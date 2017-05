ASSE compra servicios al sector privado porque no tiene recursos necesarios, según gerente

Richard Millán, gerente general de ASSE

Para dejar de depender del sector privado, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) empezó a transitar un cambio que supone la instalación de servicios propios. De todas formas, el organismo está limitado por la falta de recursos, por lo que en algunos casos deberá continuar con la contratación de empresas.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

Los cuestionamientos a ASSE por la compra de servicios al sector privado han sido motivo de investigaciones, algunas de las cuales derivaron en un cambio de rumbo. Contratación de camas de CTI y traslados en ambulancia son dos de los rubros en los que más gasta el prestador público en empresas privadas.

El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, había denunciado esta situación en entrevista con CRÓNICAS el pasado 24 de febrero. “Solapadamente con el presupuesto de salud pública se financia al subsector privado”, sostuvo en ese entonces.

Pero en los últimos meses esto comenzó a revertirse. Por ejemplo, tras el polémico caso del Hospital de Bella Unión, cuyo contrato con la empresa Siemm SRL por traslados especializados había sido observado por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), ASSE decidió tener su propio sistema de traslado. Así lo informó en entrevista con CRÓNICAS el gerente general del organismo, Richard Millán.

Tres directores de hospitales de ASSE son los propietarios de la empresa de ambulancias, lo que impedía continuar con el acuerdo comercial. Esa fue la razón por la cual en agosto del año pasado, el nacionalista y presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Martín Lema, cursó un pedido de informes al TCR, según recordó en diálogo con CRÓNICAS.

Tiempo después, en enero de este año, ASSE realizó una consulta al TCR por la posible irregularidad del vínculo laboral que mantenían los dueños de la empresa con los hospitales públicos. En el escrito, el prestador señalaba que “existe una notoria e impostergable necesidad asistencial en el servicio licitado” y que “el costo de cumplir el servicio por cuenta de ASSE sería muy elevado”, además de que “no dispone de los recursos humanos y materiales que dicho servicio necesitaría”.

El diputado Lema aseguró que en esa ocasión el Directorio buscó favorecer a la empresa de jerarcas de ASSE: “Curiosamente, inmediatamente al dictamen del TCR, apareció una alternativa a pesar de que en la consulta se expresaba que no tenían otra forma de prestar el servicio. Los amigos del FA pueden cometer irregularidades y no pasa nada, se desvincula a las empresas, pero con los directores no pasa nada, no hay ningún problema”.

Por el contrario, para Millán esto no fue así. Dijo que es real que el costo es muy elevado, y que los recursos para el nuevo sistema no estaban. “Tuvimos que reasignar recursos que teníamos para otras cosas para poder cumplir con la ley, porque no podíamos dejar a la gente sin asistencia”, argumentó, y agregó que el equipo que tuvo que instalar la administración resultó más caro que seguir con el servicio anterior. Además, aclaró que cuando el TCR se expidió, no dudaron un segundo en respetar el dictamen, aunque esa decisión fuera más costosa.

Nuevos rumbos

En el Hospital de Las Piedras también se constató un gasto excesivo en traslados, y para cortarlo pasó a formar parte de la unidad ejecutora SAME 105. “De ninguna manera íbamos a seguir pagando lo que estábamos pagando a 20 kilómetros de Montevideo”, puntualizó Millán.

Contó, además, que van a abrir más camas de CTI en el Hospital Maciel. “Nosotros no estamos para subvencionar al sector privado, pero sí para complementar y eso es lo que no entienden”, subrayó. En la misma línea, dijo que muchas veces se acuerda con los privados para no pagar de más, porque ASSE no puede hacerse cargo de algunos servicios.

Pero ASSE no solamente compra, sino que intercambia a través de los convenios de complementación. De hecho, ahora va a firmar tres en Florida para que los ciudadanos puedan realizarse radiografías, dado que, según el jerarca, “que cada centro tenga su equipo de radio y su gente es una locura, eso es malgastar, eso es despilfarrar”.

Millán comparte el planteo de la FFSP, y en los lugares donde el prestador público pueda, brindará sus propios servicios, pero “no con el pensamiento de que todo tiene que ser estatal ni superponiendo servicios donde ya existen”, declaró.

“Esto es un sistema público privado donde todos los actores tenemos la misma importancia y yo jamás voy a favorecer al otro sector. No nos interesa financiar al sector privado, estamos invirtiendo en ASSE y queremos que la gente se atienda allí, y sacarle de la cabeza que es asistencia para pobres”, apuntó.

Sobre el camino que comenzó el organismo para dejar de depender de los privados, sostuvo: “El dinero lo gastamos bien, y es mejor que algunas cosas las haga ASSE y no comprarlas al sector privado, pero a veces no tenemos los técnicos necesarios; los recursos humanos son finitos”.

Uno de los motivos de esta falta de recursos es la competencia en cuanto al salario entre el sector público y el privado. “Muchos prefieren trabajar en el privado porque ganan más dinero. Estamos tratando de mejorar el salario, pero pagamos lo que podemos y hacemos el máximo esfuerzo para traer toda la tecnología para que trabajen con lo mejor”, concluyó el gerente.

Una Investigadora “atrasaría” la gestión de ASSE

El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, pedirá en los próximos días la conformación de una Comisión Investigadora con el fin de indagar presuntas irregularidades en ASSE. En la edición del 21 de abril, el legislador afirmó a CRÓNICAS que además de ilícitos ha constatado casos de corrupción, pero no pudo adelantar de qué unidades ejecutoras se trata debido a que todavía son objeto de investigación.

Consultado por estas declaraciones, Millán, quien mantiene una cordial relación de larga data con Rubio, expresó que las denuncias a las que tanto él como otros legisladores se han referido, ASSE ya las está investigando. Además, opinó que “lo que dice Rubio no es muy claro, habla de irregularidades pero no he escuchado denuncias concretas”.

El prestador público actualmente investiga el incremento de gastos en ocho años en el Hospital de Cerro Largo, el gasto de casi 50 millones de pesos durante el año pasado en el Hospital de Rivera, y una denuncia contra la directora en el Hospital de Ojos. “Estas denuncias no las hizo ningún legislador. Cuando fuimos interpelados por el diputado Lema, yo ya había hecho el pedido de investigación”, indicó Millán. Igualmente, asumió que “el doctor Lema se ha encargado de seguir los temas y yo lo veo bárbaro porque siempre que investiga tiene datos y no habla por hablar”.

Sobre la posible Comisión Investigadora, el gerente de ASSE dijo: “Tienen todo el derecho de hacerla, pero nosotros estamos para resolverle la salud a la gente. Una Investigadora nos va a atrasar cosas porque nos tendríamos que dedicar a algo que no teníamos previsto. Todo lo que nos han preguntado lo hemos contestado, no es que nos neguemos a dar información, y vamos a ir a responder lo que sea necesario”.