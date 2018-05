Carámbula: La oposición está cumpliendo un rol importante en el control de ASSE

Marcos Carámbula, presidente de ASSE

Por decisión del presidente Tabaré Vázquez la oposición no forma parte del Directorio de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) en este período, pero eso no le impidió buscar otros mecanismos para ejercer el control sobre la gestión. Así lo entiende el presidente del organismo, quien ha generado ámbitos de diálogo con los distintos partidos desde que asumió. En entrevista con CRÓNICAS, Marcos Carámbula contó en qué se va a centrar para evitar nuevas irregularidades en Salud Pública, y admitió que no se conoce el porcentaje de los recursos de ASSE que quedan en el sector privado.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-Tenía pensado retirarse en marzo, pero el pedido de Tabaré Vázquez de que presidiera ASSE cambió sus planes. ¿Con qué se encontró al asumir?

-Yo dejé de ejercer la profesión cuando fui intendente [de Canelones], hace 13 años, entonces desde el punto de vista asistencial me encontré con un cambio afirmativo, producto de los recursos que se brindan y la optimización de centros de referencia. Encontré, a su vez, el desafío de fortalecer la red asistencial pública y la gestión.

-También se encontró con una gran cantidad de irregularidades. ¿Cómo valora ese panorama?

-Llevamos apenas 60 días, entonces, nuestro sustento desde el punto de vista de la valoración son las propias auditorías que ASSE hizo antes de que llegáramos. Al mismo tiempo, hemos seguido de cerca la Comisión Investigadora del Parlamento, y tenemos conocimiento de los casos que están en el plano judicial, pero ahí no nos metemos.

-¿Cuáles son los temas fundamentales que se propusieron cambiar para poder corregir las fallas y avanzar?

-Los conflictos de intereses, las incompatibilidades, las tercerizaciones. La complementación entre el sector público y el privado tiene que ser equitativa, no que ASSE sea la hermana pobre que tiene que ir permanentemente a contratar afuera, sino buscar nuestras fortalezas.

-Ese objetivo ya estaba marcado cuando el Frente Amplio (FA) diseñó la reforma de la salud. ¿Por qué hace falta un fortalecimiento entonces?

-El FA marcó hace 10 años el gran paso que fue la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que fue fundamental porque permitió la cobertura universal. La complementación se planteó en la ley como un objetivo, pero no se normativizó, que es el desafío que tenemos ahora. Lo que tú me preguntás es real, no hemos avanzado lo suficiente, más allá de que hay experiencias del modelo.

Tenemos dos desafíos desde el punto de vista legislativo: el rediseño institucional de ASSE, sobre la base de la profesionalización, la categorización, la regionalización, la descentralización, la auditoría, la transparencia, y por otro lado, la complementación.

-¿La falta de este marco normativo que menciona pudo haber contribuido a la existencia de irregularidades en Salud Pública?

-Hay un marco normativo que viene del tiempo en que ASSE eran los hospitales públicos. Hoy, que atiende a la mitad de los uruguayos, esas normas no están acordes, por eso en el rediseño institucional marcamos la necesaria modificación del artículo 46 del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera).

Sobre tu pregunta, muchas veces sucede que el director del hospital tiene que tomar resoluciones en materia de medicamentos, traslados, diagnóstico, imagenología, sobre la base del marco normativo que tiene, que fue hecho en otro contexto. Lo que queremos es mantener la transparencia, pero a su vez darle agilidad al director.

-¿Significa que la falta de un marco normativo acorde fue lo que permitió que pudieran cometerse tantas irregularidades?

-Sin duda esa es una primera razón. En segundo lugar, hubo una dimensión asistencial que tuvo un crecimiento muy rápido, con exigencias cada vez mayores, pero no hubo un acompasamiento de ASSE, que tiene más de 30.000 funcionarios y una multiplicidad de centros, con el desafío de ese crecimiento.

-¿No hubo falta de control también?

-ASSE a través de su propia auditoría fue la que detectó muchas de las cosas que hoy están en la Investigadora, o sea, control hubo, el tema es que hay que controlar y de inmediato hacer la gestión para corregir.

-¿Eso fue lo que falló?

-Eso fue lo que falló.

