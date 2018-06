Crece la tensión entre el gobierno y cámaras por Negociación Colectiva

Las cámaras empresariales interpretan que el gobierno sigue incumpliendo las recomendaciones de la OIT y en 2019 podrían redoblar la apuesta ante el organismo, según dijo el asesor de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos. Del otro lado, el ministro de Trabajo Ernesto Murro, criticó que “algunos dirigentes empresariales se quejan del tripartismo, pero le piden al Ministerio que participe aunque sepan que va a votar en contra. Ellos solicitan el tripartismo aunque podrían firmar convenios sin pisar el Ministerio”. “Las negociaciones tripartitas son la mejor opción”, opinó.

Desde el 2009, las cámaras empresariales afirman que el gobierno incumple con su responsabilidad de acompañar las políticas laborales de la OIT, y presentaron, ese año, la queja formal en la Conferencia Internacional del Trabajo. Desde el gobierno, sin embargo, se indica que se está legislando de manera correcta y que los lineamientos del convenio con la OIT no están dejando de cumplirse.

Juan Mailhos, asesor de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) dijo a CRÓNICAS que de no llegarse a un acuerdo entre el gobierno y los empresarios del país, en 2019, el sector empresarial optará por presentar el caso en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de la OIT, para continuar generando condiciones que resuelvan el reclamo presentado en 2009, y que modifique, finalmente, la ley de Negociación Colectiva que rige actualmente.

La OIT señaló al gobierno uruguayo, que al haber ratificado el convenio está obligado a que adapte la legislación nacional a este. Pero, las autoridades dicen que la legislación está en línea con la OIT, y ha explicado sus razones. La Organización, por su parte, mantiene las observaciones.

“El que está obligado a modificar la normativa es el gobierno. Como se trata de una regla laboral importante, se plantean los cambios en consulta con las organizaciones más representativas de los trabajadores y empresarios”, aseguró Mailhos. Sin embargo, aún no hay un resultado concreto, “ni un proyecto de ley que supere las observaciones que le planteó la OIT a la legislación”.

En general, la OIT no tiene poder de coerción sobre el gobierno ni los Estados, solo recomienda al gobierno que haga las modificaciones, “pero a pesar de que pasaron más de nueve años, el gobierno no ha logrado los acuerdos”, explicó el asesor. Y remarcó que a pesar de que no ha habido consenso, “las autoridades no han presentado un proyecto de ley superador de estas observaciones”.

Por otro lado, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, afirmó a CRÓNICAS que las gremiales quieren que el gobierno participe en las negociaciones salariales, e incluso, algunos empresarios también lo solicitan. Sin embargo, el asesor de la CNCS, aseguró que las gremiales empresariales mantienen su queja ante la OIT que incluye una negociación bipartita por defecto.

“Nosotros seguimos insistiendo con que la ley de la Negociación Colectiva no se adapta al convenio 98 de la Organización. Es necesario modificarlo porque Uruguay no se merece una reglamentación que esté en desacuerdo con los convenios internacionales”, señaló Mailhos. Y asumió, además, que será un proceso que podrá llevar varios años más.

Cambio de frente

La semana pasada se realizó la 107ª Conferencia Internacional del Trabajo. Cada año, en esa instancia, se detalla una lista de 25 países que son analizados por tener algún tipo de desacuerdo o violaciones de los tratados de la OIT. Uruguay no estuvo dentro de esa lista, desde 2015 a 2017 fue por un acuerdo entre las cámaras empresariales y el PIT-CNT para que no se contemplen las diferencias, pero este año, la razón fue por decisión de la Organización.

Para Murro, este panorama es “muy alentador”, y sostuvo que si hubiese sido necesaria la presencia de Uruguay en la lista se lo tomaría con tranquilidad. Explicó que se debe a “lo que se viene haciendo, avanzando y mejorando con este gobierno”. Dijo que se han promovido en estos tres años 40 normas que involucran a empresarios y trabajadores, y que siempre se los consulta antes de enviar un proyecto o ley que los involucre.

Para el ministro no es cierto que no se ha hecho nada para contrarrestar las diferencias entre los organismos. Comentó que se tiene una propuesta de prevención de conflictos, por ejemplo. Se trata de una serie de procedimientos y plazos en ámbitos de discusión para que una parte u otra, tomen medidas que eviten los conflictos colectivos.

“Planteamos que se debe cumplir con procedimientos, etapas y plazos, de diálogo o de negociación bipartita o tripartita, que permitan tener en cuenta esas situaciones de antemano, para que luego cada parte quede liberada a lo que se decida”, detalló.

En la misma línea, Murro expuso que es posible negociar sin ir al Ministerio, es decir, de manera bipartita. “Algunos dirigentes empresariales se quejan del tripartismo, pero le piden al MTSS que participe aunque sepan que va a votar en contra. Ellos solicitan el tripartismo aunque podrían firmar convenios sin pisar el Ministerio ni ir a registrarlo”.

Entonces, para el ministro, esto significa que “las negociaciones tripartitas son la mejor opción, así lo demuestra la historia desde 1943”.

Lista en discordia

Para el asesor de la Cámara, el hecho de que Uruguay no haya ingresado a la lista de países que incumplen con el acuerdo de la OIT, no quiere decir que no existan problemas, o que la legislación se está dando de manera correcta. Pero tampoco significa, que el estar en la lista sea “un insulto al Uruguay, ni a las relaciones de trabajo”.

Mailhos explicó que el concepto de “lista negra”, es un término acuñado por Murro y no es lo correcto. “No existe ninguna lista negra, es un proceso ordinario al cual se someten todos los gobiernos, se analizan los códigos, y todos los países comprometidos con la OIT, deben pasar por ese sistema”.