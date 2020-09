Carolina Cosse: “Lamento la gran cantidad de gente que ahora empieza a darse cuenta del retroceso”

Carolina Cosse, candidata a intendenta de Montevideo por el Frente Amplio

Luego de recorrer las diversas zonas del departamento capitalino, la candidata y su equipo de campaña entendieron que era necesario hacer un plan de emergencia para paliar la situación que atraviesan los ciudadanos que se han visto más golpeados por la pandemia. Entrevistada por CRÓNICAS, la senadora detalló algunas de las medidas que plantea en ese marco. Por otra parte, lamentó haber “predicho” que si ganaba Lacalle Pou, “la variable de ajuste” sería el salario.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-Si le tocara encabezar la Intendencia de Montevideo (IM), ¿qué sería lo primero a corregir?

-Acá no se trata de corregir; estamos en un tiempo nuevo, definitivamente se va a imponer un cambio de prioridades. Estamos proponiendo una nueva forma de trabajo.

Lo primero que voy a hacer es volver a visitar a todos los colectivos con los que me he reunido, para llevar adelante una gran cantidad de medidas que hemos planteado en materia de limpieza, movilidad, acciones destinadas a generar trabajo en el sector privado.

Justamente, el lunes pasado planteamos la realización de un plan de emergencia para el primer año, que se basa en cinco pilares: trabajo; tierra, vivienda y barrios; apoyo alimentario; igualdad de género; salud. Nosotros vamos a llevarlo adelante en conversación y en acuerdo con la sociedad.

-Sobre ese plan de emergencia, en materia laboral se plantea generar 2.000 puestos de trabajo. ¿Cómo será la implementación de ese sistema?

-Estamos planteando la generación de 2.000 puestos de trabajo transitorios en un año, y la incorporación del programa “Yo estudio y trabajo”, de becas de estudiantes, a la IM.

Ya se implementó un plan de emergencia en el primer gobierno de Tabaré y tenemos experiencia en el desarrollo de la política social. Por eso, en este plan vamos a hacer mucho hincapié en que, aunque el trabajo sea transitorio, la persona salga con capacidades nuevas, con una herramienta para poder integrarse a otro lugar.

Además, vamos a desplegar una cantidad de acciones para generar trabajo en turismo interno, relevar el patrimonio de Montevideo, impulsar el turismo interbarrial, crear centros de competitividad en cada municipio.

Tenemos ya el Cedel (Centro de Desarrollo Económico Local) de Casavalle y el de Carrasco Norte, que son experiencias de mucho impacto local y poco conocidas, y los centros de competitividad a nivel nacional.

-¿Qué propone en materia de vivienda?

-Lo que estamos planteando de novedoso en este plan de emergencia es destinar los fondos del Fondo Especial de Gestión Urbana y Rural (Fegur) –que actualmente están sin destino- a la cartera de tierras. Eso nos va a permitir disponer de un capital importante para comprar tierras. Les vamos a dar prioridad a las cooperativas, a las mujeres con hijos a cargo y a los adultos mayores.

Otro componente muy importante es el Fondo de Materiales, que ya existe; tiene unos 200.000 dólares y proponemos agregarle 3 millones de dólares, con lo cual estimamos que tendría unas 600 familias beneficiarias.

La exdirectora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mariella Mazzotti, que integra el equipo de suplentes de Cosse, estuvo presente en la entrevista. Sobre este tema, añadió que el Fondo de Materiales se utiliza para determinadas refacciones de viviendas o de soluciones habitacionales que están en malas condiciones y que requieren un apuntalamiento para mejorar.

Por ejemplo, “hacer el baño, la cocina o una pieza más”. Si bien dijo que no es la solución definitiva de vivienda, aclaró que sí es una respuesta de emergencia y que apunta a un cambio de calidad de vida.

“Hemos recorrido las distintas zonas y hay un déficit habitacional importante, entonces, en ese sentido, en coordinación con los municipios, se va a dotar de muchísimo más presupuesto, como una respuesta a esa situación”, indicó.

-En cuanto a la limpieza, una reciente encuesta de Cifra indica que según los montevideanos, ha sido el área de peor actuación de la IM. ¿Tiene solución ese problema?

-Todos los problemas tienen solución, salvo la muerte. En esta área estamos planteando que haya un diagnóstico permanente; que tú puedas ver en tu celular, de manera fácil, el estado de la limpieza, con mapas de calor de la ciudad.

Yo he recorrido muchas cooperativas de vivienda. En Montevideo hay más de 1.600 cooperativas y alrededor del 60% son de vivienda, o sea, es un número importante. Hay algunas de hasta 100 familias, son concentraciones grandes. Están muy bien organizadas y, cuando te plantean un problema de limpieza, inmediatamente te dicen que quieren ayudar.

