Pese a que aumentó la asistencia a la Caja Militar, la oposición insiste en postergar la reforma

En el año 2017, el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (Srpffaa), mejor conocido como Caja Militar, recibió asistencia del gobierno por casi 550 millones de dólares. La situación preocupa al oficialismo, que pretende aprobar este año la reforma del sistema previsional de los militares.

La transferencia de Rentas Generales a la llamada Caja Militar en 2017 fue de 548 millones de dólares, según informó el Semanario Búsqueda en su edición del jueves 25 de enero, a diferencia de lo que había sucedido en 2016, cuando dicho sistema requirió una asistencia financiera de aproximadamente 450 millones de dólares.

Luego de conocerse el dato que muestra el incremento de ese apoyo económico, la senadora Constanza Moreira afirmó a través de su cuenta de Twitter que “si se tiene que reducir el costo del Estado, entonces, todas las manos tienen que estar levantadas para votar la reforma de la Caja Militar”.

Esto genera gran preocupación para el Frente Amplio (FA), que buscará en el 2018 la aprobación en el Parlamento del proyecto de ley de reforma del Srpffaa, elaborado por el Poder Ejecutivo. Para achicar el déficit, el partido de gobierno pretende también votar otra iniciativa que grava las jubilaciones militares, aunque tiene la negativa del diputado Darío Pérez, quien hace dos semanas informó a CRÓNICAS que “así venga Tabaré Vázquez a convencerme, no la voy a votar”.

En la misma nota, Pérez advirtió que “se viene el tema de la Caja Militar y alguna sorpresita se van a llevar” en la coalición. Si bien cree necesaria esa transformación, manifestó que “las Fuerzas Armadas (FFAA) son de la República, no son del FA, y no se pueden hacer cosas para cinco años con temas que son de Estado y que trascienden los períodos de gobierno, entonces va a pasar lo que la República quiera, no lo que diga el Ejecutivo –cuando hablo de República me refiero al Parlamento-”.

Hacia adelante

Pese a que la asistencia de Rentas Generales aumentó el año pasado, la oposición insiste en postergar la reforma, según dijeron a CRÓNICAS legisladores de todos los partidos opositores. Algunos hicieron énfasis en la importancia de aprobar primero la Ley Orgánica Militar, de forma tal de modernizar toda la carrera acorde a las necesidades actuales, y finalmente sí tratar el retiro.

El senador blanco que integra la Comisión de Defensa, Javier García, explicó a CRÓNICAS que si bien el servicio requiere cambios, el Partido Nacional no va a acompañar este proyecto porque está fundamentado “en aspectos ideológicos y con prejuicios sobre las FFAA”, además de que “no tiene una finalidad de justicia”. A su vez, sostuvo que si el objetivo es reformar la carrera militar, no se puede empezar por el último eslabón de la cadena, que es la jubilación. “Lo primero que tienen que hacer es tratar las modificaciones de las leyes orgánicas que datan de la época de la dictadura”, agregó.

Por su parte, el senador colorado y vicepresidente de la Comisión de Defensa, Germán Coutinho, comentó a CRÓNICAS que su partido tampoco acompañará esta iniciativa, aunque aseguró que analizará propuestas para poder cambiar las medidas con las que no concuerdan. Ni bien se levante el receso, pondrán en la agenda este tema.

El diputado del Partido Independiente, Daniel Radío, coincidió también en que este asunto debe pensarse globalmente. “Nosotros estamos dispuestos a hincarle el diente a todo el tema militar, y en ese conjunto pensar la reforma de la mal llamada Caja Militar, pero de ninguna manera podemos tratar solo eso”, argumentó.

En el Partido de la Gente hay un grupo de estudio dedicado a analizar este sistema de retiros, informó a CRÓNICAS su diputado Guillermo Facello, que integra la Comisión de Defensa. La idea de ese equipo de trabajo partidario es atacar todo el sistema previsional del país y no quedarse puntualmente en esta caja. “No vamos a acompañar la reforma porque para nosotros lo que hay que hacer es más profundo”, opinó.

Unidad Popular está dispuesta a discutir la reforma planteada por el Ejecutivo, pero su diputado Eduardo Rubio contó a CRÓNICAS que todavía no ha tenido acceso a la norma, por lo cual esperará a estudiarlo para manifestar su posición. “No vamos a acompañar cualquier proyecto, queremos acompañar un proyecto que apunte en el sentido correcto”, puntualizó.