Moncecchi sobre relación entre IM y el Ejecutivo: “Yo creo que va a ser buena porque confío en la institucionalidad uruguaya”

El ex ministro de Industria y asesor de Carolina Cosse, Guillermo Moncecchi, conversó con CRÓNICAS acerca de los desafíos de la nueva administración en Montevideo. A pesar de que Moncecchi es cauto y prefiere no confirmar cuál será su rol en el gabinete de la intendenta electa, en lo últimos días la propia Cosse confirmó al exministro como integrante de su equipo. Consultado acerca de cómo proyecta la nueva gestión, el ingeniero aseguró: “Carolina (Cosse) sabe incorporar una visión más estratégica a las cosas que van surgiendo” e indicó que de esta forma se apuesta no solo a resolver los problemas existentes sino también a modelar el Montevideo del futuro.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

En 2008, la actual intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, daba sus primeros pasos en la gestión pública al dirigir la División de Tecnología de la Información de la comuna capitalina, la que ahora liderará. Fue en ese año que conoció a Guillermo Moncecchi, que es, al día de hoy, uno de sus principales asesores y quien ocupara su puesto en el Ministerio de Industrias cuando, a comienzos de 2019, Cosse decidiera correr la carrera por la presidencia. Tras confirmarse la victoria de Cosse en la contienda municipal, Moncecchi dialogó con CRÓNICAS acerca de sus sensaciones post triunfo.

“Estoy muy contento porque fue una campaña que requirió el esfuerzo de muchas personas, le llevó mucho esfuerzo a Carolina desde el punto de vista físico incluso porque estuvo en muchos lugares diferentes y es muy desgastante. Conocemos su capacidad de trabajo y que se premie con ese puesto de intendenta me deja muy contento”, resaltó el asesor.

El discurso en el balcón de la Huella de Seregni le puso un broche de oro a una noche soñada para el equipo de la flamante intendenta electa. “Ahí se sentía la expectativa, la alegría que había de haber ganado. El votante frenteamplista tenía la necesidad de tener una victoria”, resaltó el exministro.

“Pensándolo fríamente, la verdad es que ahora viene la parte en la que tengo más fe”, indicó con optimismo y señaló que Cosse tiene mucho para aportar a la Intendencia, no solo en la gestión sino en su forma de “pensar” la ciudad hacia adelante. “Es algo sobre lo que hablamos mucho en la campaña y la veo muy entusiasmada”, destacó y añadió: “En lugar de tomarse unos días de vacaciones, al otro día ya arrancó de vuelta porque tiene esa visión de hacer cosas permanentemente. Hay mucho entusiasmo”.

Los planes

Moncecchi prefirió no referirse a las diferencias que tendrá la administración de Cosse con respecto a las anteriores gestiones del Frente Amplio y sí hacer hincapié en cómo piensa que será la próxima gestión que, a priori, se enfocará en tres pilares: el plan de emergencia, la resolución de problemas y proyectar el Montevideo del futuro.

“Primero hay que atender la emergencia social porque estamos en una situación económica complicada. Lo hemos dicho en la campaña, la respuesta del gobierno no ha sido la adecuada en el sentido económico”, sostuvo.

En este sentido, se proyecta el plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía (ABC) que contiene propuestas en trabajo, tierra, viviendas y barrios, apoyo alimentario, igualdad de género y salud por un total de US$ 28 millones que se solventarían sin la necesidad de nuevas acciones tributarias.

En segundo lugar, Moncecchi indicó que se deben resolver problemas que están como el de la limpieza, y de la mano con este desafío también se encuentra el tercer punto: pensar la nueva ciudad.

Para el ingeniero, la clave está en pensar el Montevideo del futuro al mismo tiempo que se hacen los cambios pertinentes para resolver los problemas coyunturales. “Además de tener un plan de trabajo, Carolina sabe incorporar una visión más estratégica a las cosas que van surgiendo. Le tengo fe en combinar esos tres aspectos”, resaltó.

En esta línea, recordó el trabajo de la intendenta electa en la División de Tecnologías de la Información: “No solo pensaba en cómo hacer para que los sistemas informáticos funcionen bien, sino también en cómo hacer para darle servicios nuevos a los montevideanos”.

Diálogo

En la tarde del miércoles la intendenta electa se reunió con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En la Torre Ejecutiva intercambiaron acerca de diversos temas entre los que se destacaron asentamientos, vivienda, saneamiento y el futuro de la Unidad Alimentaria de Montevideo. A su vez, acordaron mantener “teléfono directo” para conversar fluidamente sobre temas que atañen a la ciudad.

A propósito, Moncecchi señaló que proyecta una buena relación entre el gobierno nacional y el municipal. “Confío en la institucionalidad uruguaya más allá de las visiones políticas y de algunos actores que pueden salirse del cauce. Las llamadas del presidente y de la vicepresidenta demuestran que hay una convivencia republicana. La voluntad de trabajar en conjunto por el lado de Carolina está, no tengo ninguna duda”, ratificó.

Por otra parte, esta semana la coalición departamental presentó un grupo de trabajo que puso a disposición de la nueva administración el programa de gobierno de la candidata Laura Raffo (ver pág. 26). Consultado acerca de si hay lugar para la oposición y sus propuestas en la nueva gestión, Moncecchi apuntó: “No lo había pensado desde ese punto de vista, pero ni que hablar que las propuesta son bienvenidas de todos lados. En cuanto a cargos en el gabinete no lo sé, no es un tema del que hayamos hablado”.

Finamente, la relación con Adeom es siempre un tema que está sobre la mesa a la hora de hablar de la Intendencia. En el equipo de Cosse la idea es “tener mucho diálogo”.

“Uno no puede adivinar lo que van a hacer los actores, pero Carolina (Cosse) ya se los dijo en la reunión: no va a ser por falta de diálogo que haya problemas”.

En la misma línea, el ex ministro recordó que ambos tuvieron un estrecho lazo con sindicatos durante su gestión al frente del Ministerio de Industrias. “Intercedimos, por ejemplo, entre el sindicato de Ancap y la empresa, y hemos logrado un buen vínculo; no veo el motivo por el cual no puede suceder lo mismo con Adeom”.

Su lugar

En una de sus primeras entrevistas como intendenta electa, Cosse se refirió a su gabinete e hizo alusión a Moncecchi. En diálogo con El País, la intendenta confirmó: “Va a estar en mi equipo”. Consultado por CRÓNICAS acerca de qué rol ocupará y qué cree que podrá aportar en la nueva administración, Moncecchi respondió: “Paso. Estamos siguiendo los pasos que se comprometieron, vamos a hablar con todos los actores y yo estaré donde me ponga Carolina”.

IM y Udelar

Una de las primeras reuniones de la intendenta electa fue con el rector de la Universidad de la República (UdelaR), Rodrigo Arim. Según dijo Moncecchi a CRÓNICAS, se proyecta que ambas instituciones trabajen en conjunto en investigación e innovación. “Estuvimos hablando para generar una ventanilla de innovación y buscar un enfoque para que la Intendencia pueda plantear un desafío y que la Universidad ayude en su resolución”, especificó.