempo estaré con toda la fuerza para luchar por el cuarto gobierno del FA, que es lo mejor que le ha pasado a la sociedad en estos últimos años.

-¿Cuáles van a ser sus lineamientos de trabajo en esta nueva responsabilidad que le toca asumir?

-Voy a trabajar en seguridad y convivencia; en todos estos años en el MI he aprendido mucho, me he formado en esa materia desde la práctica, he participado de esa transformación profunda. También voy a abordar los temas de la administración pública; he aprendido mucho desde la gestión administrativa del Ministerio, que fue el primero en utilizar los contratos de participación público-privada, y creo que puedo aportar desde la experiencia para profundizar el uso de las herramientas, y desde el conocimiento en el debate. Quiero trabajar, además, en temas de Justicia, que se ha hecho mucho en estos últimos años, pero falta un trecho y desde el sistema político hay que ayudar a que los recursos sean bien utilizados.

-¿El nuevo Código del Proceso Penal va a aportar en ese sentido?

-Yo creo que sí. Es un cambio cultural muy grande que a la sociedad uruguaya al principio le va a costar, pero va a ser un proceso transformador.

-¿Cree que va a mejorar la seguridad?

-Los juicios van a ser más rápidos, y para que se inicie el proceso de rehabilitación de una persona privada de libertad, lo primero que debe saber es qué pena tiene –cuánto tiempo-. A su vez va a ser un proceso [penal] que va a respetar la Constitución de la República, que siempre marcó un proceso acusatorio, y va a cumplir con los organismos internacionales que han reclamado en ese sentido.

“El Ministerio del Interior va a cumplir con las metas del gobierno en materia de seguridad”

Volviendo a lo anterior… también pienso trabajar los temas de género e igualdad, que hemos hecho muchísimo en el Ministerio y puedo aportar. Y me interesa apoyar las compras públicas de los pequeños y medianos productores familiares, para que esas iniciativas se sigan profundizando desde otros organismos del Estado, como se hace en el MI.

-Uno de sus objetivos en el Ministerio fue mejorar la capacitación de los policías. ¿Dejó el cargo conforme en ese aspecto?

-En el MI trabajamos en muchísimos temas; es como un pequeño país: tiene los problemas de los gobiernos departamentales, las 19 jefaturas, un banco, que es la Caja Policial, un Ministerio de Salud Pública, que es Sanidad Policial, un Ministerio de Turismo, que es Migraciones, las cárceles, Bomberos, Identificación Civil. Son en total 33 Unidades Ejecutoras.

Los objetivos que nos propusimos al iniciar la gestión en 2010 fueron transformar y actualizar el MI y la institución policial, y en ese proceso se trabajó muchísimo. Hoy tenemos metas que se están consolidando, como la baja del delito de rapiña en un 30% que se había propuesto el presidente de la República.

-¿Cuán cerca está el gobierno de cumplir ese objetivo?

-Si comparamos con el 1º de enero de 2015, hoy la baja de la rapiña está casi en un 13%. El delito de homicidio también está bajando, así como el de hurto. Se están ejecutando los proyectos tecnológicos, como el de videovigilancia en la zona metropolitana y en otros lugares. Hay un equipo de trabajo fuerte que sin lugar a dudas va a cumplir con las metas del gobierno.

-Desde la oposición se critica que esa inversión en seguridad –equipamiento, tecnología-, no se ha trasladado a los resultados.

-No estoy de acuerdo, los resultados se están viendo. Si uno analiza las encuestas de opinión hacia la institución policial, tiene el apoyo y la visión positiva de la ciudadanía. Se han mejorado los resultados policiales y eso ha quedado demostrado en las encuestas de victimización.

-Sin embargo, la seguridad es la principal preocupación de la población.

-A partir del año 2008 el uruguayo empezó a tener una perspectiva de vida nueva; sus principales preocupaciones, que eran el empleo y la situación económica, comenzaron a mejorar, y la seguridad empezó a aparecer como uno de los principales problemas de nuestra sociedad.

La violencia es un problema de la globalización, de esta sociedad moderna. El delito no va a dejar de existir porque fue inventado por el hombre, y en nuestra sociedad hay muchos problemas de violencia, también relacionados con accidentes de tránsito, suicidios. Es un problema cultural profundo, pero el delito cero no existe; hay que trabajar con metas, con planificación, como estamos haciendo.

-¿La lucha contra el delito que ha llevado adelante el MI ha sido suficiente?

-Se ha hecho muchísimo. En la instancia presupuestal que empieza a regir el año que viene se va a profundizar el PADO (Programa de Alta Dedicación Operativa). Uruguay sigue siendo el país más seguro de Latinoamérica, y acá se ha hecho una reforma policial profunda que algunos organismos internacionales están documentando y quieren mostrar al resto de la región.

-¿Cómo vio lo sucedido con Raúl Sendic, que fue lo que precipitó su pasaje al Senado?

-Fue un hecho muy doloroso para todos los militantes frenteamplistas, porque cuando uno vota una fórmula presidencial, aspira a que culmine el mandato. Por otro lado veo las fortalezas que tiene el FA, que tiene un Tribunal de Ética que analizó la situación y se expidió. También hay que destacar la valentía de Sendic, que renunció para enfrentar sus avatares personales desde el llano y defender lo que ha hecho.

Si uno compara esta situación con lo que está pasando en otros partidos políticos, ve que es bien diferente. En el caso del intendente [de Soriano, Agustín] Bascou, algún referente del Partido Nacional dijo que era una cuestión personal. Es una situación compleja que hay que esperar a ver cómo se resuelve… si todos tienen la capacidad del FA para hacerlo.