Colorados piden candidatura a Sanguinetti por “incertidumbre” que genera Talvi

En dos meses se sabrá si finalmente Ernesto Talvi acepta ser precandidato por el Partido Colorado (PC). Su indefinición genera cierta preocupación en algunos dirigentes, que ya comenzaron a buscar alternativas. La que predomina hasta el momento es conformar una coordinadora de sectores batllistas encabezada por el expresidente Julio María Sanguinetti. ¿Aceptará ser candidato presidencial? ¿Y volver al Parlamento? Son algunas de las interrogantes que responde en diálogo con CRÓNICAS.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

Cuando el Dr. Sanguinetti culminó su segunda Presidencia (1995-2000) decidió no volver a ser candidato. “Tenía el afán de llegar a viejo pero no de ser como esos viejos acusados de que se abrazan a las posiciones y que no dan lugar a nadie”, recordó en una entrevista con CRÓNICAS en setiembre del año pasado.

En lugar de seguir el camino electoral, se dedicó a escribir sobre temas históricos y doctrinarios y a contribuir a la formación de las nuevas generaciones en el partido. Pero hoy, a sus 82 años, una parte de la dirigencia colorada tiene la ilusión de que el dos veces presidente uruguayo vuelva a postularse.

Es por esto que el pasado miércoles 25 de abril, un grupo de dirigentes se reunió con él para solicitarle que encabece un movimiento de sectores batllistas que comenzará a recorrer el país de cara a las elecciones. El primer acto está pautado para el próximo 26 de mayo en Las Piedras.

Otro de los planteamientos que le hicieron fue que pensara en la posibilidad de ser candidato presidencial en 2019, dijeron a CRÓNICAS fuentes que participaron del encuentro. Algunos colorados creen que Sanguinetti es el único capaz de unificar a los batllistas y representarlos en la contienda electoral, para no tener que concurrir aislados a la elección interna, como lo harán el senador José Amorín y el diputado Fernando Amado.

No sabe, no contesta

Los informantes opinaron que si bien el eventual ingreso al PC del economista Ernesto Talvi sería positivo para la fuerza política, todavía no conocen el alcance de sus propuestas ni su forma de manejarse políticamente hacia la interna colorada. Agregaron que genera cierta “incertidumbre” su inexperiencia en la actividad política, y que no lo ven comprometido por no haber resuelto todavía qué hacer.

“Él dice que quiere venir a renovar el partido y está haciendo prácticamente la misma camarilla que hizo Pedro Bordaberry con Vamos Uruguay. Si ese es el camino, yo me quedo con la figura conocida”, comentó una de las fuentes, y explicó que hay muchos colorados que están preocupados por esas “indefiniciones” y “señales poco claras”.

Consultado por CRÓNICAS al respecto, Talvi sostuvo que tal como había adelantado en el pasado mes de diciembre, recién en junio o julio de este año decidirá si se incorpora o no a la vida política, y hasta entonces prefiere no opinar.

Desde filas coloradas confirmaron a CRÓNICAS que hace algunos meses funciona una mesa de trabajo con el objetivo de impulsar la candidatura del economista, quien al día de hoy continúa al frente de Ceres (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social) como director académico.

Uno de los dirigentes que apoyaría a Talvi en caso de que aceptara ser candidato es el diputado Ope Pasquet. Entrevistado por este medio, señaló que “tiene el perfil adecuado para generar una corriente de opinión pública importante que lo apoye”, sobre todo teniendo en cuenta que “la gente está cansada del estilo político tradicional”.

Divididos

El legislador había anunciado a mediados del 2016 una alianza llamada “Unidos” con Espacio Abierto, el grupo de los diputados Tabaré Viera y Conrado Rodríguez. Aunque el acuerdo funcionó bien como mecanismo de coordinación del trabajo parlamentario, en el ámbito político partidario “perdió eficacia”, dado que ambos sectores decidieron tomar caminos diferentes desde el punto de vista electoral.

“Me piden que ayude para amalgamar grupos batllistas dispersos y lo hago con gusto”, expresó Sanguinetti.

Mientras que Pasquet se volcó hacia la –posible- candidatura de Talvi, Espacio Abierto estimula la presencia del Dr. Sanguinetti en la actividad política. De hecho, fue este grupo el que organizó la reunión de los dirigentes con él.

Uno de los diputados del sector que participó de esa conversación, Conrado Rodríguez, dijo a CRÓNICAS que en este momento es necesario el protagonismo del expresidente para que el PC crezca y eso permita que haya un cambio de gobierno en 2020. “Salimos muy conformes de la charla porque Sanguinetti decidió dar un paso más y ponerse al frente de un movimiento que es muy importante en el partido”, añadió.

Otras voces

Por el contrario, para otro asistente al encuentro que prefirió mantenerse en reserva, la presencia del exmandatario en la actividad partidaria “se ha sobredimensionado”. El político indicó que no hay ninguna novedad porque Sanguinetti nunca se fue.

Por su parte, el exvicepresidente Luis Hierro López, hoy líder de Batllismo Unido, también estuvo presente pero aclaró en conversación con CRÓNICAS que fue a escuchar –invitado por Viera- y no a opinar, y prefirió no ahondar sobre el asunto.

De la reunión participaron, además, algunos dirigentes independientes, como el exdiputado Guzmán Acosta y Lara, quien ante la consulta de CRÓNICAS expresó que el Dr. Sanguinetti “está más vigente que nunca”.

¿Candidato sí o no?

Aunque varios colorados no descartan la candidatura presidencial de Sanguinetti, éste fue tajante al responder a CRÓNICAS que no existe tal posibilidad. “Me piden que ayude para amalgamar grupos batllistas dispersos y lo hago con gusto”, puntualizó, y manifestó que sí es probable que encabece una lista al Senado “para fortalecer la presencia batllista”, lo cual no ha rechazado, pese a que admite que no lo desea.