Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública

Luego de la interpelación al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, por parte del diputado blanco Martín Lema, en la que autoridades de ASSE defendieron su gestión, CRÓNICAS habló con el presidente del sindicato de dicho organismo y secretario ejecutivo del PIT-CNT, Martín Pereira, quien criticó duramente a la actual administración. “ASSE administrativamente es un desastre y es muy difícil que se pueda llegar a acuerdos en beneficio de los trabajadores y los usuarios” aseguró, y advirtió que “solapadamente con el presupuesto de salud pública se financia al subsector privado”.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-¿Qué análisis hace de la conflictividad que hubo en la salud el año pasado?

-Para nosotros el pasado fue un año complicado. Veníamos de un 2015 de la lucha presupuestal, en la cual habíamos tenido un enfrentamiento muy duro con el gobierno, apostábamos al trabajo en las condiciones que se habían logrado en el acuerdo, pero no ha funcionado.

ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) administrativamente es un desastre y es muy difícil que se pueda llegar a acuerdos en los que podamos trabajar en beneficio de los trabajadores y también del usuario –porque al ordenar la cancha y tener el personal formado podemos lograr una mejor atención-, por cómo se da el manejo de la orgánica de ASSE.

Tenemos por delante un nuevo Presupuesto y hay que llegar a acuerdos porque ASSE tiene que avanzar o si no se va a seguir estancando, y eso va a ser en desmedro de los trabajadores y de los usuarios.

-¿Qué expectativas tiene el sindicato con la nueva discusión presupuestal?

-Nosotros apuntamos al tema salarial. Los trabajadores con sueldos más sumergidos en el Presupuesto pasado tuvieron un aumento significativo, y vamos a tratar de que estos salarios sigan subiendo y que se contemple a todos los trabajadores de ASSE en el aumento. Los recursos humanos en áreas muy críticas como Enfermería siguen siendo escasos, cuando es la primera línea de atención que tenemos dentro de la salud.

-¿Cuánto es el salario más bajo?

-Hoy el piso salarial por 36 horas está en 23 mil pesos nominales aproximadamente.

“Dentro de ASSE hay despilfarros en contratación de servicios privados”

-Gran parte de la oposición ya adelantó que no votará más gastos.

-Creo que cuando hablamos de salud estamos invirtiendo en el sistema y en la salud de los uruguayos, por tanto creemos que no es un gasto sino una inversión, y la discusión que daremos con los distintos legisladores será en esa lógica.

ASSE tiene más de un millón de afiliados que hay que atender, y no queremos que haya una salud de primera para los que puedan pagarse seguros y mutualistas y una salud de segunda para los que queden en salud pública. Queremos que ASSE en estas reglas de mercado que hay hoy, compita a la par de cualquiera de las mutualistas.

Por otra parte, tenemos un déficit de recursos humanos. Estamos estudiando dónde están las mayores carencias pero sí tenemos detectado que en Enfermería tenemos un gran déficit.

-¿Cómo evalúa el déficit del Fonasa (Fondo Nacional de Salud), que superó en 5.000 millones de pesos la previsión que había hecho el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)?

-Se siguen sumando colectivos al sistema de salud, nosotros no lo vemos como un gran problema. Para nosotros no es un déficit sino una inversión que más colectivos entren al Fonasa y que haya una mejor atención en salud. Se fue un poco más de lo previsto pero creemos que no hay que protestar con respecto a esto si es parte de la atención en la salud de los uruguayos.

-¿Qué opinión tiene el movimiento sindical acerca del llamado del MEF a las autoridades de ASSE para que mejoren sus finanzas tras conocer estas cifras?

-Dentro de ASSE hay despilfarros en contratación de servicios privados, lo que venimos denunciando constantemente. La Comisión de Apoyo es un agujero negro donde se pierden millones de dólares en juicios y nadie de ASSE o del sistema político le pone un pienso; con la plata que gasta se podrían arreglar muchos de los problemas que planteamos, como el salario de los trabajadores o la falta de recursos humanos.

Por ejemplo, hoy se contratan ambulancias para traslados especializados, y si se contratara personal de ASSE saldría mucho más barato. Es en esas cosas donde la gestión falla. Tenemos que empezar a ordenar los números para que la plata rinda mucho más de lo que rinde hoy.

-¿Han tenido alguna respuesta a estas denuncias? ¿Se ha mejorado el control?

-Han habido controles e investigaciones, pero solapadamente con el presupuesto de salud pública se financia al subsector privado. De hecho, muchas mutualistas que están tambaleando económicamente sobreviven gracias a las compras de ASSE, que perfectamente podría prestar esos servicios y tendría una mejor calidad de atención.

Si se va a financiar con plata de ASSE al sector privado que se diga, que quede claro, pero que no parezca que se dan tantos millones para ASSE cuando un porcentaje importante queda en el sector privado, esa es una discusión que debe darse en el sistema político.

-¿Qué porcentaje de la financiación de ASSE queda en el sector privado?

-Estamos trabajando con el informe del año pasado para tener el número exacto de cuánto se traspasó de los fondos de ASSE al sector privado. No tenemos una cifra cercana porque a veces nos es difícil acceder a esa información.

-¿Cuáles son los servicios privados que más contrata ASSE?

-Contratación de camas de CTI y de traslados especializados son los dos rubros en los que más está gastando ASSE en el sector privado.

