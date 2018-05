Frenteamplistas desencantados rechazan postura del gobierno sobre Venezuela

Las elecciones presidenciales del pasado domingo en Venezuela generaron un amplio abanico de reacciones en Uruguay. Mientras que la oposición las rechazó, en el partido de gobierno hubo opiniones dispares, y el oficialismo se pronunció a favor de no aislar al país caribeño y apostar al diálogo. Por otro lado, según versiones recogidas por CRÓNICAS, referentes frenteamplistas desencantados con la fuerza política rechazaron la postura del gobierno.

El publicista y militante del Frente Amplio (FA), Esteban Valenti, ha sido en los últimos años uno de los grandes críticos de la gestión de la izquierda uruguaya y algunas actitudes de la coalición. Eso lo llevó a conformar el Grupo Ideas tiempo atrás, que reúne a frenteamplistas desilusionados.

El tema de Venezuela no es la excepción, ya que el exmilitante astorista rechaza fuertemente el planteo de los miembros del FA que avalan el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, para Valenti, las elecciones del domingo pasado “fueron una farsa organizada minuciosamente por el aparato estatal, combinando las proscripciones de políticos, de partidos, de medios de prensa y la expulsión de miles de ciudadanos”, lo que ayudó a “falsear el resultado electoral”, opinó en conversación con CRÓNICAS.

Dijo también que no hay ningún indicador económico, social, cultural ni sanitario que haya mejorado en los últimos años, por lo cual no habría motivo alguno para que el gobierno mejore su performance. “Es una dictadura, un régimen absolutamente fracasado en todos los aspectos, y el sufrimiento del pueblo venezolano es terrible”, añadió.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió el martes 22 un comunicado en el que expresa que “la peor solución para el pueblo de Venezuela es profundizar su aislamiento internacional”, además de que los comicios confirman “la necesidad de un diálogo nacional amplio, inclusivo y respetuoso entre todos los actores políticos y sociales de Venezuela como la única herramienta viable para lograr la paz social, el ejercicio efectivo de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la plena vigencia del Estado de Derecho y la superación de la crisis económica y social que los aflige”.

Sobre esto, Valenti sostuvo que el gobierno uruguayo intentó hacer un equilibrio que contemple las posturas de la interna del FA, pero, al mismo tiempo, “sabiendo que la inmensa mayoría de los uruguayos estamos en contra de la dictadura”. El dirigente no comparte la declaración de la Cancillería porque entiende que es un retroceso.

Otro frenteamplista que se ha caracterizado por rechazar algunos comportamientos del FA y decisiones del gobierno ha sido el dirigente del sindicato de la bebida, Richard Read. Al ser consultado por CRÓNICAS sobre este tema, dijo que “si hubo un perdedor en Venezuela no fue la oposición, sino el pueblo”, dado que “este acto eleccionario no saca a ese país del pozo ni de la crisis”. Agregó que allí “no existe la democracia”, por lo cual lo que ocurrió el domingo “genera una incertidumbre de futuro”.

Con respecto al mensaje de la Cancillería, expresó: “Es muy diplomático, pero en Uruguay no satisface ni a los hinchas de Venezuela ni a los que están contra la situación del país. Creo que el gobierno uruguayo debería pedir más libertad, más democracia, y debería haber tenido más firmeza en cuanto a la represión y las muertes que hubo en los últimos meses”.

Escindidos del FA

El movimiento Fogones Artiguistas, liderado por el abogado Federico Arregui, comenzó a expresar su descontento con el FA cuando todavía era parte del mismo, pero hechos como el “caso Sendic” hicieron que finalmente se alejara de la coalición hace poco más de un año.

Eso no ha cambiado en este tiempo, y Arregui no se siente representado por la postura del gobierno en relación a lo que sucede en Venezuela, según afirmó a CRÓNICAS. “El proceso electoral fue ilegítimo porque hay presos políticos y gente proscripta”, lamentó, y aseguró que en el país que gobierna Maduro “no hay un Estado de Derecho ni poderes independientes”, además de que “no se ven puertas de salida al proceso dictatorial”.

La reacción de la OEA

“El 20 de mayo fue un día infame para la democracia de las Américas. El dictador Nicolás Maduro intentó sin éxito darle un ropaje democrático a su régimen totalitario en Venezuela”. Así comienza la declaración que realizó en su Twitter el secretario general de la OEA (Organización de los Estados Americanos) y excanciller del gobierno de José Mujica, Luis Almagro.

En el video que publicó en su cuenta dice también que “lo peor que le puede pasar a Venezuela es la prolongación de la dictadura. No podemos ser indiferentes y no lo seremos. Seguiremos bregando por sanciones más fuertes contra el régimen y por el fin de la dictadura venezolana”. Admitió, a su vez, que no reconoce a Maduro como el presidente legítimo del país caribeño.

CRÓNICAS se comunicó con Almagro, pero este se excusó de dar opiniones a medios uruguayos “por la lectura en clave de política interna que se hace de lo que digo”.