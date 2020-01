Martín Lema: “Los candidatos del Frente Amplio en Montevideo son más de lo mismo”

Martín Lema, presidente designado de la Cámara de Representantes

El futuro presidente de la Cámara de Representantes se refirió a la contienda electoral que se llevará a cabo en mayo en la capital y afirmó que es tarea de la coalición constituir una “oferta creíble”. En este marco, se refirió a la gestión de 30 años de la izquierda en Montevideo: “Cómo es posible que el Frente se presente como alternativa cuando ha sido permanentemente una gestión fracasada”, se preguntó. En diálogo con CRÓNICAS, Lema adelantó los planes de su gestión al mando de la Cámara de Diputados: “No hay actitud más austera que la gestión responsable y eficiente de los recursos”, reflexionó.

El Menú En la confortable cava de Panini’s, Lema degustó bife ancho madurado al que le agregó un toque de pimienta con una guarnición de ensalada de rúcula, mix de hojas verdes y peras. Para la sobremesa prefirió un té mixto.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

-¿Cómo es la situación financiera en el Parlamento?

-El Parlamento se conforma por tres unidades ejecutoras: el Senado, la Comisión Administrativa y la Cámara de Representantes que me va a tocar dirigir. Estoy teniendo una serie de reuniones para interiorizarme de forma pormenorizada de la situación en general.

En la situación financiera no se presenta ningún tipo de riesgo, es una unidad ejecutora relativamente chica y no tiene una situación financiera que genere alarma. Siempre uno puede apelar, en una actitud austera, a intentar optimizar y gestionar de manera eficiente el presupuesto de la unidad ejecutora.

La idea es esa, hacer una gestión responsable y eficiente de los recursos asignados.

-¿Por dónde va ese plan de austeridad?

-No hay actitud más austera que la gestión responsable y eficiente de los recursos. La austeridad parte de la actitud, de hacer rendir al máximo, y esto es que tras las inversiones se pueda apreciar un retorno positivo donde se ejerzan los recortes correspondientes en los gastos que no sean necesarios, asuntos como pueden ser los viáticos o los viajes parlamentarios para buscar hacerlos cada vez más efectivos y que los gastos que causan sean razonables.

Además, que la participación en organismos que estén integrados por Uruguay tenga un intercambio fluido con la estrategia de política exterior que se tenga de Cancillería para evitar que se hagan viajes aislados. En este sentido, estamos analizando todos los rubros de la política exterior, estamos revisando todos los contratos y cada uno de los gastos que tiene la Cámara para lograr la mayor optimización.

-También hizo hincapié en la necesidad de modernizar la Cámara de Representantes. ¿Cómo se logra esto?

-A priori hay tres ejes fundamentales. En lo que refiere a aspectos de control pretendemos fortalecer el control por parte de la Cámara de Diputados. Estoy absolutamente convencido de que va a ser un gran gobierno, tan convencido estoy que no tengo ningún tipo de inconveniente de que legisladores que se presenten como opositores tengan más herramientas para controlar ese gobierno electo. Primero, porque confío plenamente en el gobierno y, en segundo lugar, porque no se trata de si soy más o menos afín al gobierno sino de tener un sentido republicano para fortalecer controles que, esencialmente, debe realizar el Parlamento. Si todo va en esa línea, se aporta transparencia y gracias a esa función de contralor quien gana es el país y la ciudadanía en su conjunto. Esa profunda convicción me hace trabajar con un gran equipo de forma muy intensa con el fin de crear mecanismos para que haya mayores controles desde la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo.

A su vez, en lo que refiere al control me parece muy importante que la comunicación sea lo más fluida posible para que la ciudadanía controle a sus representantes.

-¿Y en el plano legislativo? ¿Se van a derogar leyes promovidas durante los gobiernos del Frente Amplio como es el caso de la Ley de Medios?

-Yo desvirtuaría lo que queremos hacer si yo limito este análisis a un período de gobierno o a una ley en particular. Nuestro trabajo va desde la raíz.

En el 2011 cuando el presidente electo era presidente de la Cámara de Diputados comenzó un proceso de descontaminación legislativa. Hizo un trabajo determinando qué leyes no se estaban cumpliendo, por ejemplo, por ser obsoletas.

Nosotros retomamos ese insumo y lo vamos a seguir complementando.

Dentro de las leyes, hay algunas que son obsoletas y hay que promover mecanismos para que se consuma la derogación porque no tiene sentido que sean parte de nuestro derecho positivo.

