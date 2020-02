Carolina Cosse: “Desde la IM voy a invitar a trabajar a Lacalle y me voy a poner a disposición”

Carolina Cosse, senadora del Frente Amplio y candidata a intendenta de Montevideo

La entusiasma la posibilidad de que Montevideo sea un departamento integrado y para lograrlo va a competir en las elecciones de mayo. Asegura que se ve perfectamente sentada con la futura vicepresidenta, Beatriz Argimón, y con el presidente electo, Luis Lacalle Pou. De hecho, si gana va a proponerle varias medidas al gobierno nacional y procura trabajar en conjunto con las nuevas autoridades en el entendido de que el centro es el bienestar de los ciudadanos. De todas maneras, es crítica con algunos de los anuncios que ha hecho la coalición multicolor y espera “que el futuro gobierno no vuelva más frágil a la gente que necesita apoyo”.

El menú La ingeniera degustó melanzane: berenjena asada, tomate, albahaca fresca, muzzarella y queso parmesano, que acompañó con limonada con menta y jengibre.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-El pasado 15 de febrero asumió como senadora. ¿Cómo lo vivió?

-Muy emocionada, porque estamos viviendo un momento político muy importante en la historia del Uruguay y hay una cantidad de temas que van a tensar la realidad nacional. Es un desafío enorme y una gran responsabilidad. Además estaba mi familia, mi mamá, mis nenes. Mi padre no pudo venir porque no está bien de salud y está en Buenos Aires; yo lo convencí de que no viajara.

-¿Cuáles son esos temas que van a tensar la realidad nacional?

-Hay un borrador de ley de urgente consideración que toca todos los temas nacionales, y algunos realmente no parecen urgentes. Tener más de 450 artículos, y considerar que todo es urgente, marca una tónica que agrede los principios democráticos de una discusión fundamentada. Me gustaría primero que se discutiera la urgencia de las cosas. Eso va a afectar la vida de todos nosotros y habrá que trabajar constantemente en ese sentido.

-O sea, ¿dice que se está usando como un mecanismo para no tener que discutir a fondo determinados temas?

-Sí. La ley de urgente consideración es un mecanismo de excepción que se utiliza cuando las cosas son urgentes, pero usarlo para pasar más de 450 artículos no parece razonable. Ojalá no sea eso lo que se presente y se pueda discutir.

-Fue electa senadora pero optó por disputar las elecciones en mayo. ¿Qué le despierta el interés en la Intendencia de Montevideo (IM)?

-Creo que la política va a ser una herramienta fundamental. Montevideo es el lugar donde, por ser la ciudad más grande del Uruguay, está desafiada la convivencia. Me entusiasma mucho la posibilidad de que sea un departamento integrado, de que no haya confrontaciones, porque una ciudad surge de la resolución de conflictos permanente, y quiero aprovechar esos conflictos en beneficio de la mayoría de la gente, para que no haya ganadores ni perdedores. Es decir, hay una contradicción entre desarrollo y medio ambiente, entre mercado inmobiliario y espacio público, entre espacio urbano y rural, y todo eso hay que resolverlo.

-¿Qué la hizo tomar la decisión de competir por la IM?

-Yo no paré de militar en todo el año. Cuando perdí las internas puse todo de mí para que el Frente Amplio (FA) ganara en octubre y no dejé de recorrer lugares. Después del balotaje sentí que la militancia estaba herida y seguí recorriendo. Mucha gente anónima me lo empezó a plantear y se fueron acercando actores políticos, se instaló en la prensa mi nombre y yo lo fui procesando porque quería estar segura. Montevideo es algo muy querido por mí y cada vez me entusiasma más la posibilidad de trabajar para el departamento.

-¿Su experiencia en la IM incidió en su decisión final?

-Sí. Allí aprendí la enorme potencia de la ciudad y cómo con pequeños cambios se puede transformar la vida de la gente. Me quedó afecto por la institución. Yo estuve a cargo del área de Tecnología de la Información, del Instituto de Estudios Municipales y de la sección de Calidad, que se fueron juntando y finalmente pasaron a ser una única división. Como son áreas transversales, tuve que trabajar con todos los directores de la IM.

-¿Qué considera que tiene para aportar como intendenta?

