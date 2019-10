Galli: “Cada vez que la economía se enlentece aparecen necesidades de reformar la seguridad social”

Heber Galli, presidente del BPS

El Presidente del Banco de Previsión Social, aseguró que es urgente dialogar en torno a la reforma de la seguridad social, no así la reforma. “Yo alejo de la coyuntura la necesidad de la reforma”, aseguró Galli. Asimismo, apuntó que es “vital” que exista gradualismo a la hora de re-pensar el sistema: “Si vos querés cambios en seguridad social que tengan un correlato económico inmediato, decime cuántos cadáveres estás dispuesto a contar”.

-¿Cómo es hoy la situación financiera del Banco de Previsión Social?

-Puedo hacer referencia a la situación financiera del BPS en el corto, mediano y largo plazo. Estamos dentro de los parámetros esperables de acuerdo a las proyecciones que se hacen en cada presupuesto. Hasta el 2040 la necesidad de asistencia financiera va a estar en el entorno de lo que está hoy, un poco más o menos de un punto del PIB, esto, en verdad, es una asistencia financiera absolutamente moderada.

Inclusive sobre el año 2030 habría una baja de la asistencia financiera en la medida en que llega el momento de la plena maduración del sistema que nos rige según la ley 16.713.

-¿Es necesaria una reforma en la seguridad social?

-Nosotros repetimos: es urgente discutir, no los resultados. Hay una ventana de oportunidad, una posibilidad de discutir cambios en el sistema que contengan un elemento, que para mí es vital, que es la gradualidad en la aplicación de las medidas.

Yo tengo casi 40 años en la seguridad social. Cada vez que la economía se enlentece aparecen necesidades de reformar la seguridad social. En realidad tenemos una economía enlentecida y lo que pasa en la economía afecta a la seguridad social, porque hay problemas de empleo y eso significa que pueda haber menos ingresos, a la vez hay más gente en seguro de paro o gente que se jubila si tiene causal jubilatorio.

Un trabajador promedio de industria y comercio que va a seguro de paro, por mes le cuesta US$ 1.000 al BPS. Es decir, que cuando las cosas no andan del todo bien, el BPS deja de recaudar y paga más prestaciones.

Sería necesario reformar por el envejecimiento poblacional y por el desarrollo de los grandes cambios que estamos viviendo en el mundo del trabajo. Yo alejo de la coyuntura la necesidad de la reforma.

Desde 1995 hasta hoy, todos los años ha habido una ley y un decreto que modifica el sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social es una cosa viva que está en constante cambio. A veces cuando se habla de reforma, se da la impresión de que es una cosa estática y nada más lejos de la realidad.

Los países serios hacen cambios graduales y progresivos y los resultados se ven de la misma forma.

Si vos querés cambios en seguridad social que tengan un correlato económico inmediato, decime cuántos cadáveres estás dispuesto a contar porque, además, cada vez que se habla de reforma se piensa en achicar lo que le llega a la gente, yo estoy convencido de que no necesariamente es así si se hacen las cosas como se deben, discutiendo el sistema, con gradualidad.

No obstante, es bueno señalar que desde 2005 hasta ahora tenemos medio millón más de cotizantes, ha habido una pequeña baja en estos años pero, últimamente, el BPS no ha tenido ningún episodio de baja en la recaudación, se ha mantenido en términos constantes.

Nunca ha habido tantos cotizantes ni tanta gente protegida por la seguridad social. Nunca ha estado mejor. Mil veces he invitado a que alguien me traiga tres períodos de gobierno de corrido con menos asistencia financiera al BPS que los últimos 15 años y no lo trae nadie porque no hay, incluso hubo años en los que no hubo asistencia financiera como el 2009 y el 2014. Eso es bastante inédito con un pasado reciente donde la asistencia llegó tranquilamente a 4 o 5 puntos del producto. La situación financiera está bien de acuerdo a lo que es la realidad económica del país.

Tenemos un alto índice de formalización. Bajamos la informalidad a la mitad desde el 2004 hasta ahora, teníamos alrededor del 40% y lo bajamos al 16%. Creció el número de empresas, creció la cantidad de cotizantes, son en promedio 1.400.000, tenemos 200.000 beneficiarios más que en la década del 90´ y además hacemos muchas más cosas, como administrar el Seguro Nacional de Salud que involucra a 2.500.000 personas. Hoy el BPS es una gran empresa de servicios porque administramos 20 puntos del PIB, 11 corresponden al BPS y 9 son para terceros como el Fonasa, el IRPF o las pensiones a víctimas de violencia de género.

-El tema de la reforma de la seguridad social está presente en la campaña y los candidatos a la Presidencia presentaron sus propuestas al respecto, ¿con cuál coincide y por qué?

-Hace dos años cuando empezó a tomar color hablar de esto, nosotros dijimos que lo mejor que podía hacer cualquier aspirante al futuro gobierno era comprometerse a dar el debate, instalar un diálogo sobre los temas de seguridad social, porque no hay fórmulas mágicas.

