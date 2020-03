Laura Raffo: “Yo puedo hacer una gestión muchísimo más eficiente de la que se ha hecho hasta ahora”

Laura Raffo, candidata a intendenta de Montevideo

Enfocada en la elección de mayo, la economista asegura que va a ser la futura intendenta de Montevideo y que va a llegar con su equipo “para hacer las cosas bien”. Además, critica fuertemente a las administraciones del Frente Amplio (FA) en el gobierno departamental, dado que “conocen la pobreza pero no se hicieron cargo, no pudieron o no supieron cómo hacerlo”. Sobre el problema de la limpieza, asegura que depende de la gestión y no tanto de la educación.

El menú En la cava de Panini’s, la economista degustó raviolitos fritos en oliva y hierbas, rellenos de jamón crudo, queso parmesano, ricota y ciboulette, con dos salsas. De segundo plato optó por salmón grillé con salsa de eneldo y yogurt, acompañado de ensalada de peras, rúcula, lascas de parmesano y praliné de maní. Para beber eligió agua mineral y más tarde café.

Por Oscar Cestau | @OCestau y Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-¿Cómo surgió la propuesta para que usted fuera la candidata de la coalición multicolor y qué la llevó a aceptar?

-Primero me llamó Álvaro Delgado y después me reuní con el presidente Lacalle Pou. Me tomé un tiempo de reflexión. Hubo dos elementos que me hicieron sentir que era el momento de dar el paso y apoyar el cambio. El primero fue que cinco partidos diferentes que van a gobernar por los próximos cinco años dijeran: “Tenés que ser vos, estamos de acuerdo, sos la persona ideal para este desafío”. El segundo fue que me dijeron que iba a haber un apoyo inequívoco de todos los partidos, con los equipos técnicos y políticos de cada uno.

Yo siempre peleé muchísimo por los derechos de las mujeres y para que nosotras pudiésemos ir escalando en posiciones de liderazgo, que tuviéramos visibilidad, que pudiéramos tener voz y voto en las decisiones económicas y políticas. Entonces, haber trabajado muchos años en esto y en el momento que se te presenta una oportunidad decir que no, hubiera sido un poco contradictorio.

-Se enfrenta usted sola a tres candidatos del FA. ¿Esa era la mejor solución? Incluso un mes antes, su padre había opinado en Twitter que estaba convencido de que la coalición tenía que ir con tres candidatos.

-Y ahora se convenció de lo contrario y es el fan número uno. Yo creo que fue una solución muy poderosa porque muestra unidad y cohesión, porque estamos los cinco partidos trabajando al mismo tiempo, unidos. Hubo más de 600 técnicos trabajando en el programa de gobierno. Eso con un solo partido no lo lográs.

-La primera encuesta pública desde que se conocieron los candidatos a la Intendencia de Montevideo (IM), vaticinó un claro triunfo de Daniel Martínez. ¿Cómo se revierte esa situación en tan poco tiempo?

-No creo que vaticine, porque la encuesta es una foto en un momento dado de la realidad. Nosotros la vimos como muy positiva porque fue publicada a menos de una semana de lanzada la candidatura, que individualmente era la que recogía más intención de voto. Yo estoy convencida de que el montevideano quiere cambiar. Hace 30 años que el FA gobierna Montevideo.

-¿Y cómo cree que el FA dejó Montevideo, justamente, después de 30 años? Ha hablado del “Montevideo olvidado”.

-Ese es el símbolo más claro de una gestión ineficiente porque se trata de necesidades básicas que no fueron cubiertas como saneamiento, limpieza de basurales, canalización de cursos de agua. Son todas competencias directas del gobierno departamental.

A su vez, los temas principales que atañen a una intendencia no están resueltos, que son la seguridad, la iluminación, la limpieza y el transporte. Si seguimos hablando cada cinco años de estos asuntos es porque no se resolvieron.