-Queda un poco mal que hable bien de mí misma, pero encarémoslo como una entrevista de trabajo (risas). Primero, yo sé que solo no se llega a ningún lugar. Yo soy formadora de equipos, me integro a ellos y estoy convencida de que es la forma de trabajar. Creo que no hay que gobernar para la gente, sino que hay que hacer verdaderamente un gobierno de cercanía, no para ganar elecciones, sino para construir una conciencia colectiva que nos haga una sociedad mejor.

En mis trabajos anteriores he demostrado que se puede jugar en toda la cancha. Le asigno una importancia relevante a los municipios, a los concejos vecinales, a las organizaciones barriales y sociales, y visualizo una IM, si soy yo la intendenta, que escuche pero que también proponga y converse con los vecinos sobre los grandes proyectos. Y por supuesto, con todos los funcionarios. Toda la organización tiene que saber hacia dónde va, eso también lo he practicado.

-¿Qué Montevideo se imagina?

-Me imagino una ciudad más cercana, donde se acorten distancias desde todo punto de vista y, si sucede algo bueno en Pocitos, eso se refleje en La Teja o el Cerro. Creo que se puede llegar a balances para emparejar para arriba.

-¿Cómo plantea acortar distancias?

-Yo visualizo un “Montevideo 30 minutos”, es decir, trabajar con la aspiración de que el tiempo promedio de transporte público sea de 30 minutos. Tenemos una gran ventaja que es la información digital. Estamos en la era del big data y de la analítica y esos datos van ayudar mucho en un trabajo que va a tener que ser gradual y colectivo, con las empresas, los trabajadores, los vecinos. Lo que más me preocupa es la calidad del transporte público y la equidad, por eso hablo del tiempo; no es justo que según donde vivas te lleve una hora llegar a tu trabajo o 20 minutos. Para llegar a esa meta, para ir haciendo cambios en el transporte y que los ómnibus no vayan tan llenos, va a haber que tener transporte multimodal, incluido el taxi.

-¿Y las plataformas como Uber?

-Sí, no hay que mirar para otro lado, hay que incluirlos a todos.

-¿Qué otros cambios son necesarios para implementar en una posible gestión como intendenta?

-Creo que tenemos la gran ventaja de que hay una construcción de 30 años en Montevideo de administraciones frenteamplistas, cada una ha dejado cambios positivos en el departamento y ese es un buen punto de partida. Estamos en un nuevo siglo, la forma de vivir cambió, el modo de trabajar también, y hay que resignificar el espacio público. Se ha avanzado mucho hermoseando plazas en distintos lugares, lo cual me parece muy bueno, porque el espacio público es un lugar de convivencia.

-Por otro lado, en 30 años no se pudieron resolver algunos problemas, como el de la limpieza. ¿A qué lo adjudica?

-Nunca vamos a estar conformes con la limpieza. Yo voy por algunos barrios y veo toda la basura alrededor de los contenedores. Hay que rodear ese problema por todos los costados posibles, con medidas de gestión y con una transformación cultural que no sea solo a ese nivel. Medio ambiente, limpieza y salud son cuestiones conectadas que tienen que ver con una construcción cultural; no se soluciona solo con medidas de limpieza.

-¿Qué implica para una gestión frenteamplista en la IM que el gobierno nacional sea opositor?

-Esa situación ya se dio, pero hoy estamos en un momento histórico que no es igual a ningún otro en el país. Por ejemplo, el anuncio de que las partidas extraordinarias a las intendencias de Montevideo y Canelones no van a ir más, forma parte de un conjunto de gestos complejos. La vida de todos los ciudadanos se va a ver afectada por la realidad nacional y la IM puede ser una herramienta para contrarrestar los retrocesos e ir logrando equilibrios. No alcanza solo con gestionar bien, hay que saber para dónde hacerlo y dónde va a apretarle más el zapato a la gente. Por eso, si yo acorto las distancias, aumento las oportunidades. Si yo concibo medio ambiente, salud y limpieza como un conjunto de cuestiones, mejoro el bienestar de las personas.

-¿El triunfo de la oposición le genera una complejidad extra al FA para ganar en mayo?

-No, no creo. Lo que genera es un gran desafío político, democrático, en el sentido de que hay una gran cantidad de cosas que si soy intendenta quiero proponerle al gobierno nacional. Por ejemplo, la política de atención a las mujeres en situación de violencia doméstica empezó en la IM y después se volvió política nacional. Y me veo perfectamente sentada con Beatriz Argimón…

-¿Y con Lacalle Pou?