-Que no se corrigió a tiempo.

-Se detectaron las fallas y tal vez no hubo rapidez para superarlas. Me refiero sobre todo a las tercerizaciones. Todavía hay muchas cosas que no hemos podido abordar ni corregir, por el volumen y dimensión estructural que tiene ASSE.

-¿Quiere decir que hoy ASSE no tiene un control real sobre las empresas tercerizadas?

-No podría decir que las controlamos totalmente, pero tenemos eso como objetivo, además de la progresiva destercerización.

-Justamente, el ex gerente general de ASSE, Richard Millán, el año pasado informó a CRÓNICAS que el organismo comenzó un plan para dejar de depender de los privados, donde los mayores gastos se dan en camas de CTI y traslados en ambulancias. ¿Se conoce qué porcentaje de la financiación de ASSE queda en las mutualistas?

-Nosotros estamos fortaleciendo nuestro CTI con un criterio regional y estamos apuntando a un sistema nacional de traslados. Y cuando haya que conveniar por razones de optimización de los recursos, se deberá hacer sobre bases de aranceles comunes pactados en todo el país.

-¿Para evitar el conflicto de intereses?

-Primero para eso, pero además, a veces con la mejor intención un director de un hospital se ve obligado a contratar un servicio de ambulancias tercerizado, y el precio es mucho mayor…

-Se termina pagando más de lo que vale.

-Exactamente. Nosotros queremos fortalecer lo público, que no quita que en algunos casos complementemos con lo privado.

-¿El plan de destercerización es para tener un mejor control sobre los servicios de ASSE?

-Es para hacer un uso adecuado de los dineros públicos y para optimizar los recursos.

-Pero según Millán, ASSE no tiene recursos suficientes y es por esto que necesita del sector privado para brindar algunos servicios.

-Claro, por eso para la Rendición de Cuentas vamos a hacer una nueva propuesta para seguir equipando. Igualmente, hay zonas donde no vale la pena que haya determinado despliegue del sector público y del privado al mismo tiempo. Es imprescindible optimizar, tanto en traslados como en servicios asistenciales.

-Volviendo a la pregunta, ¿se sabe qué porcentaje de recursos de ASSE quedan en el sector privado?

-Yo no te puedo dar una cifra exacta porque lo estamos evaluando adecuadamente, pero hoy es más lo que paga ASSE por ese concepto que lo que paga el sector privado, y la idea es que sea equitativo.

-Se lo pregunto porque el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, dijo a CRÓNICAS que “solapadamente con el presupuesto de ASSE se financia al subsector privado. De hecho, muchas mutualistas que están tambaleando económicamente sobreviven gracias a las compras del prestador público”.

-La debilidad del sistema mutual no la puede resolver una complementación. El concepto que plantea Pereira lo comparto, más allá de que entiendo que el sistema mutual, en función de la cápita por afiliado, del crecimiento de los socios y de la cuota de inversión, está en un punto de equilibrio –aunque sé que reclama un incremento de la cápita-. Sí está claro que eso no puede ser a expensas de debilidades de ASSE.

En materia de equipamiento y de recursos humanos tenemos una contradicción con el sector privado: podemos generar una infraestructura de block quirúrgico, CTI o medicina especializada, pero no contamos con los recursos humanos porque el sueldo que paga ASSE no es el mismo que paga el privado. Eso nos produce un desequilibrio que hace que tengamos que salir a contratar afuera servicios que podríamos prestar nosotros.

-¿Aumentar los sueldos no es una posibilidad? De hecho, los funcionarios de ASSE reclaman un aumento salarial del 7% anual y un convenio a tres años.

-Entendemos que la reivindicación que plantea la FFSP para los salarios más sumergidos –que han mejorado mucho en los últimos años, pero que son insuficientes- es totalmente justa, y ojalá podamos acercarnos lo más posible. Pasa lo mismo a nivel de los médicos, que en muchos casos no podemos competir con los privados. Ese es uno de nuestros grandes desafíos, que no sé si lo podremos lograr, pero apuntamos a eso.

-¿Pudo en estos dos meses constatar nuevos casos de irregularidades en ASSE?