Ha habido mucha desprolijidad y lentitud en la toma de decisiones. Por ejemplo, en el 2016 se quiso hacer una licitación para colocar 75.000 luminarias led del entorno de los 25 millones de dólares y todavía no se solucionó. Hubo dos licitaciones que terminaron siendo declaradas desiertas por problemas con los oferentes por documentación que había sido falsificada, entre otras cosas. La tercera solución que se trató de dar fue hacer una compra directa, que fue observada por el Tribunal de Cuentas y Di Candia tuvo que anularla recientemente.

Cuando se licitaron las paradas de los ómnibus, se contemplaba que hubiera una papelera en cada una. Sin embargo, como no lograban resolver el problema de recolectar esa basura, hicieron un nuevo pliego de licitación donde ya no había papeleras. Esas son desprolijidades gruesas.

También sucedió que se compraron camiones para limpiar contenedores y nunca se usaron porque no se sabía cómo funcionaba el software, y se perdió el contacto con la empresa proveedora.

-¿Cómo evalúa el relacionamiento con Adeom?

-Cualquiera que haya gestionado organizaciones, empresas, fundaciones, sabe que lo más importante es el talento humano. Pero los funcionarios de la IM han sido históricamente maltratados y hay un relato de que son el palo en la rueda. Nosotros queremos que sean parte de la solución.

La relación con Adeom tiene que ser de absoluto respeto y buen trato. Ellos nos comentaron que se han sentido sumamente maltratados, que muchas veces han recibido insultos por parte de directores de la IM. Ellos mismos nos dijeron que no quieren ser un cogobierno, que son un sindicato. Yo quiero escuchar sus ideas, sus propuestas, pero sabemos que la decisión final la toma el gobernante.

-¿Cómo explica que Martínez haya terminado su mandato con buen grado de aprobación por parte de los ciudadanos?

-Yo adjudico eso a un componente ideológico que creo que se está quebrando de manera rápida. El montevideano se siente olvidado y reclama que se atiendan sus necesidades más básicas y condiciones dignas de vivienda, seguridad, limpieza, iluminación y transporte. La gestión municipal no tendría que tener ideología.

-¿Qué tiene usted para aportar como intendenta de Montevideo?

-Yo tengo un entusiasmo y una capacidad de trabajo que cualquiera que me conoce lo sabe. Tengo la aptitud de liderar un equipo, buscando los mejores talentos en cada área. Yo soy una persona que estudia, que se informa, que escucha a los técnicos y que sabe tomar decisiones cuando las papas queman. He liderado equipos y he gestionado empresas toda mi vida y en momentos de tensión e incertidumbre. Creo que puedo hacer una gestión muchísimo más eficiente de la que se ha hecho hasta ahora.

-¿Qué cree que es lo que más le preocupa al montevideano?

-La seguridad. Eso es lo que más nos reclaman en cada recorrida. Cuando empezamos a hablar del tema, el FA nos empezó a criticar y a decir que eso no era competencia del gobierno departamental. Están totalmente equivocados, porque todo lo que tiene que ver con iluminación de calles, mantenimiento de predios y descampados, ubicación de las paradas de ómnibus y frecuencia de los mismos, son cosas que hacen a la seguridad. Además, después de criticar, el equipo de campaña de Martínez admitió que su principal asesor en seguridad va a ser Gustavo Leal, quien fuera el número dos de Bonomi, que ya sabemos cuál fue su gestión.

-¿Va a haber coordinación con el Ministerio del Interior en ese sentido?

-Sí, yo ya lo estuve hablando con el ministro Larrañaga porque queremos reinstalar las mesas de convivencia, que no se hicieron más y que son lugares donde los vecinos van a poder charlar de los temas que más les preocupan. No puede ser que tengan que defenderse entre ellos.

-En una recorrida por Santiago Vázquez, Carolina Cosse aludió a usted diciendo: “A veces parece que hay gente que descubre que existe la pobreza”. ¿Cómo tomó esas declaraciones?