Ante eso, tenemos que empezar a unir la organización de las cooperativas de vivienda con otros colectivos que también necesitan solución, como el de los clasificadores, es decir, unir intereses. A su vez, debemos aumentar sustancialmente las plantas de clasificación e ir hacia plantas de reciclaje.

-Menciona a los clasificadores. ¿Le interesaría continuar la línea que ha venido llevando el actual intendente en el sentido de sacar a los caballos de la calle e implementar los motocarros?

-La parte de los motocarros me parece importante, pero creo que es todavía más importante enfatizar en las plantas de clasificación. Cuando vos empezás a tener acciones en el entramado social y lográs un realojo de personas que trabajan en la clasificación de basura, si no les das un espacio para hacerlo, lo van a seguir haciendo en su hogar, por lo tanto, no las estás ayudando a cambiar sus condiciones. Tuvimos una reunión muy buena con el sindicato de los clasificadores y hablamos de avanzar en ese sentido.

-¿Percibe una ciudad limpia?

-Montevideo tiene realidades diversas en ese aspecto. Siempre la voy a querer más limpia y los montevideanos estamos en condiciones de construir la Montevideo que queremos.

-¿Qué piensa de que en este momento en Montevideo haya muchas obras en simultáneo?

-A mí las obras no me molestan.

-¿No cree que se pudieron haber organizado de otra forma para que no estén todas al mismo tiempo, complicando el tránsito?

-No sé, porque yo no estuve en esa planificación, pero la realidad es que están y está bien que haya obras porque es infraestructura para después.

-¿Usted lo haría con una mejor organización?

-Nosotros vamos a tratar de que los procesos sean más cortos, que haya mayor digitalización, centrar los trámites alrededor de las personas y no las personas alrededor de los trámites.

He tenido muchas reuniones con inversores, con comercios, y creo que todos vamos a trabajar mejor si es más fácil relacionarse con el gobierno de Montevideo. Es decir, la relación entre los actores del cambio y el gobierno departamental tiene que ser fácil. Por eso tenemos que jugar en toda la cancha, trabajar unidos con los municipios, con los consejos municipales.

-¿Por qué es necesario un programa común?

-El Frente Amplio (FA) es un partido de programa común porque lo nuestro es un proyecto, no personalismos. Concebimos la búsqueda de la felicidad de manera colectiva. Nuestro principal objetivo va a ser cumplir ese programa.

-¿Y cuál es su diferencial con respecto a los otros candidatos?

-Nosotros proponemos un camino de un gobierno abierto, un encare basado en evidencia, centrado en la ciudadanía, los comercios; ejes muy importantes como limpieza, movilidad, generación de trabajo y, en respuesta a una realidad crítica, un plan de emergencia.

-¿No es una desventaja competir con un exintendente de Montevideo?

-Yo me siento feliz con la campaña que estamos llevando adelante. Estamos haciendo una campaña unitaria. Soy profundamente frenteamplista y unitaria y, si gano, vamos a generar un equipo de gobierno de todo el FA.

-¿Tendrá en cuenta los pesos internos del FA a la hora de armar el gabinete?

-Lo que voy a tener en cuenta es la unidad, que no es un rompecabezas; tiene algo de eso, pero también es un intangible. Tenemos que ser un equipo paritario y frenteamplista que sienta la responsabilidad de llevar adelante el programa.

-¿Consideraría al actual intendente para integrar su equipo de gobierno?

-¿Sabés de cuántos cargos hemos hablado con los sectores que me acompañan?

-No.

-Cero. No hemos hablado para nada del tema. Eso es un proceso frenteamplista que yo voy a liderar si soy intendenta, al día siguiente.

-¿Qué piensa de que Villar haya llamado al presidente para solicitarle que el gobierno “cese su intromisión en la campaña”?

-Me parece muy bien.

-Él habló de “ataques a Daniel Martínez y Carolina Cosse”. ¿Usted se siente atacada?

-No es un tema personal, es un tema de política. Es bastante obvia la campaña que hay, pero yo la ignoro y sigo para adelante con las propuestas. Creo que soy una persona fuerte.

-Empezó abajo en las encuestas y hoy viene encabezando. ¿Cómo lo toma?

-Con total tranquilidad, porque hay que trabajar muy fuerte, con mucha fraternidad y cautela, haciendo política, hablando con la gente, haciendo propuestas. Nosotros recorrimos, vimos cómo está la cosa y entendimos que había que hacer un plan de emergencia. Vamos a seguir haciendo política como la venimos haciendo. Lo más difícil empieza después.

-¿La ayudó haber tenido más tiempo?

-No sé. Nunca lo sabremos. El razonamiento contrafáctico no me convence, soy una persona con formación científica.

