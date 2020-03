Empresas privadas pretenden recaudar US$ 3 millones para donar insumos médicos

La iniciativa empresarial Colectate ya recaudó más de US$ 2 millones, que tienen como objetivo comprar los insumos médicos necesarios para tratar a los pacientes que padezcan Covid-19. Con este monto se compran respiradores y monitores, se adquieren 31.000 kits de diagnóstico y se confeccionan unas 25.000 prendas de equipamiento médico. Alejandro Curcio, empresario y vocero de las organizaciones que llevan adelante el proyecto, dialogó con CRÓNICAS acerca de su funcionamiento y cómo se puede colaborar con la causa.

La iniciativa surgió de los empresarios que componen el capítulo uruguayo de YPO, Young President’s Organization, una asociación que agrupa a empresarios menores de 50 años que se unieron para trabajar y cooperar.

En ese semillero se gestó Colectate el pasado 19 de marzo e, inmediatamente, se abrió al resto de los empresarios uruguayos. “Así, en pocos días, alcanzamos una lista de más de 30 empresas”, destacó el vocero de la iniciativa y presidente de AYAX, Alejandro Curcio.

Se trata de una campaña de Matching Funds, por lo que cada peso o dólar que la gente disponga es duplicado por este grupo de empresas, lo que redunda en un efecto de doble impacto.

“Es importante notar que es una iniciativa privada, que los fondos se manejan entre privados y son auditados por CPA Ferrere”, resaltó Curcio y añadió que todo se hace en cooperación con el gobierno, en particular, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Hospital Maciel, con ASSE y con el Ministerio de Salud Pública.

“Todo lo recaudado es para comprar insumos médicos en el exterior utilizando las redes de logística de todos los empresarios, y si se puede priorizar Uruguay, se compra en Uruguay”, puntualizó en alusión a lograr un fortalecimiento de la industria nacional en un momento de total incertidumbre.

El empresario resaltó que la prioridad es importar respiradores y monitores lo antes posible. “Como el pico de esta pandemia sería por abril, es muy urgente”, sostuvo.

“El objetivo de esto es salvar vidas, y quienes lo hacen son los médicos, por eso el foco está en traer equipamientos médicos”, resaltó Curcio, quien hizo énfasis en el tiempo que dedican los empresarios para llevar adelante esta iniciativa.

“Es imponente el trabajo y el tiempo que dedica el equipo, a la vez que tenemos que lidiar con los problemas de nuestras empresas”, agregó.

A su vez, el gerente de AYAX- empresa que en 2020 cumple 75 años en el mercado- calificó a la crisis como “muy compleja”.

“Golpea en tres ámbitos de la vida del ser humano: en la salud, en la economía y en las relaciones”.

Finalmente, Curcio evaluó que Uruguay no es un país que haya tenido grandes catástrofes, por lo que este obstáculo representa también una oportunidad. “El uruguayo es muy solidario y yo creo que esto nos va a dejar más unidos que antes como nación”, manifestó el empresario y añadió que “los grandes héroes son los médicos y el personal de salud, y nosotros tenemos que hacer lo que podamos”.

A colaborar

El objetivo del colectivo empresarial en una primera instancia es donar unos 100 respiradores, más los monitores.

En las primeras 24 horas la cuenta del HSBC -banco en el que se gestionan los fondos- se recaudaron US$ 1.300.000, y ahora ya van más de US$ 2 millones recolectados. En esta línea, Curcio apuntó que para alcanzar la meta de los 100 respiradores serán necesarios US$ 3 millones.

Para contribuir se puede donar la cantidad que se desee a través de los siguientes medios:

Redpagos: Cuenta 72405

Abitab: Cuenta 109376

Redtickets.uy/evento/nos-cuidamos-entre-todos/5248

Colectate.com.uy/noscuidamosentretodos