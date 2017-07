Daniel Martínez aprieta el acelerador del Parque Agroalimentario de Montevideo

Hace menos de un mes la Unidad Alimentaria de Montevideo y su proyecto estrella, el Parque Agroalimentario de Montevideo, pasaron a depender exclusivamente del intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Tras seis años de expropiaciones de tierras para la construcción y pocas novedades, el Parque Agroalimentario, que sustituirá y sofisticará al actual Mercado Modelo, se posiciona como la prioridad del jerarca que ya envió el proyecto a la Junta Departamental. Este Parque se ubicará en la zona Oeste de Montevideo y se planea como una ciudad alimentaria que requiere de una inversión de 130 millones de dólares. Tres cuartas partes de este monto serán costeadas por privados según el plan que detalló a CRÓNICAS el flamante presidente de la Unidad Alimentaria de Montevideo (UAM), José Saavedra, quien asegura que el proyecto estará en funcionamiento en 2020, año en que concluye la gestión municipal de Martínez.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

-¿En qué está trabajando la UAM?

-Ahora estamos en la etapa de aprobación de los decretos que nos permitirían desarrollar el proyecto del Parque Agroalimentario. Estos decretos entraron la semana pasada a la Junta Departamental y en menos de un mes se estarían llevando al Plenario para su votación.

El pasaje por la Junta tiene tres elementos claves. El primero es la aprobación a la Intendencia para el endeudamiento, el segundo tiene que ver con el pasaje de los terrenos a la Unidad Alimentaria y el tercero, que fue políticamente solicitado de esa forma, es la enajenación de los terrenos del actual Mercado Modelo para que una vez que el Mercado se traslade, la Intendencia de Montevideo pueda comercializarlos.

-¿Cuáles son las expectativas con respecto al Parque Agroalimentario?

-Nosotros en los últimos meses hemos recibido interés genuino en algunas áreas donde hoy el Mercado no da una solución, como es el caso de la pesca, de los quesos artesanales y los frigoríficos para comercializar carne vacuna y porcina.

Este es un modelo de negocios que funciona desde hace muchos años en varios países del mundo, nosotros nos basamos en el modelo de España, por ejemplo, Mercamadrid; es el segundo mercado luego de Japón en comercialización de pesca y en Uruguay no hay un espacio para que el mayorista pueda ir a comprar pesca directamente en un Mercado.

En términos generales se van a mejorar los servicios posteriores a la comercialización como es el fraccionamiento y el agregado de valor. Lamentablemente en el Mercado Modelo no se puede hacer porque no hay espacio ni infraestructura para ello y esos servicios se realizan en condiciones que no son las adecuadas o fuera del Mercado, con lo cual se generan costos de transporte y demás.

A su vez, el diseño del Parque Agroalimentario prevé un sistema de carga no lateral sino por la parte trasera que es lo más eficiente. Además mejora la comercialización porque hoy en día la operación de carga y descarga se mezcla con el que va a comprar, y eso genera una distorsión en la parte operativa que se va a mejorar en el Parque.

“Uno de los objetivos del proyecto es democratizar la comercialización de frutas y verduras”, indicó Saavedra.

-Antes, el proyecto estaba dentro del Fondo Capital, cuando este se redujo pensaron en apostar a los privados. ¿Cómo será, a fin de cuentas, el financiamiento del proyecto?

-El Fondo Capital original estaba casi en US$ 200 millones y el Fondo aprobado fue por US$ 100 millones en el presupuesto pasado. Uno de los pedidos que hizo la oposición fue que la Intendencia tuviera los números saneados porque venía arrastrando un déficit bastante importante.

A partir del 2015 y hasta ahora dejamos de tener un déficit, empezamos a tener un pequeño superávit y cumplimos con lo que habían pedido. Cumplida esa etapa, la semana pasada presentamos el proyecto de la Unidad porque es además un proyecto que como está vinculado a la producción nacional no produce rechazo sino que genera empatía ya que el Mercado Modelo quedó obsoleto. En definitiva con la aprobación de esos tres elementos que comentaba anteriormente, podremos avanzar en la captación de fondos privados. Este proyecto se financia en parte con fondos públicos y una parte mayoritaria, del 70%, con privados.

-¿Las AFAP formarán parte del negocio?

-En los últimos meses se realizó una estructuración de deuda. Para eso se contrató una consultoría que la hizo República Afisa con CPA Ferrere que arrojó como resultado la coparticipación público privada y la participación de la CAF junto con las AFAP que conformaron un fondo que aplica perfectamente para este tipo de proyecto. Las AFAP anteriormente se involucraban uno a uno con los proyectos por lo que tenían que tener análisis de riesgo particular. Ahora hicieron un solo fondo administrado por la CAF que son quienes analizan el riesgo. Este proyecto calza perfectamente con ese fondo y de acuerdo a lo que tenemos entendido podríamos alcanzar la financiación por parte de ellos.

