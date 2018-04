Murara: “El FA está demorando al gobierno con el TLC con Chile por un problema interno”

El sábado 5 de mayo, en el marco del Plenario Nacional, el Frente Amplio (FA) va a definir si apoya o no la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile. La senadora oficialista Constanza Moreira explicó a CRÓNICAS por qué se opone rotundamente a este acuerdo, y opinó que “la Cámara de Industrias (CIU) debería tener una posición más activa en la discusión de estos tratados”. Sin embargo, el presidente de la institución, Gabriel Murara, afirmó que ya es tarde para este debate.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

El gobierno se comprometió a suscribir al TLC con Chile y está a la espera de la ratificación del Parlamento. Pero el tema sigue generando discusiones en la interna del propio partido de gobierno, que finalmente se van a dirimir en la próxima sesión del Plenario.

Uno de los argumentos que expresan quienes se oponen a esta alianza es que Uruguay ya tiene un TLC de bienes con el país andino, y el que se está debatiendo ahora incorporaría servicios y comercio electrónico, áreas que no son el fuerte de ninguno de los dos países.

Pero la consecuencia de pactar no va a ser “la venta de software”, aseguró la senadora Moreira, y explicó que uno de los problemas que va a traer será la negociación por listas negativas. Esto implica que todo lo que nuestro país rechace negociar hoy, no podrá ampliarlo en el futuro, por lo cual, si mañana aparece una nueva tecnología, quedará sometida a liberalización por no haber sido negada de antemano.

“En el mercado de servicios, que cambia todos los días –pensá en cómo cambió el teléfono en los últimos 15 años-, no tenés condiciones de prever qué cosas podrías desarrollar, entonces, con este tipo de tratados, no las vas a poder llevar adelante nunca”, puntualizó la líder de Casa Grande, dado que quedarían abiertas a la negociación.

En función de ese TLC, Uruguay entraría en la misma situación en la que hubiera entrado en el TISA (Acuerdo sobre el Comercio de Servicios) si no hubiera sido porque el Plenario del FA en su momento lo desaprobó.

Las patentes

Hay un segundo convenio, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP), que está vinculado al TLC porque en éste se recomienda a los países adherirse al TCP.

La legisladora discrepa profundamente con este acuerdo en el entendido de que está hecho por “los ricos”, con el objetivo de beneficiar a las multinacionales. “Después de que una multinacional te patentó acá, vos no podés trabajar con determinado producto sin pagar”, alertó.

Intereses encontrados

Moreira dijo también que hay sectores en Uruguay que presionan para que se firmen esos acuerdos, como el lobby ganadero, cuyo interés es poder exportar con menos aranceles. Pero al mismo tiempo, la industria farmacéutica, por ejemplo, se opone porque se vería afectada por el tema de las patentes.

Es por esto que para la senadora, “la CIU tendría que tener una posición más activa en la discusión de estos tratados, porque una buena parte de la industria se va a ver comprometida. Además, debería prestar atención a los impactos que estas políticas internacionales pueden traer al desarrollo de la industria nacional, porque si no, solo vamos a tener la voz de los exportadores de algunos productos que podrían verse beneficiados, pero tenemos que tener la voz de la producción nacional, y me parece que la Cámara podría desempeñar un rol decisivo en esto”.

Ya pasó

Consultado al respecto de estas declaraciones, el presidente de la CIU, Gabriel Murara, afirmó a CRÓNICAS que hubiera sido bueno que el planteo de Moreira se realizara antes de que el gobierno se comprometiera a la firma del TLC.

Agregó que la gremial industrial apoya la inserción internacional en general, y en este caso puntual “no es diferente”. De todas maneras, basado en el informe que elaboraron los especialistas en comercio exterior de la Cámara, el empresario explicó que este acuerdo “no afecta” al sector.

“Entrar en el mercado uruguayo no le mueve el mercado a ningún país del mundo, lo único que podemos tener son ventajas en los productos que exportamos, y eso es lo que debemos buscar. Para mí es mucho más importante hacer acuerdos comerciales puntuales y lograr que la carne, el arroz, la soja, entre otros, no paguen aranceles, pero no llegar a hablar de un TLC, que es mucho más complejo”, señaló.

Acerca de las patentes dijo que no conoce puntualmente ese asunto, pero reiteró que de todas formas, “la ampliación con Chile, a la industria no le mueve la aguja”.

“Además, hay un compromiso del gobierno que políticamente lo va a dejar muy mal parado si no se hace, porque no es que no sale porque la oposición se opone a firmarlo, sino que es el mismo partido de gobierno el que lo está demorando por un problema interno que no le permite avanzar. Así que el momento para discutir este tema ya pasó, porque el gobierno ya se comprometió a firmar”, concluyó Murara.