Por otro lado, hay leyes que existen pero que no se cumplen y la ciudadanía no gana nada con ellas, es por eso que hay que generar alternativas para corregir el texto legal.

Además, hay que verificar qué leyes presentan a priori claros indicios de inconstitucionalidad para también presentar alternativas que vayan camino a la regularización de esa normativa.

-Va a haber una cantidad de partidos inédita en la Cámara, ¿teme que no se puedan lograr los acuerdos necesarios para que sea una legislatura ágil?

-Yo soy optimista por naturaleza y los acuerdos parten de la voluntad de acordar. Yo tengo la expectativa de que haya voluntad de acordar. Voy con mucho entusiasmo a este proceso, es cierto que es inédito que haya siete partidos políticos en la Cámara de Representantes, no tiene antecedentes. Yo creo que es una gran oportunidad para que, desde el Parlamento, la ciudadanía reciba señales de tolerancia y de respeto en las diferencias y también que se vea que en esas diferencias hay capacidad de generar acuerdos.

Cuando no se logre ese entendimiento, es fundamental que se muestre una postura tolerante de respetar al que piensa distinto. Yo estoy harto de vivir en una sociedad fracturada, donde las posiciones distintas o se endiosan o se demonizan; hay que partir de la base de que hay opiniones distintas y punto.

-A este respecto, el futuro senador por el Frente Amplio, Mario Bergara, dijo a CRÓNICAS en la pasada edición del 3 de enero: “Ojalá que la coalición con Cabildo Abierto dure poco, por el bien del país” ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones?

-Yo soy un patriota por lo tanto no tengo expresiones de deseo según el partido político en el que estoy. Mis expresiones de deseo siempre van en la línea de que al Uruguay le vaya bien, por lo tanto, ese tipo de especulación de Bergara yo no la puedo realizar por la sencilla razón de que entiendo que nuestra conducta como representante de la sociedad debe ir por otro lado, debe ir en el espíritu de que si le va bien a un gobierno, le va bien a un país. Mi posición va en esa línea, no me imagino haciendo referencia a la coalición del Frente Amplio. Cuantos más sólidos son los acuerdos, más gana la República y el país.

-Hay una demora en cuanto a la elección de quiénes estarán al frente de los distintos entes. ¿Se ha hecho más difícil por la cuota de participación que le corresponde a cada partido de la coalición?

-Una cosa es hacer las cosas rápidas y otra es hacer las cosas bien. Un gobierno que todavía no asumió está a tiempo de trabajar en quiénes van a ocupar esos lugares. Es prudente y responsable que se esté dando el proceso que tenga que llevar y no estar apurando o poniendo fechas. Estamos en la línea de hacer las cosas bien. Creo que sería una imprudencia apurarse porque requiere estudio, conversaciones y la formación de equipos. Vamos por el camino de la prudencia y de la debida diligencia.

Un partido por jugar

En pleno armado del puzzle electoral de cara a la contienda por las municipales, Lema se refirió a la histórica preponderancia del Frente Amplio en Montevideo. “Hay que dar pelea, con determinación y absoluta convicción”, resaltó.

“Cada partido hay que jugarlo con la actitud de que se puede ganar. Escuché a dirigentes del Frente Amplio dando el partido por ganado, a mí me enseñaron que en la vida nunca un partido está ganado antes de jugarlo y nunca está perdido”. En la misma línea, hizo hincapié en la importancia de la humildad. “Nunca me gustaría caer en esa soberbia de dar por ganada la Intendencia de Montevideo” resaltó y añadió: “En términos futbolísticos, en cada partido hay que trancar con la cabeza”.

En la otra acera, el Frente Amplio atraviesa un momento de crisis en la interna que llevó, por ejemplo, a que el Partido Socialista al que históricamente está ligado el exintendente, Daniel Martínez, no lo apoye en su reelección y en su lugar, respalde a Carolina Cosse.

“Es curioso ver que aparecen las autocríticas en campañas electorales”, puntualizó Lema y remarcó: “cómo es posible que el Frente se presente como alternativa cuando ha sido permanentemente una gestión fracasada”. En la misma línea ratificó que es deber de la coalición generar una “oferta creíble”.

“La opción del Frente Amplio en Montevideo es más de lo mismo y los candidatos del Frente Amplio son más de lo mismo”, remató.