-Hoy estamos trabajando sobre las auditorías ya realizadas. En algunos casos se mantienen rémoras, donde estamos con una lupa continua, pero debo hablar de temas de gestión, no de nuevas irregularidades. Sin duda debemos analizar lo anterior, pero más que nada, que nuestra gestión esté pautada por una cercanía muy directa de los procedimientos, las incompatibilidades y los conflictos de interés.

-Una fuente de ASSE reveló a CRÓNICAS la existencia de una investigación en curso por un faltante de dinero en el Patronato del Psicópata. ¿El cambio de algunas jerarquías de la institución, como la Gerencia Financiera y la Asesoría Legal, tuvo que ver con eso?

-No puedo adelantar opinión, pero desde el Patronato nos pidieron una reunión y los voy a recibir la semana que viene.

-Después de que el exvicepresidente de ASSE, Mauricio Ardus, fuera destituido por haber contratado a la novia de su hijo de 18 años como secretaria, pidió el subsidio. ¿Qué opinión le merece?

-Nosotros pedimos un informe a la Oficina Nacional del Servicio Civil acerca de la correspondencia del subsidio por su situación particular –porque es jubilado- y estamos a la espera de la respuesta.

“Quizás no lleguemos a acuerdos con la oposición, pero puede plantear temas a corregir”

-Comenzó su gestión con una gran apertura al diálogo con la oposición. ¿Por qué lo creyó necesario?

-Porque está en juego la salud del 40% de los uruguayos. Nos reunimos con los diputados [Martín] Lema, [Eduardo] Rubio, [Daniel] Radío, y lo vamos a seguir haciendo. No quiere decir que lleguemos a acuerdos, pero sí que son bienvenidos a plantearnos temas a corregir. Además, procuramos brindar toda la información que nos pidan y estamos dispuestos a estimular a nuestros funcionarios a que vayan a la Investigadora.

-Sin embargo, algunos se han negado a ir.

-Sí. Responder ante una Comisión Investigadora es decisión de cada uno, no los podemos obligar.

-¿Está de acuerdo con que darle participación a la oposición significa aceptar que está cumpliendo un rol importante en el control de la gestión de ASSE?

-Creo claramente que sí, y en la medida de lo posible vamos a seguir en esta prédica de diálogo.

-¿La oposición no debería estar en el Directorio?

-Tabaré resolvió que no estuviera y yo lo respeto, lo que no quita que busque ámbitos de participación.

“Se dice que hicimos un llamado para amigos, pero se pueden presentar 7.200 personas”

-Llegó al Directorio con el objetivo de transparentar y profesionalizar la gestión de ASSE, y para eso decidió que todas las direcciones de los hospitales vayan a concurso, aunque en una primera etapa lo harán solo 16. ¿Por qué?

-Las razones de las primeras 16 son varias. Lo quiero aclarar porque en la medida que se hace pública una de ellas parece que son todas iguales, pero no. Hay algunos casos que son producto de nuestras auditorías, otros que tienen dificultad de gestión, otros donde hay acefalías, es decir, gente que se va a jubilar, o que actualmente no tenemos la encargatura de dirección.

-¿Por qué solamente se pueden presentar funcionarios presupuestados de ASSE?

-Porque no hay cargos de dirección, sino que las direcciones se ocupan por encargatura, es decir, a un médico se le encarga el rol de director, y tiene la responsabilidad de administrar los servicios, los recursos, la asistencia, los medicamentos, los tratamientos, la jefatura, y de ordenar gastos. Entonces, si el ordenador de gasto no está presupuestado, estamos siempre observados.

-¿Crear los cargos de dirección no es posible?

-En lo inmediato no porque para eso precisamos la Rendición de Cuentas. Pero quiero ser muy claro porque se ha dicho que es un llamado interno para los amigos, cuando son 7.200 personas las que pueden presentarse a concursar.

-¿Por qué los directores a los que se les pide el cargo, cuya gestión hoy está siendo cuestionada, también podrán concursar y así volver a ejercerlo?

-En las bases establecemos que quien se presente no puede tener impedimento jurídico. Nosotros no podemos adelantarnos a procesos que están en la Justicia o que son objeto de investigaciones administrativas. No somos jueces.