LUC: Los tres temas en los que Cabildo Abierto espera introducir modificaciones

El partido liderado por el senador Guido Manini Ríos mantiene firme su postura de votar solamente aquello a lo que se ha comprometido y está dispuesto a debatir sobre otros asuntos que no fueron incluidos en el documento “Compromiso por el país”. El senador Guillermo Domenech fue enfático al respecto y explicó los puntos con los cuales discrepan.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

Los aportes que tiempo atrás había realizado Cabildo Abierto (CA) al antiguo anteproyecto de ley de urgente consideración, no fueron tenidos en cuenta por el gobierno. A su vez, en la iniciativa final, se incorporaron algunas medidas que no estaban presentes en el “Compromiso por el país”, firmado por todos los partidos de la coalición multicolor previo al balotaje.

De todas maneras, pese a que los cabildantes entienden que sus puntos de vista fueron desestimados, saben que “la población votó mayoritariamente al Partido Nacional y al presidente Lacalle”, según dijo Domenech en conversación con CRÓNICAS.

En esta oportunidad, con el texto normativo ingresado al Parlamento, desde CA se volverán a hacer las contribuciones que creen necesarias. Así, acompañarán esta ley en sus rasgos fundamentales, aunque apuntan a lograr la introducción de determinadas modificaciones en temáticas que consideran esenciales.

La principal de ellas refiere a la desmonopolización de combustibles. El argumento es que no están de acuerdo con desmonopolizar repentinamente Ancap. “Es una empresa estratégica, con una larguísima historia en el país; lamentablemente, muy mal administrada durante algún gobierno reciente”, manifestó el legislador.

Agregó que Uruguay, a través de esa empresa pública, tiene una serie de obligaciones contraídas de las que no puede deshacerse de un día para otro, que tienen que ver con la refinación, la distribución y la venta de combustibles. Es decir, CA no está en contra de la desmonopolización, pero sí de llevarla a cabo en la actual coyuntura del país. Además, no tiene claro que eso vaya a abaratar el combustible.

Un proceso de este tipo, en palabras de Domenech, debe hacerse con mucho cuidado, teniendo un plan muy claro y a largo plazo, lo que permita que el país se pueda preparar para esta situación, que “va a cambiar mucho los usos y costumbres en materia de comercialización de combustible”.

Colonización y propietarios de la tierra

CA también tiene diferencias en relación a uno de los cambios que la iniciativa legislativa prevé para el Instituto Nacional de Colonización. Se trata de la eliminación de la obligatoriedad que hoy tienen los colonos propietarios de vivir en el predio.

Para la fuerza política es fundamental que los colonos habiten en el territorio. “Nosotros somos conscientes, porque somos personas vinculadas al agro, de que gran cantidad de trabajadores y empresarios rurales ya no viven en los pueblos sino en las ciudades, porque existen facilidades de traslado que lo permiten. Sin embargo, consideramos que incluso hoy es imprescindible vincular la propiedad de la tierra a la persona radicada en ella, así que no podemos admitir que se liberalice por completo esa posibilidad”, explicó el parlamentario.

El tercer punto sobre el cual CA plantea observaciones es la chance de que sociedades anónimas con acciones al portador puedan acceder a la propiedad de la tierra. “La última frase de un artículo referido a esa situación, a nuestro juicio abre esa alternativa, y nosotros creemos que es muy importante saber quién es el propietario último de la tierra”, señaló.

Si bien el partido ha planteado reparos a otras disposiciones que son de menor entidad, entiende que las tres anteriores son las más importantes y espera que su visión sea contemplada de alguna forma por el resto de los socios de la coalición.

Domenech enfatizó que CA “no va a votar cualquier cosa, sino aquello a lo que se comprometió”. De todos modos, destacó que hasta el momento han hablado en muy buenos términos con los demás sectores, por lo que cree que las negociaciones llegarán a buen puerto.