-¿El FA tiene ganada la elección? Hace poco el politólogo Adolfo Garcé dijo a CRÓNICAS que “es posible” que gane Raffo.

-Recién me preguntabas por las encuestas. Hay una información relevante común a todas ellas y es que el FA está consolidado en Montevideo. Eso no es de casualidad, es gracias a los gobiernos frenteamplistas de Montevideo y a los militantes. A ellos les digo: ¡Continuemos! ¡A no bajar los brazos!

-¿Le preocupan las auditorías sobre el Antel Arena?

-Para nada.

-¿Por qué cree que esa obra genera tanta polémica al día de hoy?

-Si fuera de uno de los competidores de Antel, seguro que no la generaría.

-¿Cómo ha sido su relacionamiento con Adeom?

-Tuvimos una reunión razonable. Yo no voy a ser el problema en el diálogo.

–El intendente Christian Di Candia dijo la semana pasada a CRÓNICAS que es “evidente” la cercanía de Ripoll con Raffo, y que él tenía muy buena relación con el sindicato “hasta que empezó la campaña electoral”. ¿Percibe una conducta contra el FA por parte de Adeom?

-Tuvimos una reunión con todo el Ejecutivo de Adeom a la que fui con parte del equipo, con Juan Castillo, Óscar (Andrade), Carmen Beramendi, Gonzalo Civila. Allí, ellos expresaron una cantidad de temas, yo comenté cuál era mi opinión, cómo pensaba que teníamos que trabajar. No evitamos ninguna pregunta y acordamos hacer una hoja de ruta. Es así como pienso conducirme, dialogando, siendo clara.

-¿Qué opinión tiene de las denuncias que ha hecho Ripoll sobre la actual gestión de la IM, de supuestas contrataciones indebidas e invención de cargos?

-Yo no conozco los vericuetos de los casos, pero tengo confianza en las autoridades actuales de la IM así que no me voy a meter en ese tema.

–En una entrevista con CRÓNICAS el año pasado, como candidata a presidenta, usted dijo: “En el gobierno de Lacalle (Herrera) la gente pasó mal y yo no quiero que el país vuelva a eso”, y opinó que veía en el proyecto de Lacalle Pou “las mismas ideas de recorte en función de recortar salarios”. ¿Cómo analiza la situación hoy?

-¡Cómo le emboqué! Le tendría que haber jugado a la Lotería (risas). Estoy de acuerdo conmigo misma hace un año; lo predije y lamento mucho haberlo predicho, pero la verdad es que la variable de ajuste es el salario.

No es que lo analice yo, son los datos objetivos que surgen del proyecto de Presupuesto que están planteando. Lo que hoy debería ser un ajuste –lo comentaba Olesker hace un rato- de un 9,5%, como veníamos haciendo las cosas, va a ser de un 4,5%; hay un 5% de pérdida. O sea, lamentablemente, es un panorama de ajuste.

-¿Cómo sería su relación con el presidente si gana la IM?

-Muy respetuosa. Yo soy profundamente respetuosa de la democracia y del orden republicano. No hay que hacer un tabú de las diferencias. La democracia es la dinámica de las diferencias en la medida en que haya un tratamiento de respeto y no personal. Yo he criticado posturas de la coalición, pero he sido muy cuidadosa de no hacer alusiones personales. Hay que ir con calma, vamos a llevar adelante un gobierno responsable, como ya ha pasado.

-¿Coincide con Mujica en que Manini no tendría los votos necesarios para volver al FA, si es que finalmente se le quitan los fueros?

-No, no coincido. No es natural pensar que el FA le va a impedir ingresar al Parlamento a alguien que es absuelto por la Justicia. Sí es muy poco natural pensar que el FA no le va a facilitar a la Justicia investigar crímenes de lesa humanidad.

“Los gobiernos del FA se ocuparon mucho de realizar cosas, pero no alcanzó”

-¿Qué cree que le faltó al FA para ganar en noviembre?

-No hay una sola causa. Los gobiernos del FA se ocuparon mucho de realizar cosas y quizás creímos que con eso alcanzaba, pero no es así.

-¿A qué tipo de cosas se refiere?

-En el medio de la nada hacer una universidad, escuelas, liceos, hospitales, la mejor infraestructura de telecomunicaciones, energía, caminería, puentes, UPM; una gran cantidad de cosas.

Cuando yo era ministra se publicaba en la página web de Presidencia no lo que decíamos, sino lo que hacíamos, y había once noticias por día de hechos, no de declaraciones; se inauguraba, se construía. No alcanza con eso. La política es más que eso, la construcción democrática es más que eso.

Lo que lamento es la gran cantidad de gente que ahora empieza a darse cuenta del retroceso, porque cuando las aguas retroceden, te dejan al descubierto. Por eso para Montevideo estamos planteando un plan de emergencia, porque vemos un Estado en retirada.