En aquel momento empezaron con el rollo del aumento de la edad, eso no mueve la aguja. La gente en el mundo real se jubila entre los 63 y los 64 años, llevar la edad mínima a 65 no mueve la aguja, pongan la edad que quieran.

Yo no opino de las propuestas que se tiran por aquí y por allá, lo que importa es lo que surja del diálogo. Es un proceso de diálogo que encierra negociación, decir tal fórmula o tal otra en realidad no aporta.

-¿Qué pasa con las cajas paraestatales?

-Deberían formar parte del diálogo sin lugar a dudas, cuando digo que hay que discutir el sistema, es todo, no deja partes afuera. El BPS atiende el 85% del paquete de la seguridad social y el otro 15% está ahí.

-En entrevista con CRÓNICAS el presidente de República AFAP, Luis Costa, señaló: “el sistema tradicional de solo BPS, no alcanza; es imposible volver para atrás. Incluso con el complemento de las AFAP habrá que tomar medidas”, remarcó que va a haber que darle más importancia a las cuentas individuales”. ¿Qué piensa al respecto?

-No voy a dar opinión sobre recetas. Esa es una receta y, a mi juicio, economicista. Para mí tiene una visión muy pesimista el contador Costa, le gusta repetir que él va a recibir una jubilación peor que la de su padre y su abuelo y que su hijo va a recibir una peor que la de él; esa es una visión catastrofista. No comparto esa visión.

-Entre 2010 y 2018 aumentaron casi un 50% las jubilaciones por invalidez, ¿a qué se debe? ¿Hay fallas en los controles o un sistema demasiado flexible?

-Hay cosas que son ciertas y otras que son mitología. Por un lado, hemos incrementado los controles de las certificaciones médicas en relación con los subsidios por enfermedad; se hacen muchísimas más juntas médicas.

Después está la profecía autocumplida, si vos salís todos los días a decir que si te jubilas por imposibilidad el resultado jubilatorio es más alto que si te vas por jubilación común, estás haciendo una propaganda bárbara para que vaya más gente.

De todas maneras esto no mueve la aguja. En verdad, desde 2008 hasta ahora han crecido más las jubilaciones por edad avanzada que por imposibilidad.

-Entre otras medidas, Anafap propone un fondo “para los más jóvenes” con mayor rentabilidad y posibilidad de inversión en renta variable. ¿Sería una buena medida?

-Si los dirigentes de Anafap ponen la plata de su sueldo en la misma cuenta, estoy de acuerdo.

Hay que mirar el mundo. Hay hasta películas que muestran lo que pasa con los fondos de pensiones puestos en capital de riesgo. ¿Por qué vamos a poner en un capital de más riesgo los fondos de los trabajadores? Que pongan los sueldos de ellos, seguro que los van a cuidar.

Yo no creo en absoluto que la plata de los trabajadores, una mojarrita, pueda nadar en un estanque con tiburones, poner a jugar la plata de la gente donde está mordiendo la especulación financiera internacional, ¿alguien puede creer seriamente que en fondos de esa naturaleza van a sacar renta y le va a ir bárbaro? Yo tengo mis dudas pero lo que tengo cierto es que no es seguridad social.

Las palabras tienen sentido: seguridad social. Poner plata a ver cómo le va es inseguridad.

Recursos con destino

Galli se refirió al monto de las jubilaciones y aunque reconoció que se debe seguir trabajando para incrementarlas para los más desfavorecidos, hizo énfasis en lo conseguido hasta el momento:

-“Hay que seguir mejorando las jubilaciones pero es tres veces más que lo que había en 2007, eso al BPS le costó 150.000.000 el año pasado. Yo no tengo un mejor destino para los recursos, esas son decisiones políticas”, apuntó. En la misma línea, remarcó que si bien $12.000 es poco, “una jubilación mínima líquida es el 98% de un sueldo mínimo líquido hoy”.

Emprender desde el Estado

“No nos comamos la pastilla de que el emprendedurismo es solo privado”, señaló el presidente del Banco de Previsión Social al recordar el caso de la pesquisa neonatal, procedimiento que ahora se hace con todos los niños recién nacidos del país y que ha detectado unos 600 casos de enfermedades raras. Esta iniciativa fue impulsada por una especialista desde dentro del BPS y, según Galli, es uno de tantos ejemplos de emprendedores dentro del Banco de Previsión Social.

“Yo lo que más lamento de no tener más presupuesto operativo, es que soy consciente de que estoy frenando un montón de desarrollo por falta de recursos”, señaló y agregó: “Después escucho hablar del ahorro en el gasto del Estado y siempre fui absolutamente contrario, porque es desconocer el potencial que tiene, se dicen disparates todo el tiempo; en el Estado hay mucho potencial, hay que tomar las decisiones políticas para que se desarrolle”, subrayó.

Por otra parte, Galli recalcó la importancia de la tecnología en la relación del Banco con los beneficiarios: “Hay que dotar a las personas de herramientas para que se hagan cargo de ellas mismas”, señaló. Se refirió entonces al usuario en línea que le permite al trabajador ser gestor de sus fondos.