El Parque Agroalimentario será construido en un predio de 95 hectáreas ubicado sobre la Ruta Nacional 5, km 11.500, en la zona de La Tablada.

-La Unidad Alimentaria de Montevideo se creó en 2011 y desde ese momento a la fecha han tenido varios cambios de autoridades y pocos avances en la concreción del Parque, ¿a qué le atribuye estas demoras?

-Esto es el trabajo acumulado de compañeros que le han dedicado muchas horas al proyecto. La expropiación de los terrenos llevó casi ocho años y se terminaron de expropiar a fines de 2016 y hasta no tener eso, el proyecto no podía comenzar. Así se continuará trabajando y ojalá podamos tener un Parque operativo al final del mandato de Daniel Martínez.

-Este mes pasaron a estar en el anexo de la Intendencia, ¿es para trabajar de forma más articulada con la Intendencia?

-En esta nueva etapa de la licitación y la captación de fondos entendimos que estar cerca de la Intendencia iba a ser bueno para el proyecto, para darle la aceleración que necesita.

-¿Cuándo se pondrá en marcha la licitación?

-Tenemos previsto lanzar la licitación de la construcción del Parque antes de que finalice julio. El intendente y el Ministerio de Ganadería están ultimando detalles. Eso nos va a permitir conocer a ciencia cierta los costos de producción, actualmente nuestras estimaciones dicen que el proyecto saldrá alrededor de US$ 130 millones y el Estado a través de la Intendencia aportaría unos US$ 30 millones.

En el caso de que la Junta apruebe el proyecto, entraremos al Parlamento con el fin de hacer una pequeña modificación para alinearnos con la ley de parques industriales que nos otorga beneficios fiscales y otros pequeños ajustes que son necesarios para obtener la financiación y con esos cambios podríamos lanzarnos ya directamente a la captación de fondos privados.

-¿Cómo ha sido la respuesta de los privados?

-En 2016 habíamos hecho un sondeo en el que se habían anotado unos 500 interesados. En algunos casos la demanda de los privados supera la oferta que tenemos, por ejemplo en el área logística o en el área de actividades complementarias como las zonas de frío y maduración. Con los operadores que están actualmente en el Mercado y confirmaron su participación tenemos el 80% de ocupación en la comercialización de frutas y hortalizas.

Además el Ministerio de Ganadería está pensando en una acción para tener un espacio específico para la comercialización de pequeños productores.

-¿Cuáles son las fechas que manejan para la puesta en marcha del Parque Agroalimentario?

-Debemos armar los fideicomisos que tardan entre 6 y 8 meses para armarse y podrían comenzar las obras en 2018 y en 2020 tener el 70% del Parque Agroalimentario en funcionamiento. Si todos los plazos nos dan bien, en el 2018 terminaremos el proceso de licitación, adjudicaremos la obra y comenzaremos la construcción que es el mojón inicial que necesitamos para mostrar que tras tantos años de trabajo se podrá concretar el proyecto que es estratégico para Montevideo y para todo el país.

-¿Qué tan prioritario es el proyecto para la Intendencia?

-De hecho es el único proyecto que fue enviado a la Junta después del Fondo Capital. Es un proyecto que el intendente considera estratégico, no solo desde el punto de vista productivo sino también urbanístico para liberar seis hectáreas que están hoy en el medio de la ciudad y a la que entran 3.800 camiones por semana. El intendente puso bajo su coordinación directa el Mercado Modelo y el nuevo Parque Agroalimentario.

-¿Depende directamente de Daniel Martínez?

-Sí, directamente de él y administrativamente de Secretaría General. La resolución Nº 2099/17 resuelta el 29 de mayo indica que “las Unidades Nuevo Mercado y Mercado Modelo que dependen actualmente del Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional pasarán a depender en línea directa del Intendente siendo su vinculación administrativa a través del Departamento de Secretaría General”.

En el predio del actual Mercado Modelo se construirán viviendas residenciales y existe una propuesta de Antel para construir un “barrio de la innovación”

El futuro del actual Mercado Modelo

El Departamento de Planificación de la Intendencia de Montevideo lidera un proceso que comienza con un concurso de ideas para dar una solución urbanística a las seis hectáreas donde hoy está el Mercado Modelo.

“Se venderán esos terrenos a privados con un proyecto arquitectónico que sea aprobado por la Intendencia de Montevideo”, indicó Saavedra y resaltó que se prevé una construcción residencial y espacios verdes para la zona. “Eso permitiría generar un nuevo espacio urbanístico, también tenemos una propuesta de Antel para hacer un “barrio de la innovación” que sería un espacio pequeño”, apuntó el presidente de la UAM.

La cercanía del Antel Arena sería uno de los motivos por los que la empresa de telecomunicaciones se interesó en el lugar para montar allí un espacio de co-work que se pondrá en consideración del área de Planificación.