-No es verdad, porque algunos de los temas más importantes que siempre estudiamos los economistas son la pobreza, la distribución del ingreso, las necesidades básicas; es un puntal de nuestra carrera. ¡Si sabré y si habré leído todos los ensayos de pobreza en Uruguay, y si conoceré de cerca el tema por el voluntariado! Pero si realmente yo no conociera la pobreza y ellos sí la conocen, entonces es doblemente grave, porque ellos están al tanto de este Montevideo olvidado y no se hicieron cargo, no pudieron o no supieron cómo hacerlo.

-¿Cómo sintió que fue recibida por la gente que vive en los barrios de la periferia?

-De brazos abiertos. Es gente que se siente olvidada en serio y que quiere contar sus problemas. Nos reciben los referentes barriales, entro a las casas de las personas, me muestran sus problemas, me cuentan sus dramas cotidianos; quieren ser escuchados y que les provean soluciones.

-¿Cuál es el mecanismo que propone para solucionar el problema de la limpieza, donde el FA ha hecho varios esfuerzos? ¿Cuánto depende de la gestión y cuánto de la educación?

-Depende mucho más de la gestión que de la educación. Hay un relato de que Montevideo es sucio porque la gente tira basura. Vos tenés que darle las herramientas a la gente para que pueda tirar la basura donde corresponde; volvemos al tema de las papeleras en las paradas de los ómnibus, por ejemplo. En segundo lugar, yo le puedo pedir un esfuerzo de clasificación al ciudadano. Ahora, supongamos que el montevideano perfecto clasifica todos sus residuos, pero esa basura, en siete de los ocho municipios, va al mismo contenedor, nadie la separa, entonces, la solución para eso la tiene que proveer el gobernante.

-¿Hay alguna política del FA a nivel departamental que usted erradicaría?

-Lo que hay que hacer es gestionar bien. Si eso implica que algo que se está haciendo mal hay que sacarlo, lo haremos, pero el norte es administrar de manera eficiente y con el foco puesto en el ciudadano.

-¿Qué alternativas plantea para solucionar el problema de la congestión en el tránsito?

-Nosotros estamos visualizando la necesidad de solucionar primero cuestiones básicas, como que se cumplan los recorridos de los ómnibus, que las paradas estén donde tienen que estar. Hay cinco mil paradas en Montevideo y en los últimos años no han cambiado demasiado, no se ha hecho un rediseño de las líneas y eso hay que estudiarlo. También hay que solucionar la entrada a muchos barrios y asentamientos que tienen transporte solo en la periferia. Hay que hacer un diseño adecuado a las necesidades de los montevideanos.

-¿Considera importante promover el uso del transporte público?

-La obligación de la intendencia es garantizar que haya un muy buen nivel de servicio de transporte público. Ahí la gente lo va a elegir porque le va a salir más barato y va a llegar más rápido a su destino.

-¿Estamos lejos de llegar a eso?

-Yo creo que sí; ese es otro de los problemas que no están resueltos.

“Esto es el inicio de una carrera política”

-¿Es una desventaja para usted no tener trayectoria política, o cree que a la gente no le importa eso a la hora de votar?

-La gente busca personas genuinas que sean coherentes con lo que dicen, así que no lo veo como algo que pueda restar. Creo que la gente ya me conocía como profesional, eso es algo que facilita. Me decían: “Sos muy clara, gracias a vos entiendo los números”. Había una simpatía ya con las personas, entonces les resulta natural contarme un problema porque ya lo hacían antes en otra dimensión que era la economía, los números.

-¿Cuál es su opción a futuro si finalmente no alcanza el triunfo? ¿Le gustaría seguir en política?

-Voy a lograr el triunfo, estoy enfocada y me planteo llegar a la IM con nuestro equipo para hacer las cosas bien.

-¿Se imagina transitando una carrera política a largo plazo?

-Esto es el inicio de una carrera política.

-Trascendió la posibilidad de que usted podría ir al Banco República. ¿Es así?

-Yo estoy enfocada en la IM; me llamaron para eso.

-¿Está encaminado el debate con los candidatos del FA?

-Yo estoy dispuesta a debatir porque acá estamos comparando dos modelos de gestión. El que nosotros proponemos es profesional, claro, eficiente, y el otro es totalmente ineficiente.