-Sí, no tengo ningún problema, porque acá el centro es la condición democrática y el bienestar de los ciudadanos. El tema de la gente en situación de calle lo vamos a tener que resolver. Yo voy a poner todo desde la IM para eso, y voy a invitar al gobierno nacional a que nos acompañe o a trabajar en un proyecto conjunto. Voy a poner todo para tener una política dirigida a la integración, y por lo tanto los asentamientos van a tener un lugar primordial en las políticas que yo voy a desarrollar. El propio presidente electo ha dicho “asentamiento cero”. Por supuesto que lo voy a invitar a trabajar y me voy a poner a disposición para colaborar.

-En la última entrevista con CRÓNICAS, usted dijo: “En el gobierno de Lacalle la gente pasó mal y yo no quiero que el país vuelva a eso”. ¿Mantiene esa postura?

-Ganó las elecciones (Lacalle Pou), es el presidente, así que ahora es su responsabilidad que la gente no pase mal.

-¿Y cómo lo ve en ese rol?

-Yo no lo voté (risas), pero la democracia es la democracia. Ahora es el presidente y habrá de gobernar.

-¿Da por ganada la elección en Montevideo?

-Yo creo que vamos a ganar.

-¿Cómo tomó lo sucedido con Daniel Martínez, que se postuló pese a que su propio sector, el Partido Socialista, ya le había dado a usted el apoyo?

-El compañero tuvo variaciones en su postura y está en todo su derecho. Me mantuve aparte y nunca me meto en las internas de los sectores del FA.

-¿Qué relación tiene con él?

-Es un querido compañero.

-¿Qué opina de su gestión en la IM?

-Todas las administraciones del FA han tenido aspectos muy positivos que han ido cambiando Montevideo y creo que la actual gestión también.

-¿Cómo cree que será el relacionamiento con Adeom?

-Creo que tiene que ser más civilizado, serio, alrededor de propuestas. Tenemos que escucharnos los unos a los otros, ser claros.

-¿Por qué “más civilizado”? ¿No lo ha sido?

-Me parece que no. Cuando yo estuve en la IM trataba con Adeom porque era directora de un área y ahí nos entendimos. A veces estábamos de acuerdo, a veces no, pero siempre hablábamos en profundidad. Hay que ser claros con la población cuando se tienen disensos. Yo siempre voy a tener las puertas abiertas para dialogar.

-Ha dicho que en caso de asumir, va a estar los cinco años al frente de la IM. ¿Por qué le parece importante?

-Yo me puse a disposición en el FA para firmar un documento comprometiéndome a cumplir toda la gestión porque me tomo en serio Montevideo.

-¿Qué quiere decir? Martínez dejó su gestión para postularse a presidente.

-Yo hablo por mí misma. Me parece que el departamento es muy importante, que hay muchas cosas para hacer y mejorar, que estamos en un momento histórico complejo.

-¿Se animaría a un debate con la candidata por la coalición multicolor, Laura Raffo?

-Sí, claro.

“Hay una oportunidad para el Partido Nacional de demostrar su vocación democrática”

-¿Qué espera del futuro gobierno?

-Espero que no vuelva más frágil a la gente que necesita apoyo y oportunidades, y que ponga siempre en el centro el interés general.

-El senador Mario Bergara dijo a CRÓNICAS que espera “que la coalición con Cabildo Abierto dure poco, por el bien del Uruguay”. ¿Qué opinión le merece?

-Dentro de la coalición hay partidos diferentes y habrá que ver si cada uno se desempeña bien en el ejercicio del gobierno, si asume las responsabilidades, si protege al sistema político. Yo espero que no se pierdan las oportunidades. Uruguay está en uno de los primeros lugares a nivel mundial en el desarrollo digital, ahí hay una gran chance para seguir creciendo y generando trabajo. Yo espero que eso no se pierda, que no se debiliten las empresas públicas, que no se introduzca a Antel en un proceso de inanición.

Es bueno que cada partido entienda el rol que tiene en la conducción de la democracia. El presidente electo debería reconsiderar designar al viceministro planteado para Defensa, tendría un gesto democrático que sería festejado por todos los uruguayos si lo sacara. Me refiero a Rivera Elgue, por sus declaraciones sobre el papel de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, que dijo que no estuvieron tan mal porque no mataron tanta gente. Es una barbaridad que hiere la sensibilidad más básica de la democracia. Habría que preguntarle cuál es el número adecuado de desapariciones que hay que tener. Hay una oportunidad para el Partido Nacional, a través del presidente electo, de demostrar su vocación democrática; ojalá lo haga.