-¿Cómo se llegó a esta situación?

-Nosotros entendemos que hay una definición de potenciar al sector privado y mantener en funcionamiento a algunas mutualistas a través de los fondos públicos; creemos que eso es lo que hay que discutir. Si va a ser así que se diga y que se destinen esos fondos a eso, pero que no se haga solapadamente.

“Si va a estar planteado el gasto cero, como se ha hecho desde algunos lados, vamos a tener un año conflictivo”

-¿Definición de quién?

-ASSE define la contratación de camas y acuerdos de complementariedad con distintas mutualistas. Muchas veces sí funciona el sistema integrado, pero en el 90% de los casos, el sector público termina perdiendo con el privado. Es una definición de ASSE qué contratar, pero hay una definición que viene de más arriba, del poder político, de no ponerle un ojo a los gastos que tiene y no potenciar su competencia.

-El diputado nacionalista Martín Lema, perteneciente a la Comisión de Salud, afirma que falta control sobre ASSE por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).

-El MSP controla y regula, creemos que debe jugar otro rol pero no solo en ASSE. Muchas de las denuncias que se destapan en ASSE por falta de servicios o servicios mal dados, pasan también en el sector privado y no son denunciadas.

Algún legislador ha dicho que se tienen que controlar los dineros públicos, pero al Fonasa va el aporte de todos y debería controlarse todo el sistema de salud como integrado que se pretende que sea, por eso creemos que el control tanto de la oposición como del partido de gobierno debe ser sobre todo el sistema y no solamente sobre ASSE y potenciando sus errores.

-¿Hoy no hay control sobre todo el sistema?

-No, no veo que lo haya. El MSP debería jugar un rol más activo en ese control, controlar que realmente sea integrado y que se cumpla con todos los acuerdos que existen. Hoy la Junasa (Junta Nacional de Salud) no tiene al sector público integrado, cuando es el mayor prestador de salud; eso es un error grave que venimos denunciando desde el movimiento sindical hace años y que no se ha corregido.

-Más temprano hablamos del llamado del MEF a mejorar las finanzas. ¿Cómo cree que va a afectar el recorte en los hospitales?

-ASSE tiene un presupuesto bueno si lo analizamos en números, pero en la práctica es difícil solventar su funcionamiento. Creo que en algunos casos puede llegar a afectar la atención si no se controla realmente y si los gastos que se recortan son de trabajadores.

Hay directores que con gastos de funcionamiento contratan personal para que los servicios sigan funcionando, si eso no se blanquea y no se contrata al personal por rubro cero, es imposible que puedan seguir funcionando.

“Hay mutualistas que plantean que tienen problemas económicos cuando sus directores ganan 800.000 pesos o más al mes”

-Las mutualistas reclaman al gobierno que aumente las cápitas por paciente de Fonasa. ¿Lo cree pertinente?

-Las mutualistas han sido las más beneficiadas con el Fonasa. Por lo que hemos conversado con los compañeros de la salud privada creemos que el reclamo es un poco desmedido. Con el Fonasa han crecido enormemente sus ingresos y no estamos de acuerdo con que se siga dando más plata al sector privado.

Creo que si va a haber un gasto en el sistema debería ser discutido con todos los actores a ver si realmente es así como plantean los empresarios, o que esa plata sea dividida dentro del sistema de salud equitativamente y que se defina para qué.

Hay mutualistas que plantean que tienen problemas económicos cuando los compañeros de la FUS (Federación Uruguaya de la Salud) han denunciado que hay salarios de algunos directores de 800.000 pesos o más, entonces no se entiende, si las mutualistas están andando mal, que sus directores tengan estos salarios y a la vez le reclamen al gobierno que les dé más dinero.

Otro tema es la publicidad, que es desmedida en los grandes medios y no hay un control sobre esos gastos, cuando le piden más plata al gobierno porque supuestamente no les alcanza la que tienen para funcionar.

-Las mutualistas también reclaman que el gobierno les vuelva a abonar las sobrecuotas de inversión, que hoy están paralizadas, lo que implica que deban postergar algunas obras.

-Pero si miramos las mutualistas, todas han hecho obras y están comprando alta tecnología, tanto en Montevideo como en el Interior. No entendemos el planteo que hacen de que no tienen fondos, cuando recorrés el país y ves que siguen haciendo obras y creciendo en infraestructura y en tecnología.

A veces hay un llanto continuo de los empresarios de la salud, pero realmente les ha ido muy bien en estos últimos años.

-En su edición del 3 de febrero, CRÓNICAS informó sobre la existencia de una doble cobertura de los usuarios del Sistema Integrado de Salud. Según las mutualistas se trataría de unos 400.000 afiliados, aunque para el MSP serían cerca de 230.000. ¿Qué opinión tiene al respecto?

-Es un tema complejo. Tras la publicación de ese artículo, solicité informes al BPS (Banco de Previsión Social) para tener números más detallados para ver exactamente dónde se da esa doble cobertura y poder analizar y controlar ese tema.

-¿Este será otro año conflictivo para la salud­?

-El gobierno y el Frente Amplio tienen la palabra. Se puede llegar a acuerdos a través de la negociación, pero si va a estar planteado el gasto cero, como se ha hecho desde algunos lados, vamos a tener un año conflictivo.