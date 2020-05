Contrario a lo dicho por Uriarte, INIA no renuncia a cobrar deuda del Estado

El pasado 15 de abril el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Uriarte, agradeció los aportes solidarios al Fondo Coronavirus por parte de los productores. Más de US$ 40 millones correspondían a una deuda que el Estado uruguayo tiene con el INIA. “El INIA decidió condonar la deuda del gobierno hacia el instituto. Esa es la verdad de la situación, cada uno la puede ver a su manera”, dijo Uriarte en aquella oportunidad. Sin embargo, el flamante presidente de INIA, José Bonica, señaló a CRÓNICAS que el INIA postergó el cobro de la deuda y agregó que “cuando las cosas estén bien” el Instituto apostara a “poder solucionar este pasivo que tiene hoy el Estado en sus obligaciones con INIA”.

Este año se cumplen tres décadas de la creación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), aniversario que encuentra al Instituto sumándose a la lucha del país para combatir al Covid-19.

En este marco, el pasado 15 de abril, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, anunciaba el aporte de US$ 100 millones al Fondo Coronavirus por parte de las gremiales agropecuarias.

En referencia a la composición de los US$ 100 millones, Uriarte explicó que, en parte, provienen del INIA, con aportes directos de los productores y de la contraparte, el Estado. “El Gobierno anterior no lo aportó y dejó una deuda de US$ 35 millones, además, de un aporte por concepto de adicional del impuesto a la enajenación de bienes (Imeba) del orden de los US$ 10 millones, que tampoco volcó a ese organismo, que resolvió condonar la deuda”, señalo en su momento el jerarca que enfatizó: “El INIA decidió condonar la deuda del gobierno hacia el instituto. Esa es la verdad de la situación, cada uno la puede ver a su manera”.

En entrevista con CRÓNICAS el nuevo presidente del INIA, José Bonica, recordó que esta es una cifra muy importante, generada por atrasos en los aportes que el Estado tiene con el Instituto. Esa deuda se generó en “los últimos años y es muy importante”, remarcó.

Bonica señaló que Uruguay está pasando por una emergencia sanitaria muy grave, que hay que atender y señaló que por este motivo “el INIA va a postergar el querer cobrar esa deuda. Hoy los esfuerzos deben estar focalizados en otro lado porque estamos en una emergencia”, reflexionó.

Sin embargo, y en contradicción a lo dicho por Uriarte en abril, el INIA no renunciaría al cobro de la deuda: “A nosotros nos gustaría que más adelante, cuando las cosas estén bien y los recursos estén funcionando sí poder solucionar este pasivo que tiene hoy el Estado en sus obligaciones con INIA”, puntualizó.

Junto a los productores

El nuevo titular del INIA resaltó la importancia de darle una visión de agro negocio al productor. “Los datos de la investigación se deben transformar en innovación”, sostuvo.

Consultado acerca de si el Instituto debe acercarse más al productor, Bonica señaló: “Está claro que si hay que fortalecer la relación y eso se hace de dos maneras; por un lado, haciendo que el instituto se acerque más a los productores y por otro pidiéndoles a los productores que se acerquen a la institución”.

“Hay que hacer todos los esfuerzos para estar cerca de los productores. Pero no solo para llevarle datos de la investigación, sino para recibir sus inquietudes. La investigación es utilizada por personas, y hay que conocer a las personas. Hay que conocer bien cuáles son sus necesidades y sus motivaciones”, expresó Bonica que insistió en la importancia del capital humano.

“Una investigación sin extensión no tiene sentido”, dijo el nuevo titular en su discurso de asunción. Consultado sobre si esta fue una de las carencias del Instituto en el pasado, Bonica señaló que “es posible que no todas las investigaciones sean conocidas por los usuarios finales”.

El INIA colabora en la lucha contra el Covid-19

Esta semana se sumaron dos laboratorios del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) a hacer los hisopados de Covid-19.

El primer laboratorio del INIA en ser habilitado fue el de Tacuarembó, que tiene una capacidad para hacer 50 testeos diarios. El otro lugar de análisis será en Rocha.

Estos laboratorios se suman al análisis de los hisopados diarios tras un acuerdo entre el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y la Universidad de la República.

Finalmente Bonica resaltó la cooperación entre los distintos entes para colaborar en la lucha contra el Covid- 19.